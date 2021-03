La guerra, fuente de economía

Desde 1929 USA sufría una crisis por la gran especulación ocasionada por Wall-Street, millones de ciudadanos se quedaron sin empleo, miles de agricultores perdieron sus tierras debido a no poder honorar sus deudas con los Bancos locales, los cuales por la acumulación de impagos se declararon en quiebra. El sector Financiero no tardó en reorganizar su dimensión y estructura realizando concentraciones de entidades, esta era la situación económica y social en la que se encontraba USA en vísperas de la 2da Guerra Mundial.

El Presidente Franklin Delone Roosevelt, al declarar la guerra a Japón, acordó con su Secretario de Estado al Tesoro, Henry Morgenthau poner las rotativas en marcha para imprimir $US e inyectarlo en toda industria que pudiese fabricar material bélico, el pleno empleo fue inmediato, incluyendo a las mujeres ya que gran número de hombres eran alistados en las fuerzas armadas.

A partir del 1944, con la caída de la Italia Fascista y las continuas derrotas de los NAZIS alemanes y de sus aliados fascistas frente a las tropas de URSS, convencido de que la guerra tocaba a su fin y crearía una situación similar a la conocida antes de ella, el Presidente Roosevelt, encargó a su brazo derecho, Henry Morgenthau, de construir un Plan que diese respuesta a los problemas económicos y sociales que pudiesen surgir con el fin de la guerra.

Después de la Conferencia de Teherán en el 1943 a la que asistió Churchill Estalîn y Roosevelt, Henry Morgenthau tuvo una idea más clara sobre el nuevo reparto de la economía y políticas en Europa y cuales serían su repercusión sobre el reto del mundo. Entre junio y septiembre del 1944, Morgenthau elabora el Plan, este en realidad tenía dos componentes el principal sobre la nueva organización industrial, económica, militar y geográfica de Alemania.

El segundo componente del Plan no fue presentado a Churchill en la conferencia de Quebec ya que contemplaba el fin del colonialismo. Si analizamos este plan, podemos deducir que USA con el pretexto de impedir que Alemania se militarizara de nuevo tras su derrota, buscaba a eliminar un rival en el comercio internacional en los productos industriales de maquinaria y siderurgia, el Plan organizaba el cierre de todas las industrias pesadas de Alemania, solo algunas dedicadas a la alimentación, ropa y calzado eran admitidas, Alemania se convertía en un país agrícola dividido en 3 países que a su vez dividían la homogeneidad de las regiones tradicionales, Alemania perdería territorios a favor de Polonia, de Checoslovaquia, URSS, Francia recuperaba la Sarre, la Mosela y se extendía mas allá del Rin, Austria recuperó sus fronteras de antes del Anschluss del 1938.

Una Alemania dividida en 2 países, Alemania del Sur y Alemania del Norte, el valle de la Rhur, vaciada de sus industrias seria militarizada repartida entre los aliados y considerada zona internacional. Roosevelt presentô el Plan como el justo castigo a un país que había provocado 2 Guerras mundiales (lo que era incorrecto). USA buscaba a ser la única potencia industrial del mundo y dominar con el $US el comercio internacional, mas tarde con el fin de las colonias debilitaría a Francia e Inglaterra ya fragilizadas por la pérdida del Mercado alemán y las destrucciones ocasionadas por la Guerra.

El Plan hubiese aniquilado las perspectivas de desarrollo del Occidente europeo "el viejo León" Churchill no cayó en la trampa, pese a la oferta de 6Mil millones de $US para reconstruir Inglaterra, Anthony Edén recordaba las consecuencias nefastas de las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles y rechazó el Plan. Francia no aceptó las maquinas obsoletas de las industrias US que debían reconvertir sus industrias una vez la guerra terminada; La guerra se convirtió en un motor de desarrollo y estabilidad social para la economía de USA, impusieron sus bases militares en Europa, empezaba la guerra fría y las coloniales, guerras que no han cesado al día de hoy y en las cuales USA siempre implicada