No habrá guerra ucrano-rusa

En este comienzo del año del Tigre en China, China y Rusia han firmado un tratado de cooperación económico y militar que dará lugar a unos cambios de importancia capital y determinantes para el desplazamiento de las influencias, definen las potencias que dominaran la economía y la política mundial. No olvidemos que con el BRI y otros acuerdos con los países de Asia central y Japón se ha creado un contrapeso económico a Occidente, se enfrentan dos conceptos diferentes de la economía. Occidente con el liberalismo, dad a las Multinacionales el poder, con el objetivo de que hagan beneficios que distribuyan a sus accionistas, para ello eliminan las competencias, devoran industrias nacionales reduciendo el tejido industrial de los países y los empobrecen. El Estado es un soporte que protege sus beneficios, bajos impuestos, condiciones laborales precarias y existencia de paraísos fiscales y fundaciones donde evaden fortunas inmensas, es así que han destruido la pequeña y mediana industria y el comercio de proximidad. Hoy la clase media de USA es casi inexistente, al punto que US ya no es atractiva para las exportaciones chinas. La especulación sobrepasa en beneficios los logrados por la venta de mercancías fruto del trabajo, la especulación se ha convertido en un pilar de la economía, pero genera corrupción y un riesgo: el colapso de las Bolsas, como lo fue en el 1929 en USA, el día 2 /02 /2022 la multinacional Facebook perdió 200mil millones de $US en las operaciones de Bolsa, un 27% bajó el precio de sus acciones, si no hubo arrastre de otros valores es porque el gobierno US tiene unos mecanismos que con el Dinero de los contribuyentes compra en las Bolsas para temporizar y enfriar los movimientos a la baja. Hoy en la UE, para mantener fuera de la quiebra los países en dificultad el BCE no para de inyectar dinero y comprar deuda alimentando la masa monetaria de cada uno de los países de la UE, esto tiene varias consecuencias, crea una inflación asolapada, lenta pero continua, provoca una erosión del ahorro de los ciudadanos y disminuye constantemente el poder adquisitivo causando pobreza en la clase media. La solución más rápida y que ya se ha experimentado dos veces, sería una "buena guerra" no nuclear, pero suficientemente letal y destructiva para eliminar toda la fuerza productiva hoy en el paro y que son un peligro latente para la economía liberal, también las destrucciones de ciudades y fabricas fuera de juego de las nuevas tecnologías y que los gobiernos mantienen con ayudas a fondo perdido. Pero para llevar a término ese plan maca velico, necesitamos dos tontos que provoquemos y empujemos vociferando y alentando al más tonto y venderle armas a crédito "Que ya pagarás con creces" y hacerle creer que va a salir victorioso de la pelea ya que le vamos a dar nuestro constante aplauso. Y si de paso los dos tontos se destrozan a palos, pues nosotros los curamos despojándolos de todos sus bienes y hacemos de ellos nuestro coto de caza privado. No se rían de esta metáfora descrita, se trata de un plan cocinado por los anglo-sajones en el 2004. Un "tonto" seguro ya lo tienen y les han agudizado sus contradicciones contra su hermano mayor, al cual le hacemos creer que si ataca a su hermano cadete, no intentaremos separarlos no intervendríamos, pero hipócritamente se hecharían unas lágrimas y castigaríamos severamente al Hermano mayor. Lo han comprendido, se trata del conflicto Ucrania / Rusia y China en segundo Plano. Por desgracia para los complotistas de salón que en la obscuridad organizan golpes de Estado y sanciones, ese Plan muy elaborado que consistía a enfrentar Ucrania a Rusia, no funciona, los tontos resultan que son listos y piensan, el hermano mayor no pegará al menor porque es su Hermano y China no será aislada del mercado de la UE, pero lo inesperado es que Rusia, China e Irán le han plantado cara al anglo-Sajón, creando las condiciones de un posible conflicto militar contra la OTAN y su cabeza pensante.