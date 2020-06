La guerra para el petróleo

Lascrisis Políticas internacionales que hoy sufrimos y que afectan Oriente Próximo Rusia, China y Occidente en particular, este estado de guerra es consecuente al reparto del Imperio Otomán que hicieron los Imperios británico y francés, aplicado tras vencer a Turquía aliada de Alemania y Austria Imperiales durante la 1era Guerra mundial. En realidad, la conclusión del reparto empezó en el 1915 en los despachos, con las negociaciones entre británicos, franceses y rusos-zaristas. Alemania en el 1902 había logrado una concesión para construir un ferrocarril en este corredor, Konya Bagdad pasando por Basora con la posibilidad de explotar el petróleo y minerales que se encontrasen en una franja de 20km de ancho de parte y otra del ferrocarril, la Deutsche Bank, financiaba. De inmediata el Embajador Británico O'Connor informaba Londres, puntuando:"that many of the springs can be profitably worked before the completion of the Baghdad Railway by mean of pipelines to the sea" Desde el 1905 el Diplomático británico Mark Sykes, en funciones en Constantinopla, informador del Foreing-Office, había transmitido el llamado "Report on the Petroliferous Districts of Mesopotamia", este documento se apoyaba sobre el informe de un ingeniero alemán que ponía de manifiesto sobre un mapa, la existencia de petróleo en Bitlis Mosul y Bagdad. Mark Sykes en el 1904 logró una copia del mapa que indicaba donde se situaban las zonas petrolíferas, en Mesopotamia. A principios del 1914 en Londres se crea la Turkish Petroleum Company con la aportación del Financiero Cassel y la Sociedad Callouste Gulbenkian, esta intervino para que el Parlamento Turco no ratificara el Acuerdo firmado entre Alemania y el Visir. Ya en 1914, británicos, franceses y rusos-zaristas negociaban el reparto de las riquezas mineras y de Petróleo contenidos en el Imperio Otomán y consideradas inagotables. Bakú en Rusia ya producía 1/3 parte del petróleo consumido en Europa, pero su producción no podría cubrir las necesidades en un aumento fulgurante debido al motor a explosión. El 12 de abril 1915 se abrieron las negociaciones entre Mark Sakes y François Georges-Picot que concluyeron el 16 de mayo / 1916 con la Carta firmada en Londres por el Ministro británico Grey y el Embajador de Francia Cambon. Los británicos obtenían el dominio tras la guerra de toda la Mesopotamia y del corredor hacia Haifa, incluyendo Basora Bagdad y Keokuk. Este Acuerdo le dejó un gusto amargo a Francia y otros aliados, la Rusia zarista aliada, utilizada en estos acuerdos, fue apartada de las riquezas del Imperio Otomán por la Revolución de Octubre del 1917, Rusia recuperó los territorios concedidos a Alemanía en el 1917. Al finalizar la 1éra Guerra Mundial, Francia e Inglaterra se acordaban para crear las fronteras en los territorios despojados al Imperio Otomán. El pueblo Kurdo pese a las promesas de Inglaterra y Francia, fue repartido entre las fronteras de Turquía, Iraq y Siria, las contradicciones religiosas entre las poblaciones tampoco se tomaron en consideración al definir las nuevas fronteras. Es solo la desclasificación de los Documentos y cartas de Churchill existentes y que no me satisfacen, pero es solo lo que queda de esa época turbia y que permiten hacer este análisis, los protagonistas que lanzaron Europa en una encarnizada guerra yacen. Hoy el Petróleo no es la materia fósil indispensable, el Gas le ha arrebatado ese puesto. La lucha actual, entre USA y los aliados es por el dominio comercial y estratégico de esta región en lo que concierne cerrar el paso al despliegue de China hacia Europa del Sur y Norte de África, pero esto no descarta que podamos con certeza considerar que el Petróleo fue la causa principal de la masacre de la 1era Guerra Mundial y no el Asesinato del Archiduque de Austria en Sarajevo. Esperemos que la verdad se abra paso..