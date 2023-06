Han de perdonarme amables lectores, he de recurrir a palabras gruesas para describir la dimensión de los daños directos y colaterales por voluntad de un aventurero sin escrúpulos. Poco material va quedado en la caja de las sorpresas del presidente del gobierno. Con ayuda del adivino Tezanos, experto en el Tarot y leer los posos del té, ha concluido que la manera más sádica de fastidiar a los votantes españoles era adelantar las elecciones generales calculando los plazos establecidos y llegar así a una fecha para las votaciones capaz de perjudicar a todos los votantes allí donde residan. Publica Vozpópuli algunos datos interesantes; la fecha señalada se perjudica 19 millones de desplazamientos, los votantes y los miembros de las mesas electorales habrán de soportar una temperatura media de 44 grados. ¿puede importar esto al sátrapa de la Moncloa? En absoluto, “que se fastidie el facherío” por no votar a sus candidatos. El 23 de julio no es una fecha al azar, es una fecha cuidadosamente calculada y elegida para varios fines. El primero es evitar una participación masiva tal que ocurrió el 28 de mayo. Con esos altos índices de participación, la izquierda extrema y la extrema izquierda, saldrían otra vez perjudicadas. El segundo se refiere a que en esta fecha el voto por correo será uno de los sistemas de voto elegido por millones de votantes. Decenas de miles no podrán acudir a votar estando de viaje o fuera de España. La tercera es que dificulta o impide el disfrute de vacaciones de aquellos que habitualmente veranean en el mes de julio. Desde el 1 de julio al 31 de julio comienzan los viajes, el alquiler de apartamentos, habitaciones de hotel, cruceros, viajes dentro y fuera de España, etc. etc. Una gran putada a todos los sectores perjudicados, incluida la restauración y las gasolineras.

Resulta evidente para cualquier observador que bien podrían el Sr. presidente haberlas señalado durante la primera o segunda quincena de septiembre, o bien agotar la legislatura España hubiera continuado funcionando, incluso sin gobierno hasta la fecha marcada por el calendario electoral; diciembre de 2023. Pero Sánchez ha decidido este adelanto guiado exclusivamente en su propio beneficio y por un afán enfermizo de hacer más angustiosa la vida de los ciudadanos. Apuntan mis lectores, algunos de izquierdas, que con este apresuramiento Sánchez evitaría que se abriera un periodo de indignación dentro del PSOE con las consiguientes críticas a su gestión al frente del gobierno y a su protagonismo narcisista. Son muchos y muy nocivos para el PSOE los efectos directos y colaterales de esta sonora derrota. Miles de políticos socialistas han quedado en las listas del paro sin demasiadas expectativas de recuperar sus cargos, sueldos y prebendas. Sin embargo, la actitud complaciente de altos cargos, juntas directicas y ejecutivas del PSOE en el Comité Federal de ayer no dejan margen a ninguna esperanza de regeneración interna del partido, los aplausos al Líder Supremo señalan que no hay reparo en unir sus destinos a un político con acusados rasgos sicopáticos que rige los destinos del PSOE y de España y que astutamente se aleja de toda responsabilidad. Solo las ausencias de Page y Lambán han escenificado un gesto de distanciamiento con Sánchez.

Y mientras llega el día de elecciones una sentencia del Tribunal Supremo reitera la legalidad de todas las rebajas de condenas en aplicación de la Ley Si-Si. La opinión pública considera a Pedro Sánchez el “Padrino” de esta ley permitiendo, apoyando y aplaudiendo una aberración legislativa sin precedentes. Sin embargo, a pesar de las gravísimas consecuencias para las víctimas de los delitos de violación, pederastia y crímenes de género como consecuencias de su aplicación, Sánchez no ha dimitido ni ha cesado a Irene Montero, ministra que acusaba a los jueces de ignorantes y machistas. Esta ausencia de responsabilidades muestra inquietantes indicios; los violadores, pederastas e incluso asesinos por violencia de genero han encontrado un “Hada Benéfica” que ha legislado de tal suerte que todos ellos han obtenido beneficios en sus condenas; 1.150 han logrado rebajar sus penas y 148 han salido a la calle. Y otros miles que aún quedan por resolver los tribunales. Por encima del bien y del mal el Presidente continúa felizmente instalado como si nada hubiera ocurrido. Colaboradores necesarios; los 205 diputados representantes del PSOE, Podemos y las tribus fronterizas que gozosamente aprobaron y aplaudieron esta ley en el Congreso de los Diputados. Es dudoso que ante el escándalo esos diputados encuentren un gramo de vergüenza en sus conciencias y pidan perdón a las víctimas. Los delincuentes condenados por delitos y crímenes sexuales, también los políticos corruptos pueden dormir tranquilos. El Hada Benéfica y su “Padrino” vigilan sus sueños.

Desde 2019 fecha del asentamiento del sanchismo, el PSOE ha ido perdiendo votos en cada convocatoria electoral; Andalucia como símbolo de la decadencia del PSOE sanchista. El 28 M es una fecha marcada a fuego en esas siglas centenarias; el PSOE ha perdido más poder municipal y territorial que en todos los años de transición, la causa evidente de la perdida constante de votantes esta identificada en Pedro Sánchez. Habría de comprender el derrotado que no han sido sus candidatos a las municipales y autonómicas, ha sido una reprobación contundente de millones de españoles, muchos antiguos votantes socialistas, a sus pactos y apoyos de gobierno, sus lesivas leyes y reformas, sus alianzas con partidos extremos capaces de incluir a terroristas condenados por asesinatos en las listas electorales, todo ello con la sonrisa impertérrita de Sánchez. Incapaz de asumir sus responsabilidades y haber dimitido por coherencia y dignidad política ante la magnitud de la derrota ha encontrado una salida de emergencia; pasó aquella noche rumiando pretextos hasta la declaración del día siguiente; la convocatoria de elecciones generales acortando la legislatura. Escandaliza que el presidente de un gobierno europeo pronunciara descalificativos e improperios sobre los propios votantes y los partidos de la oposición democrática, técnica muy al uso por Caudillos de nuevo cuño.

Esta actitud ha sido analizada y calificada de peligrosa por veteranos miembros del PSOE; entre otros, Joaquín Leguina, Tomás Gómez y Francisco Vázquez todos con experiencia y veteranía. El resumen señala dos cuestiones inquietantes; la posible vulnerabilidad de los votos por correos. Esas papeletas podrían ser decisivas para los resultados de estas anunciadas elecciones. En redes sociales abundan comentarios sobre la presunta posibilidad de manipular voluntades creando dudas y tribulaciones. Están siendo investigados judicialmente casos de presunta compra de votos por Correo en Melilla, Mojácar, Albudeite y otras circunstancias anómalas abundan en el desconcierto y la desconfianza. Mal ambiente pre electoral en una democracia, mala salud del Estado de Derecho. El Caudillismo avanza sin freno.

Una gran putada.