Una gran sequía, pero de gestión

La singular sucesión de eventos climáticos registrados en los últimos meses en nuestra provincia han puesto de manifiesto lo sorprendente que puede llegar a ser la naturaleza al pasar, sin solución de continuidad, de una pertinaz sequía a un episodio de abundantes lluvias y temporal en la costa, salpicado con un extraordinario fenómeno de calima de por medio.

Afortunadamente, el natural funcionamiento de nuestros cauces fluviales constituye la mejor noticia ambiental de lo que va de año hidrológico y es que la naturaleza almeriense sigue cumpliendo con su compromiso y, por tanto, todos estamos obligados a valorarla y defenderla, sin retroceder un milímetro en los logros de conservación y protección alcanzados -aunque sea por puro egoísmo-, además de por el bien de las generaciones futuras.

Quien no parece cumplir con ese compromiso es el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla, a pesar de su permanente campaña publicitaria, denominada 'la revolución verde', que inunda los medios. Y es que, camino de los cuatro años desde su llegada al gobierno de la Junta de Andalucía gracias al apoyo de la ultraderecha, apenas ha podido poner en marcha el impresionante banco de proyectos de restauración fluvial que los socialistas les entregamos en 2018: Segunda fase del río Adra, río Aguas, Rambla Artal-Morales y río Antas.

En los dos primeros iniciaron los procedimientos administrativos en el segundo semestre de 2021 y, en consecuencia, acabará esta legislatura y no estarán terminados. El tercero tenían que rehacerlo, tras concluir las obras de emergencia de la DANA, y aún no lo tienen ni redactado. En cuanto al cuarto, lo han "vendido" ya en varias ocasiones en los medios de comunicación provinciales (En febrero de 2020 en Vera y recientemente en el Consejo de Gobierno celebrado en la Alcazaba), pero aún no tenemos ni siquiera noticias de su adjudicación.

Tampoco redactan proyectos que den respuesta a las necesidades evidentes de los ríos Nacimiento, Andarax, Almanzora, etc., que les reclaman las mociones de los plenos de los distintos ayuntamientos por los que estos ríos discurren, y las solicitudes de sus vecinos, comunidades de regantes y organizaciones de conservación.

De otro lado, un breve paseo por las ramblas del Poniente permite observar que son auténticos vertederos de residuos agrarios y que en consecuencia el "Compromiso Blanco" del Gobierno andaluz es un "Compromiso Sucio" y eso que consejera, secretario general y director general son de aquí y deberían preocuparse especialmente por ello.

También acumulan sobresalientes retrasos en el complejo proceso del tercer ciclo de la planificación hidrológica 2021-2027 para las cuencas mediterráneas andaluzas. En este punto solo han logrado realizar anuncios, el buenismo orientado del pacto del agua y las jornadas de participación. Es decir, nada legalmente válido.

Y eso por no hablar de la ausencia de vigilancia, denuncia y tramitación de expedientes sancionadores sobre los centenares de infracciones que en la provincia se cometen en materia de vertidos de aguas insuficientemente depuradas al dominio público, de captaciones de aguas sin autorización, de ocupaciones y usos prohibidos, etc., una omisión de obligaciones legales que pone de manifiesto una absoluta desidia y que ni siquiera aprenden de problemáticas semejantes (Mar Menor, Doñana, etc.).

Pero quizás tengamos suerte y los fondos europeos del Next Generation obtenidos por el Gobierno de España y estrictamente vinculados a los objetivos del Pacto Verde Europeo y las estrategias de Biodiversidad 2030, Infraestructuras verdes y de la Granja a la mesa, puedan obligar a que la Junta de Andalucía impulse definitivamente los necesarios avances de redacción y ejecución de los proyectos que Almería precisa para superar la sequía de gestión en la que hasta hoy nos tiene sumidos el Gobierno de Moreno Bonilla.