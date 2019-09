De ser ignorante a no razonar

Me pregunto si las nuevas tecnologías elevan nuestro nivel de análisis y de razonamiento, ¿Somos más racionales y compenetrados con los valores? que deberían evolucionar con las tecnologías del siglo 21 que son un salto cualitativo para la humanidad y que impulsan a terminar con los instintos y comportamientos propios al hombre de las cavernas. Me interrogo para saber si la imbecilidad no ha remplazado la ignorancia y bloquea el razonamiento. Me explico, cuando oigo o leo que glorifican pasados y guerras contra débiles pueblos para someterlos y esclavizarlos, yo me pregunto ¿Qué se quiere demostrar con eso? Solo vanidad, cuando me dicen se les dio un idioma común, si es positivo, pero a la vez se puede considerar que fue un sometimiento cultural, claro todo ello fue en un siglo de barbaries y esos poblados indígenas ya se masacraban entre sí, por ello admito que la conquista de América les hizo dar un salto cualitativo en el tiempo por el idioma común y los nuevos valores introducidos por la Iglesia. Quién puede imaginar que un pueblo culto como los alemanes a mediado del siglo 20, aceptara que sus gobernantes NAZIS, fascistas, organizara el masacre industrial de una parte de la Humanidad, en los campos de concentración, 6 millones de Judíos, y un total de 12 Millones de rusos, serbios, gitanos y españoles repudiados por Franco fueron exterminados en cámaras de gas y reducidos en cenizas en los hornos crematorios, el motivo fue que eran diferentes físicamente, ideológicamente y religión. Vergüenza y silencio deberían tener aquellos que participaron de forma directa o indirecta a este crimen contra la Humanidad, ninguna ideología, religión justifica tales crímenes y los que vanaglorian las hazañas de los fascistas NAZIS se convierten en cómplices indirectos de estos crímenes indignos de un cristiano u de persona que se considere con Honor. El racismo hoy es la plaga que invade Occidente, quiero hacerme eco de las palabras de Lilian Thuram, excampeón del Mundo de futbol con el equipo de Francia en el 1998, dice Lilian :> Esas palabras lejos de fomentar una reflexión, desató una campaña devastadora en la prensa italiana en particular que argumentaba que Lilian odiaba a los Blancos. Hace 400 años, en Agosto el Primer barco cargado con Negros encadenados llegaba a Virginia para que fuesen vendidos como esclavos en las plantaciones, unos 30 Millones siguieron, muchos de ellos arrojados al mar muertos o vivos cuando había escasez de alimentos en el barco que los transportaban. ¿Cuántos Blancos, esclavos han sido enviados al África por los Negros? ¿Cuántos países de Occidente han sufrido por ser colonial-izados por los Negros? ¡Si! Los Blancos hemos cometido muchas barbaridades contra la Humanidad y no es ser anti-Blanco el reconocerlo y hacer "Mea Culpa" y cambiar nuestra visión sobre el Mundo que debemos compartir con aquellos que tienen un color de piel diferente u otra Religión. Los Liberales en la Revolución Francesa solo querían una Monarquía Constitucional, copiando lo que tuvo lugar en los Estados Unidos al independizarse, pero, la intervención Austriaca cambió la Historia, pero los Liberales no abolieron la esclavitud. Hoy en el siglo 21 son más los que ignoran el pasado y se complacen en el fácil pensamiento, se acomodan de la violencia gratuita contra la mujer y las modas "de no comer carne" come solo patatas y boniatos como en los buenos tiempos en que la gente moría de tuberculosis y con 45 años de edad, ¿Se pregunta la Juventud cual va a ser el Futuro de sus Empleos y Jubilaciones? La Pasividad conduce a la imbecilidad, soporífica el cerebro, ya que lo sumerge en un mundo idílico. Bueno, como decía Hegel "de la Tesis y la anti-Tesis nace el razonamiento" esperemos que un día esto se convierta en Verdad