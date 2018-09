La guerra económica nos conduce a la crisis

Desde hace unos 5 meses el Presidente Donald Trump ha iniciado una guerra economica contra los productos del automovil, del acero, del aluminio de la UE (Alemania, Francia), de Japón y contra China además también sobre otros diferentes productos de este país. Donald Trump, hombre de négocios sensacionalista y Presidente de USA, sueña si pretende que las industrias de US que fabrican en China van a volver a US, el coste de las inversiones a realizar por estas industrias para reestablecerse en US sería de unos niveles muy elevados, a esto se añadiría la perdida del Mercado Chino de 1300 Millones y en particular con un potencial de más de 400 Millones de consumidores con un poder de compra elevado. China tiene medios de retorsión contra las medidas de USA, elevar ella también los aranceles de aduana y disminuir sus importaciones de productos de USA con un fuerte valor añadido, es así que ha lanzado su propia fabricación de componentes electronicos indispensables para las industrias de ordenadores, telefonos y automatismos inteligentes, se trata de micro-procesadores y de chips, importados de USA antes de la « Guerra economica », China ha retirado su financiación del proyecto en Alaska de sondeos de Gas y Petroleo, cuyo principal cliente debia ser China, esta lo ha sustituido, por el de Iran, pagando en Yuan y no en $US. USA ha prohibido a las aseguradoras de cubrir los riesgos de los transportadores chinos de Gas licuado y de Petroleo desde Iran, son los barcos iranies que realizan el transporte y con sus aseguradoras estatales. China participa en la construcción de 2 nuevos Gas-oducto con Rusia para aumentar su capacidad de consumo y remplazar progresivamente el carbon de sus Centrales electricas, también ha lanzado un vasto programa de instalaciones de energías limpias, solar y eolicas. China gran consumidor de Soja ha puesto unas tasas prohibitivas sobre el de US que era su principal proveedor, esta medida puede causar graves problemas en los productores US. China prepara un plan para remplazar progresivamente las importaciones de industrias de USA cuyo principal Mercado es China, esta medida es similar a la propuesta en la lista « Juncker » pero que la UE no tendrá el corage politico de aplicar. China que fabrica junto a Rusia un avion de pasajeros de gran capacidad, ha advertido que puede cesar de comprar aviones a Boeing. China indudablemente también utilizará el arma de su moneda, para garantizar el volumen de sus exportaciones, también ha lanzado un vasto programa para robotizar con inteligencia artificial los puestos de trabajo, esto reducirá los costes de producción de los productos basicos para la exportación y daria lugar en China a crear un nuevo sector de tecnologías avanzadas y aplicadas para las producciones en sus industrias. Igual que en el siglo 19 todas las industrias de Europa, sometidas a la competencia, tuvieron que abrazar la maquina de vapor, hoy en el siglo 21, las empresas de Occidente tendrían si quisieran sobrevivir, automatizar con la robotica de inteligencia artificial ¿Cual será entonces las consecuencias para el empleo en Occidente? Bueno esto es otro debate sobre una situación que está ante nuestras puertas. China que detiene Mil Millares de $US de deuda y obligaciones del Estado USA (1Millar= Mil Millones) puede utilizar como ultimo extremo esta arma, que tendría graves consecuencias para la Clase Media USA que tendría que aeumir el peso de esta deuda si es puesta brutalmente en el Mercado de Cambios, las consecuencias serían catastrificas para la economía Occidental, posiblemente generando una Crisis similar a la del 2008 pero con menos posibilidades de recuperación para las Finanzas internacionales. No se están midiendo las posibles consecuencias de la guerra economica China / USA, ya las perdidas en las economías Occidentales empiezan a tener consecuencias en el crecimiento economico Occidental y consecuencias para los empleos y también repunta la inflación.