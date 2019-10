No ho tornarán a fer

En 1932, hace 87 años, las Cortes de la 2ª República española aprobaron el primer Estatuto de Autonomía de la historia de Cataluña, conocido popularmente como el Estatuto de Núria, porque sus ponentes se reunieron en el Santuario-Basílica Vall de Núria para debatir y redactar el texto. La aprobación de este Estatuto marcó el punto de inicio del primer autogobierno en territorio peninsular español desde la publicación de los Decretos de Nueva Planta (1717), puesto que el primer Estatuto de Autonomía concedido en España a uno de sus territorios fue la Carta Autonómica de Puerto Rico (1897).

La elaboración por las Autoridades catalanas de este proyecto de Estatuto que debía definir el marco institucional de la autonomía catalana y las competencias que asumiría, fue rápida. En el ámbito de la Asamblea de la Diputación Provisional de la Generalitat, surgida de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, se nombró una ponencia para redactar el texto que debía ser la carta magna de Cataluña.

El articulado de este Estatuto de Núria era ambicioso y defendía "el derecho que tiene Cataluña como pueblo a la autodeterminación", a la vez que reconocía a esta como un "Estado autónomo dentro de la República española". Y es que el texto partía de la base de que la 2ª República, que acababa de nacer y aún no tenía aprobada su Constitución, tendría un carácter federal y que la soberanía, en consecuencia, residiría en el pueblo de Cataluña. Además, el Estatuto de Núria declaraba a la lengua catalana como la única oficial en este territorio, aceptaba la posibilidad de la federación de los países de habla catalana y establecía las atribuciones de poder de los Gobiernos republicano español y catalán.

Pero la aprobación de una Constitución de la República española que definió al Estado español como unitario y no federal, hizo inviable la permanencia en la redacción final de buena parte del articulado de este proyecto de texto estatutario presentado en las Cortes, quedando finalmente definida Cataluña como una región autónoma dentro del Estado español, en la que convivirían como oficiales las dos lenguas.

Resulta interesante lo dicho por Azaña en su discurso del 27 de mayo de 1932, en el debate parlamentario sobre este proyecto de Estatuto, entre lo que destaco lo siguiente: "… en la Constitución se establecen, al propio tiempo que la potestad legislativa de organizar las autonomías, límites para las autonomías, y estos límites son de dos clases, unos taxativos, enumerativos, en cuanto van relacionando las facultades de poder que pueden ser o no ser objeto de transferencia; pero otros límites no son de este orden, sino límites conceptuales, en cuanto la Constitución, tácita o expresamente, está fundada en ciertos principios que presiden la reorganización del Estado de la República y nada podrá admitirse en el texto legal que regule las autonomías de las regiones españolas si contradice, no ya los límites taxativos y enumerativos de la

Constitución, sino los límites conceptuales implícitos en los dogmas que presiden la organización del Estado de la República". Indicando en este mismo discurso que siendo así que la Constitución "es unitaria, no federal", ello comporta algunas rectificaciones al texto que la Comisión debe volver a estudiar y que afectan, entre otros artículos, al que se refiere a la ciudadanía, haciendo, " la declaración expresa (que está en la Constitución, pero no se pierde nada en traerla al Estatuto) de que los ciudadanos de la República española no tendrán nunca en Cataluña menores derechos de los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República española".

Es decir, en 1932, la mayoría parlamentaria de izquierdas en el Congreso adecuó el proyecto inicial de este primer Estatuto de Autonomía para Cataluña al nuevo marco constitucional republicano, que definió a España como un Estado unitario. 87 años después, a pesar de que el proyecto de Estatuto de Autonomía de 2006, presentado por el Gobierno catalán en las Cortes, no se ajustaba al actual marco constitucional, fue asumido por la mayoría parlamentaria de izquierdas, teniendo que ser el Tribunal Constitucional el que ajustara el mismo, declarando 14 artículos inconstitucionales y otros tantos sometidos a interpretación. Es evidente que en un Estado de Derecho sólo cabe lo establecido por Ley, y esta sólo puede ser modificada por los cauces legales establecidos.