Tiempo ha ¡hermosa expresión arcaica, que se está perdiendo!, Francisco Umbral fue invitado por Mercedes Milá a un programa de televisión para hablar de un libro, que el gran columnista había presentado ese mismo día por la mañana. En un momento dado, el escritor de periódicos levantó la mano para pedir la palabra; petición que atendió la periodista; entonces, con un aspecto muy juvenil, cara aniñada, un pelo rubio como el oro y unas prendas de vestir muy deportivas. Umbral, genio y figura…, expresó su protesta de este modo: «Mercedes, me has llamado por teléfono para que viniera a tu programa a hablar de mi libro. Faltan cuatro minutos para que termine el programa y todavía no he podido hablar ni un segundo, así que lo que procede es irme, ahora mismo, de aquí». Milá trató de apaciguar al articulista, mas Umbral siguió manifestando su protesta por el trato recibido. Umbral no era Larra, ni Camba, pero era él mismo en directo. Pablo Iglesias poco tiene en común con Umbral, mas también demostró en el Congreso, durante la investidura, que el jaque mate no lo ha dado Sánchez, sino él. Exactamente igual que Francisco Umbral en el programa de Mercedes Milá: con la palabra. El maestro de periodistas siempre demostró en Los placeres y los días, el nombre de su columna en la contraportada del diario El Mundo, que un artículo de opinión es un soneto quevediano que comienza en Larra, continúa con Julio Camba y culmina con él. Lo cual quiere decir que el jaque mate de Iglesias a Pedro I el Ególatra ya estaba en Fígaro y en el periodismo parlamentario, por lo que el secretario general de Unidas Podemos solo ha tenido que tener paciencia para saber que el cazador cazado es Sánchez, víctima de su propia soberbia. La jugada le ha salido a Iglesias como la de aquel spaguetti western La muerte tenía un precio. ¿Quién ha sido aquí el bueno, quién, el malo, quién, el feo? La pregunta tiene una respuesta en la lectura de alguno de los geniales artículos de Larra: allí donde el periodismo se hace universal con Dolores Armijo y Vuelva usted mañana, que estamos en España, no lo olvidemos nunca, y Chiquito de la Calzada, don Gregorio, ya murió. Por si faltaba algún actor en el reparto aparece en escena Albert Rivera, Billy el Niño (¡es lenguaje figurado!) y se atreve a decir: «El problema es que la banda no se ha puesto de acuerdo para repartirse el botín». Llamar banda a los representantes de dos partidos democráticos es un insulto a los votantes y a la misma esencia de la democracia en la que usted (no lo dudo) cree convencidamente. Un buen orador como es usted tiene muchos argumentos, textos y ejemplos en las obras clásicas de Grecia y Roma. Léalas y dele al parlamento el prestigio que le otorgaron Niceto Alcalá-Zamora y Manuel Azaña, por citar solo unos nombres ilustres. Aprenda griego y latín y vuelva a ser el nuevo Kennedy en lugar de un político mediocre, que se limita a enunciar frases ripiosas, como si fueran ases en la manga o metáforas desgastadas y arruinadas en su propia naturaleza semántica. Si usted fuera el político brillante, que pareció ser en momentos de un reciente pasado, la situación sería otra. Pero ha aprendido, o imitado, lo peor del Ególatra: yo soy yo y después, yo. Y antes, también yo. ¿Cuántos puntos suman el yo del secretario general del PSOE y el suyo? La suma puede resultar infinita, incluso para un buen matemático como es el profesor Daniel Contreras. El yo de Umbral era literario, periodístico, rebelde, lírico, intelectual, crítico, sabio, hegeliano, kantiano, orteguiano, unamuniano. El de ustedes es vulgar, egoísta, interesado, iletrado, inculto, esperpéntico, soberbio. Un yo, sin sintaxis, sin métrica, sin rima. Adormecido en una literatura de consumo, de usar y tirar, como si fuera un clínex. Están ustedes poniendo muy fácil el jaque mate. Iglesias volvió a darlo el jueves. Y Casado lo puede intentar en septiembre. Aunque el PP puede facilitar la investidura de Sánchez, con la abstención para evitar unas nuevas elecciones. La banda y el botín, no, señor Rivera. Eso es un enredo. Y nunca el estilo de Demóstenes o Cicerón. Esquines o Tito Livio.