La hoguera de Erdogan

En el conflicto entre Armenia y Azerbaïdjan, países del Cáucaso asiático, la Historia, las culturas y la posición estratégica de esta región influyen. Ya en el siglo 1 antes de JC los Armenios se apoderaban de la región de Karabakh y de Utik que eran parte del Imperio de Albania, Armenia está asentada como nación en esta zona del Cáucaso desde unos 2Mil 60años. Estas regiones de Asia y del Cáucaso, son el paso obligado para ir de Europa a Asia, Romanos, Bizantinos, mongoles y árabes las invadieron, dejando parte de sus culturas. Azerbaïdjan, tierras de tribus bajo el dominio del Imperio Seldjoukide, fue ocupada progresivamente por los árabes musulmanes a partir del siglo 7 y es dominada por los árabes instalados en los territorios del Azerbaïdjan de Irán que a su vez es conquistado entre el siglo 15 y 16. Es en este siglo 16, que el Imperio Otomano que había derrotado Bizancio (1452), se impone en Azerbaidjan y lo incluye en su Imperio. La excepción es Armenia, país situado sobre una línea de encuentro de varias civilizaciones antagónicas a lo largo de la Historia de Europa, la del Oriente Bizantino Mediterráneo cristiano y la del Imperio Otomán Musulmán, enfrentado en Bulgaria y Asia a la Rusia Zarista. Armenia aislada mantiene su identidad cristiana específica ya que estando en guerra contra los persas, no pudo asistir al concilio de Calcedonia, Armenia quedó fiel a las reglas de los primeros Concilios ecuménicos. Con el declive de los Abasidas entre el siglo 7 y 9, Armenia se libera de los musulmanes y crea varios reinos, que del siglo 12 al 14 hacen alianzas con Francia y se enfrenta a los Turcos, pero sin la ayuda de sus aliados a principios del 1375 León V se rinde y los Turcos invaden toda Armenia. Armenia es repartida entre los turcos y persas hasta 1828, año en que Rusia exige que el reparto fuese entre Rusia y el Imperio Otomán, debilitado por sus derrotas en los Balcanes y el Norte de África. En el 1913, el Partido "Jóvenes Turcos" compuesto de militares nacionalistas, considera que es la composición heteróclita del Imperio Otomán la causa de su decadencia y comienzan a exterminar 1Millon 500 Mil armenios, fue un genocidio aun no reconocido por Turquía. El 21 / 09 /1991 es proclamada la Republica Armenia en el territorio que recibió Rusia de los Otomanes, Turquía no ha restituido los territorios armenios que anexo o que incorporo a Azerbaïdjan y que es la región autónoma del Alto-Karabaj donde los armenios son la mayoría y que en el 1988 votaron por unirse a Armenia. Esta región es hoy fuente de disputa entre Armenia que tiene un tratado militar con la Federación Rusa y Azerbaïdjan sostenida por Turquía con mercenarios, antiguos terroristas internacionales que operaban en Siria e Iraq, es la SADAT que les ofrece contratos de 3 meses a 2Mil $ US / mes y los envía al Alto-Karabakh combatir los armenios, también ha enviado instructores militares que intervienen en la Guerra contra Armenia y Artsakh. El nuevo Enver Pacha es Recep Tayyip Erdogan que ha encendido esta hoguera para eliminar la autonomía del Alto-Karabakh, que considera un peligro para una Turquía confrontada al problema Kurdo y de los territorios arrebatados a Armenia. Erdogan está asentado en el nacionalismo otomán, que fue elaborado por el Partido "Jóvenes turcos" y si ya que no puede lanzarse a la conquista de territorios, trata de imponer sus políticas de sometimiento a su influencia, a los antiguos países que eran del Imperio otomán, para ello utiliza a terroristas mercenarios para crear una diversión, como hizo en Alepo (Siria) y en Libia, también lo trató en Túnez donde se encontró con la oposición de Francia que también se unió a Grecia que Turquía trato de amedrantar para explorar sus aguas territoriales. Armenia y Azerbaïdjan han aceptado reunirse en Moscú, esperemos que la negociación sea positiva ya que este conflicto implicaría a Irán y China. Azerbaïdjan y Armenia, han firmado una tregua, esperemos que sea fructuosa.