Qué futuro de la ue prapara el acuerdo

Las informaciones sobre el Acuerdo para financiar la UE olvidan de analizar las causas de la crisis, por la pérdida de poder adquisitivo de las poblaciones en la UE, la bajada del consumo y el endeudamiento. El virus ha puesto en manifiesto las carencias acumuladas en el sector Público de Salud, la falta de inversión en la investigación de bacterias y otras enfermedades. Las informaciones que nos dan los políticos, son propaganda, orientadas a transmitir a las poblaciones un «Estamos salvados». Está lo que dicen y yo miro más lo que se olvidan de decir. La UE va a poner a disposición de los países de la UE 750 Mil Millones de €, repartidos según ciertos criterios. Qué bonito, todo el mundo aplaude, pronto lloraremos, Holanda con sus paraísos fiscales en el Caribe y el sector financiero especulativo son los ganadores ya que estos se encontraban penalizados por la Políticas del BCE que consistía en absorber deuda de los países como España, Italia, Portugal y Francia, los 750 Mil Millones no serán solicitados al BCE, si a las Financieras, varias con sede en los paraísos fiscales y USA. De los 750 Mil Millones, 360 Mil Millones serán en forma de préstamos y unos 390 Mil Millones para subvenciones. Los 750 Mil Millones del Préstamo que recibirá la UE estarán garantizados a las Financieras por el conjunto solidario de los países de la UE, esto nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias futuras de este compromiso: ¿Van los países de la UE a perder su soberanía ya que la UE decidirá de a qué proyectos se les atribuyen las subvenciones? Tampoco se ha precisado si el compromiso solidario en lo que concierne la Deuda del Préstamo, continuaría aplicándose si hubiese posteriormente nuevas deudas de alguno de los países de la UE, hablo de Bélgica, Francia o Alemania que tienen una Deuda Publica muy elevada que ha debilitado sus Sectores Financieros, en todo caso los 750 Mil Millones son insuficientes para cubrir las necesidades de reindustrializar y cubrir las carencias provocadas por la Crisis y el Virus. No echemos campanas al vuelo, los países no recibirán el Dinero de forma automática para que ellos decidan de su uso, deben presentar sus proyectos y Bruselas decidirá cuales son aceptados y serán financiados según el Crédito que ha sido acordado al país. También es contradictorio ver los países más ricos de la UE, Holanda, Austria y Alemania lograr una rebaja substancial de sus financiaciones al funcionamiento de la UE, esta tendrá que buscar a compensar estas pérdidas aumentando la participación de los otros países. La UE prepara un Plan que concierne rebajar las subvenciones a la Agricultura en particular y el aumento del IVA. En la poca información que han dado los Políticos, se puede considerar que no han tomado en cuenta la Deuda Publica que existía ni la Deuda Privada que no cesa de aumentar y que preocupa a los sectores financieros que en los diferentes países de la UE dan créditos al consumo. Considero que los países ricos de la UE, con sus aliados han logrado imponer su dominio en lo que concierne la utilización de los préstamos y la aceptación o rechazo de los proyectos, lo que será decisivo para promover desarrollo o bloquearlo sobre sectores que aseguren a los países ricos la continuidad de su dominio y supeditar los países del Sur en particular, los países del Sur deben presentar presupuestos sobrios que contengan reformas del gasto Publico; en particular el sistema de pensiones y de ayudas Sociales, esto abrirá espacios al sector privado de pensiones y seguros del individuo, un regalo a Holanda. Este Acuerdo refuerza el Neo liberalismo defendido por Merkel y Macron, impide a los países de la UE de buscar nuevas alianzas económicas fuera de la UE. Este Acuerdo es un regalo envenenado...el tiempo lo dirá. Se añade la situación internacional con la posible pérdida de valor de intercambio de la divisa $ US, lo que crearía una situación grave en el Comercio Internacional. El Acuerdo agudizará las contradicciones en la UE