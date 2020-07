La humanidad al borde del volcán

Es La Humanidad hoy se encuentra al borde de un conflicto cuyas consecuencias pueden ser nefastas para el futuro. Son varios los factores contradictorios entre las potencias que pueden desencadenar un enfrentamiento directo. Las distancias se han reducido, es decir que China está a 12 horas de Madrid, estamos lejos del viaje de Marco Polo. Hoy toda situación compleja que surja en un punto del globo tiene inmediatamente consecuencias en el resto del planeta. Trump no acepta que el Neoliberalismo anglo-sajón ha llegado a los límites de su desarrollo, el Capitalismo neoliberal se está auto destruyendo ya que su expansión indispensable para su existencia está bloqueada por las nuevas potencias políticas y económicas. Trump no es el solo responsable de la situación actual, su origen está en la política de USA para derribar a la URSS con sus aliados objetivos anti-comunistas, Gorbatchov elaboró un Plan aprobado por la CIA, como lo demuestran documentos recientemente desclasificados, Gorbatchov en el año 2000 en la Universidad americana en Turquía declaraba "La finalidad de mi vida fue siempre lograr la destrucción del comunismo, mi esposa y amigos AN Yakovlev y EA Shevardnadze y otros me ayudaron. George Soros y la CIA posteriormente le ayudaron a desmantelar la U/RSS y lograr de que abandonara su armamento nuclear a cambio de ayudas económicas importantes, que hubiesen endeudado la nueva Rusia poniéndola en dependencia directa de USA y Occidente, los mandos del ejército Rojo se negaron a abandonar la fuerza nuclear que detenían. Wayne Madsen empleado en la NSA (National Security Agency) constataba que, en el 1987, George Soros utilizando una ONG de la CIA, conocida como Instituto de Estudios de la Seguridad Este Oeste (IEWSS) financiaba el proyecto perestroika y glasnor. En realidad, USA no trataba de establecerla Democracia en la URSS, buscaba a derribar su sistema centralizado que no permitía el acceso a sus Mercados y la explotación de sus riquezas al Neoliberalismo principiante en USA y que necesitaba nuevos espacios para su desarrollo. Una vez constituida la Federación Rusa, Soros con sus organizaciones "Humanitarias" y activistas de extrema derecha trato de desmembrarla financiando un movimiento separatista en Siberia para independizar Kuzbass y restablecer Konigsberg y la Prusia Oriental, también financió el nacionalismo en Tartaristán en Tchetcheniaz. Soros no ha cesado su actividad, peno no ha lograd su objetivo, pero si reforzar el espíritu nacionalista del ruso, que defienden su patrimonio y han reconstruido su economía y vuelve Rusia a ser una potencia junto a China Irán y otros países que han pasado bajo sus influencias políticas y económicas. El Señor Trump es el heredero político de todos los errores de sus anteriores Presidentes, pero no se resigna a aceptar la decadencia económica política y de imagen de USA, esto lo conduce a lanzar flechas políticas y económicas que la debilitarán aún más. China en respuesta a los portaaviones de USA en mar de China, ha firmado con Irán un tratado económico y de asistencia militar que debe ser ratificado por el Parlamento de Irán, este tratado va a desplazar sin duda alguna la influencia de USA en Oriente próximo, Irán y Siria han firmado un tratado de ayuda mutua militar y este sábado 18/ 8-, Siria ha bombardeado dos bases ilegales que USA asentó en Siria y en la cual operaban mercenarios y fuerzas consideradas terroristas, seguidamente a este bombardeo Irán ha puesto toda su defensa aérea en alerta en todo el país y prohibido el sobre vuelo de su territorio a los aviones civiles. El Líbano sancionado por Occidente ha solicitado la ayuda a China, mientras que en Libia Turquía y Egipto están al borde del enfrentamiento, el Presidente Erdogan trata de posicionarse en el nacionalismo Otomano. USA debe aceptar que ya solo es una de las grandes potencias del planeta, claro que esto la obligaría a cambiar sus políticas y el contenido del Neoliberalismo que defiende