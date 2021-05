Hoy Día Mundial sin tabaco, conviene recordar, algunos datos que por preocupantes deben hacernos reflexionar y actuar. En España hay 8,6 millones de fumadores diarios y el tabaco mata cada año a más de 50.000 personas en todo el país. El consumo de tabaco es el causante de un tercio de todos los casos de cáncer, hasta 16 tipos distintos: cáncer de pulmón, laringe, orofaringe, vejiga, páncreas, boca, esófago, hígado y vías biliares y estómago, entre otros, ocasionando también enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Pero, además, debemos tener muy claro que el consumo de tabaco afecta de manera perjudicial no solo a los fumadores activos sino también a aquellos que estamos expuestos al humo del tabaco en el ambiente, ya que una de cada ocho personas que mueren a causa del tabaco no han fumado nunca. Por lo tanto, el humo del tabaco produce cáncer en aquellos que fuman y también en los que respiramos el humo de otros. De entre todos, son los menores quienes especialmente se encuentran indefensos ante esta situación, por ser los más vulnerables. En España, los menores no pueden elegir libremente respirar aire sin humo en espacios públicos. En casi el 100% de los espacios públicos donde hay menores está presente el humo ambiental del tabaco. De esta manera, podemos encontrar un 95% de humo ambiental en las terrazas, más del 78% en las entradas de los locales de hostelería, hasta un 46% en los accesos a los centros escolares y un 41% en los parques infantiles. Y todo ello sin olvidar que 9 de cada 10 fumadores lo hace delante de menores. Para estos menores, la exposición al humo del tabaco causará el riesgo potencial de desarrollar un cáncer o enfermedades cardiacas en su edad adulta. Estos niños pueden sufrir un 50% más de otitis, un 20% más de crisis asmáticas o un 30% más de infecciones respiratorias. Es también conveniente tener en cuenta que, por término medio, la adquisición del hábito de fumar diariamente comienza a los 14 años de media, es decir, a una edad muy temprana, como consecuencia de la normalización del tabaco que aún persiste en nuestro entorno, apareciendo el tabaco como la segunda droga más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años, pues casi el 10% lo consume a diario. Con estos datos, en este contexto y ante esta terrible situación, desde la Asociación Española contra el Cáncer pedimos ampliar la Ley Antitabaco y específicamente que todos aquellos espacios con presencia de menores estén libres del humo del tabaco. Y lo hacemos en el momento en el que el Ministerio de Sanidad presenta la nueva Ley de Tabaco, para su tramitación en el Congreso, antes de 2022. Además, la nueva ley, debería extender esas medidas mencionadas a las nuevas formas de consumo de tabaco, como son los vapeadores, cigarrillos o sistemas electrónicos administradores de nicotina, equiparando todos los productos en la normativa. Desde la AECC, defendemos la necesidad de seguir ampliando los espacios libres de humo del tabaco (terrazas, instalaciones deportivas, playas, coches, etc.) y manteniendo las campañas de comunicación masiva que aumenten el conocimiento sobre el daño que produce el humo de primera, segunda mano, también sobre las nuevas formas de tabaco, nicotina y derivados cuya percepción de riesgo en la población joven es todavía baja. Para ello, estamos trabajando de forma proactiva y en alianza con el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que comparte nuestro objetivo de reducir la incidencia de nuevos casos de fumadores en nuestro país, con especial foco en los menores, desarrollando también un trabajo conjunto con las AMPAs de todo el territorio nacional. Desde la Asociación Española contra el Cáncer reclamamos que los espacios libres de humo sean una realidad en el año 2022 en España, pero seguro que muchos, y a tenor de estos datos, se lo piensan dos veces antes de coger un cigarrillo y mucho menos hacerlo frente a un menor.