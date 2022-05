Sin el gas y el petróleo ruso iremos a la ruina

La energía nuclear para occidente es hoy más que nunca indispensable si queremos independizarnos del gas y petróleo ruso, lo que hoy es una fantasía de la Comisión Europea, cuyos miembros que nadie ha elegido, son los que imponen a los demás países de la UE sus absurdas decisiones. El señor Macron Presidente de turno de la UE, ha recibido un primer desaire de 13 países de la UE, que le han negado el abandono del derecho a veto, sobre cuestiones que sean planteadas por esta comisión al servicio de US. El señor Bidem que ha decidido junto a su equipo de que todo el planeta debe vivir según las reglas decididas por US y no respetando la carta magna y el derecho internacional ha permitido que las empresas US aumenten sus importaciones de Rusia y en particular las barras de uranio que son destinadas a las centrales Atómicas. En el 2020, la electricidad de origen nuclear representó así el 19,4% de los 4.287 TWh de la producción eléctrica USA y el 67,4% de los 525 TWh de la producción eléctrica francesa. Otras fuentes de energía intermitentes como la eólica y la solar (paneles y plantas solares de sales fundidas), junto a las centrales hidroeléctricas o térmicas que queman combustibles fósiles (cuyo costo tiende a aumentar por el impuesto carbono). La electricidad es hoy la energía más avanzada para permitir a las industrias producir bienes de consumo. Pese a que desagrade a los ecologistas, las otras fuentes de producción de electricidad, salvo la hidráulica, son más contaminantes que la atómica, pero tampoco podemos prescindir del gas o del petróleo, son energías complementarias e indispensables para la petroquímica, los carburantes, medicamentos, la perfumería y los abonos agrícolas. Rusia es el segundo productor de petróleo y el que detiene el mayor volumen de gas y petróleo. Con el gas de esquisto bituminoso USA remplazará a Rusia, después de que la UE gaste unos dos mil millones de euros en crear las infraestructuras indispensables para descargar el Gas que llegue de USA un 30% más caro que el ruso. En lo que concierne el ppetróleo la OPEP, Riad y Abu Dabi se niegan a aumentar a un máximo la producción de petróleo, argumentando que el mercado ahora está equilibrado, estas solo han aumentado su producción de 400.000 barriles por día lo que obligará a la UE comprar el petróleo de aceite de esquisto bituminoso de USA, a un precio que oscilará entre un 20 y 30% más que el de Rusia. La economía, no contempla las ideologías y menos aun cuando estamos en un mercado internacionalizado en el que se sabe de inmediato las ofertas, los precios y costes, sin energía a precios competitivos y baratos la UE no puede pretender crecimiento en su producción, los políticos de la UE han puesto la economía de la UE dependiente de la energía monopolizada por USA, que será cara, lo que asfixiará el desarrollo económico de la UE. Vivimos un momento histórico muy tenso, crucial para el futuro de la economía de la UE, Rusia no será derrotada, como no lo por la Alemania nazi y sus aliados cuando era más débil, seamos realistas China e Irán la apoyarían con todo su potencial no lo dudemos ya que estos dos países saben que, si Rusia cae, ellos serían los siguientes en ser sometidos por USA y eso no lo aceptaran nunca. El tiempo de un gendarme mundial se ha acabado, como terminó el Imperio romano, el francés y el inglés, entramos en la multipolaridad en la cual las economías se complementan fomentando desarrollo. No es una utopía, es una realidad que la potencia económica mundial está ya en Asia-Pacifico, la UE está fallando ese tren que viaja hacia un nuevo futuro económico. Los ciudadanos de la UE debemos interrogarnos si debemos morir o matar nuestra economía por un país que no es de la UE ni de la OTAN, de verdad: ¿Quién puede creerse que Ucrania va a vencer a Rusia? cuando cuatro millones de sus habitantes han huido y el 40% de su población está a favor de Rusia, ¿Somos tontos, o las televisiones nos han comido el "coco"?.