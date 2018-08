La globalización, boomerangs de china

La Geo-política hoy cambia a gran velocidad, modificando continuamente las zonas de influencia y las Potencias dominantes. Durante un tiempo las Potencias eran, USA, Inglaterra o Francia y podían asfixiar las economías de países de los que querían obtener ventajas políticas. Hoy con la globalización de las economías, es más complejo imponer a un país políticas que este considere contrarias a sus intereses. Pero, aún hoy estas Potencias tratan de imponerse utilizando la presión financiera con las fluctuaciones de las tasas de cambios de monedas y dificultando a los países sancionados el acceso a tecnologías y desarrollo industrial. Las Potencias pueden impedir a sus empresas que acepten vender sus productos a los países sancionados. Hoy USA utiliza de forma selectiva los aranceles de aduana y la prohibición de compra / venta de ciertos productos, sean básicos para las industrias o para el consumo humano y animal. Vemos como la Política y la Economía están estrechamente ligadas y conciernen hoy la economía mundial, toda decisión que implique la ideología sin duda alguna puede tener consecuencias y causar desorden en las estrategias Políticas y Económicas de los países. Los Políticos Liberales no pueden hacer las mismas Políticas económicas que los Políticos de la Social Democracia o los que se definen Marxistas. Hoy la Economía juega un papel determinante, ya que una Guerra atómica, solo un loco hoy la desencadenaría. Al finalizar la 2da guerra Mundial, USA impuso a la Europa Occidental exangüe, el $US como divisa de reserva y única para los intercambios comerciales, en particular para la compra de petroleo. USA consciente de que la Paz no debía asfixiar las sobre- producciones de sus industrias, organizó con países naturalmente con menor tejido industrial que el suyo, zonas de libres intercambios comerciales. Junto a 23 países, USA en el 1947 creó el GATT (General Agreement on Tarifs & Trade), este acuerdo fue determinante para obligar a Francia, Inglaterra y Portugal a dar la independencia a sus Colonias, lo que liberalizó el comercio internacional, entre las economías Capitalistas, que fuesen Liberales o de Keynes (Social Demócratas). El GATT cerraba las puertas a la Economía Capitalista Planificada de Estado, de la URSS de Ideología Comunista. Mientras tanto en China el 1º de Octubre del 1949 Mao Zedong daba por terminada la Revolución y proclamaba en la plaza Tien An Men de Pekin el nacimiento de la República Popular de China comunista. China país hambriento, haraposo despreciado por USA que proseguía los acuerdos que conducían a la globalización de las economías, no percibía que con la liberación regional de los intercambios de mercancías y del Sector financiero estaba forjando una herramienta que sería utilizada por China a nivel internacional en detrimento de la Economía de USA. Entonces esto posiblemente nos explica como un país tan atrasado como China, semis-destruido por una Guerra civil, en un plazo de 69 años se halla convertido en una gran Potencia Económica y Militar: ¿Como se ha beneficiado de la integración económica regional?, ¿Como ha logrado integrar un sector Capitalista Occidental dentro de su economía Planificada Marxista? China ha aprendido de su Maestro Capitalista USA a medir los errores de los rivales y aprovecharlos, China se ha confeccionado un escudo económico comprando deuda de USA, que emite 2 Mil Millones de Deuda cada día para poder hacer funcionar sus Administraciones y Servicios, China debilita lentamente la Potencia que es USA, China se ha rodeado de Rusia, Irán y hoy de una Turquía decepcionada por las sanciones de Donald Trump . Con la globalización USA creó unos mecanismos Económicos que hoy entran en contradicción con sus intereses, las Multinacionales de USA están muy presentes en el Mercado Chino y a su vez China ha hecho inversiones Financieras en USA. China utiliza bien la estructura económica mundial creada por USA. ¿Cual es el nuevo rumbo de la Economía de USA?