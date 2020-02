La geopolítica

Terminada la segunda Guerra Mundial, la principal arma estratégica para dominar las economías de los países de Europa destruidos fue el Petróleo, por ello el 14 / 02 / 1945, el Presidente Franklin Delanoo Roosevelt recibió en el Canal de Suez al Rey Abd Al Aziz de Arabia Saudí, a bordo del crucero de la armada US "Quincy". US ofreció su protección al Rey y a su territorio y este concedía las concesiones petroleras de su país y 1Millón 500Mil Km2 (3 veces España) para nuevas prospecciones de la ARAMCO (Arabian Americain Oil Company) controlada principalmente por las petroleras US, la concesión era de 60 años, US generosamente le entregaría una compensación económica de 18 a 21 centavo de $US por barril de petróleo que fuese extraído. Progresivamente Arabia dejó de ser la única fuente de Petróleo, Iraq, Siria, Venezuela, Méjico y otros países de África rompieron el monopolio de US sobre esta materia prima esencial para el desarrollo. ARAMCO terminó siendo nacionalizada por Arabia Saudí en el 1988 y convertida en la "Saudí Arabian Oil Company" con la mayor reserva mundial de petróleo. Irán, Rusia se han convertido en las potencias que abastecen en Gas y Petróleo a diferentes países de Asia y Europa. USA gracias al petróleo y gas de Schiste, es auto suficiente, incluso exporta, pero con precios elevados, por ello su principal objetivo es de no ser aislada políticamente y económicamente del continente asiático y de Oriente Próximo, su estrategia se dibuja sobre el Asia Central. En un documento publicado por el Departamento de Estado US este 5 / 02 / 2020, este indica: "El principal interés estratégico de USA en esta región es la de construir un Asia Central más próspero y que pueda concretizar sus intereses económicos logrando inversiones y conexiones con el Mercado Mundial" Bonitas palabras que invitan estos países a dejar de lado a Rusia y China, que se endeuden y abran sus puertas a la especulación, los países como Guatemala, Honduras, Haití, Iraq, Siria, Libia, Afganistán, Vietnam y Filipinas, saben muy bien que prosperidad y progreso le aportaron USA, Filipinas que busca acercarse a China ha pedido el cierre de las bases US en su país. La Plataforma US C5+1 de los ministros de Asuntos Exteriores de los 5 Estados+ USA, trata desde 1995 de asentar las teorías de Strobe Talbott elaboradas bajo el Presidente Bill Clinton y aplicadas por John Kerry posteriormente. Esta plataforma política que orienta la diplomacia de los C5+1 excluye de sus objetivos de desarrollo a Rusia y China que son las 2 potencias más importantes de esta región, lo que conduce sin duda alguna al fracaso del intento de penetración en esta región de USA junto a sus 5 aliados. Mike Pompeo se ha desplazado a Kazakstán y a Uzbekistán para hacer a los Gobiernos locales las ofertas inscritas en este Plan. En una reunión en la Fundación del Patrimonio de los Caballos de Guerra, Lisa Curtis, consejera adjunta del presidente Trump y Directora del Consejo de Seguridad Nacional en relación con el Asia del Sur y Asia Central, declaraba " que sería muy difícil obtener la implantación de bases militares US en Asia Central, ya que estas antiguas Repúblicas soviéticas están bajo la influencia económica de China y tienen fuertes lazos culturales con Rusia, y no creer que si el Uzbekistán y el Kazakstán tienen una política extranjera múltiple, es para un acercamiento al Plan político Indo-Pacifico-USA, dibujado contra la expansión china". En respuesta a esta Política de USA, China, Pakistán e Irán van a construir un anillo de infraestructuras para aumentar sus relaciones comerciales y de otro lado la OTAN ha decidido reforzar con efectivos de sus aliados, su presencia en Iraq y aplaude las actuaciones de Turquía en Siria. Asistimos a una aceleración de las contradicciones Políticas y Económicas entre el eje China- Rusia-Irán y sus aliados contra la hegemonía pretendida por USA- India y OTAN, estas posiciones que se agudizan pueden conducir a la confrontación militar generalizada.