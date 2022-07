La guerra de Ucrania

La guerra en Ucrania, era previsible, era parte de un plan elaborado en el 1970 en USA, con la complicidad del Reino Unido. Este plan fue asentada por Leo Strauss, politólogo de la universidad de Chicago y Donald Kagan, catedrático en la universidad de Yale, sus escritos manifestaban la forma y la etapas a seguir para debilitar la economía del bloque sovietico, políticamente y simpatizar con miembros del poli-buró para influenciarlos por occidente (US) y poner fin al régimen soviético para penetrar la economía del país con inversiones que facilitaran dominar le economía de la URSS. Este plan, fue afinado por los conservadores Norman Podhoretz, Irving Kristol, Paul Wolfowitz, Robert Kagan y Frederick Kagan (hijos de Donald Kagan), Victoria Nuland, Elliott Cohen, Elliott Abrams y Allen Kagan. Con la lectura de sus documentos y las declaraciones posteriores de Clinton, Obama, Pompeo y de Biden senador entonces, podemos deducir que el plan se puso en ejecución con ellos. Clinton extendió la OTAN, negando el acuerdo del 1991 con Rusia y el ministro alemán, Hans-Dietrich Genscher en 1990, acuerdo que contemplaba que la OTAN no se aproximaría a las fronteras rusas a cambio de la reunificación de Alemania y fin del Pacto de Varsovia. USA rodeó a China con bases, incluyendo sus posibles zonas de influencia, tal como explícitamente, Paul Wolfowitz lo describió en su proyecto de directivas sobre la política de defensa (DPG), estudio realizó para el Ministerio de la Defensa US en el 2002. En ese momento, Rusia y China, eran divergentes políticamente y con economías emergentes, Rusia, buscaba un acercamiento a occidente, ya que su equipo político era los llamados Atlantistas, sin embargo, guardaba su fuerza nuclear, pese a que occidente le había propuesto importantes ayudas económicas si se desprendía de ella. Desde el 20 / 02 / 2000, Putin era presidente de la Federación Rusa y ponía en vigor una política nacionalista en su país, junto a un nuevo equipo, Desde 1991, USA se implicó en el Medio Oriente contra los aliados de la URSS y bajo influencia Rusa, sin que esta diese el mínimo apoyo a estos países, pero cuando Siria fue atacada por fuerzas islamistas, poniendo en peligro la aliada de Rusia y su base marítima, Rusia en el 2016 intervino mostrando que su fuerza militar se había reforzado e igual que su capacidad militar, fue una sorpresa para Occidente. Hoy Rusia ha aumentado su influencia en Medio Oriente y China, se ha transformado en una potencia económica y militar. En los sabios escritos de los liberales y conservadores, Donald Kagan y Paul Wolfowitz, no habían previsto esta rápida recuperación de la economía rusa y tampoco de su liderazgo político y militar que se ha demostrado en el G20 en Bali. USA, hoy se puede decir con certeza que ha perdido su hegemonía Mundial e incluso ya no puede imponer con guerras la sola utilización del $US. Con la cumbre de Madrid hemos visto que USA busca a crear un bloque en su orbita para continuar a defender sus intereses económicos y políticos, ha logrado amarrar a ella a la UE a través de la OTAN, impidiendo toda relación comercial con Rusia, cueste lo que cueste a las economías de la UE, del otro lado tenemos los BRIC, con nuevas adhesiones, que financian proyectos de interés público en cada uno de sus países y que no impide a ninguno de ellos que haga comercio con el país que sea y los países del BRIC no hacen injerencia en las políticas de cada uno de los que componen el BRIC. Los países que componen el BRIC, tienen la Flexibilidad, para comercializar en sus monedas respectivas u otra cual fuese incluido el $US, pero tienen el proyecto de hacer una moneda común para sus intercambios. Con la guerra de Ucrania en la cual como dicen los Mejicanos "Occidente pone los $US y la Balas y Ucrania los cadáveres" Occidente saldrá empobrecida, desprestigiada antes los pueblos del tercer mundo y otros, solo USA ha ganado políticamente, pero comprometiendo su futuro económico.