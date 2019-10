De pequeño fui de los muchos que practicó fútbol entre otros deportes. Allí me enseñaron otras muchas cosas más allá de controlar o golpear un balón. Fueron valores que el deporte enseña y qué aprendes, en gran medida, gracias a la labor de esas figuras educativas que son los entrenadores, pero también del equipo y lo que enseña un grupo. Una de las primeras que cada entrenador se encarga de que quede grabada es: "se juega como se entrena". Y es una frase que esconde mucho más de lo que podría parecer a priori.

A primera vista podemos simplemente leer que si entrenamos mejor o con más energía, seremos capaces de jugar mejor. Sin embargo, va mucho más allá. Esa frase lo que esconde es que "Jugar mejor" es la búsqueda de la calidad y la excelencia en algo. Lo que nos quiere transmitir es que la calidad no es una mera consecuencia de seguir una serie de comportamientos en un determinado momento. La calidad debe ser un prerrequisito, algo pretendido y auto impuesto con anterioridad. Se trata, por tanto, de una filosofía, una manera de pensar en la que no basta con decir que es importante, es necesario pensarlo, vivirlo y hasta respirarlo. De cualquier otra manera sería muy complicado empujarnos mentalmente detalle tras detalle en el proceso.

Habría que puntualizar que esta manera de pensar y actuar no va en contra de metodologías de trabajo como pueda ser "Lean", y es que tan equivocado es hacer las cosas antes de tiempo como fuera de plazo. Como tampoco va en contra de no aceptar el error. Más bien todo lo contrario, los errores son parte inevitable y básica de este proceso, de la creatividad, de la innovación y de cualquier cambio. Igualmente, no quiero decir que la calidad tenga que ser su principal valor, o que sea imprescindible para el éxito. Sin embargo, estará de acuerdo conmigo en que es mucho más probable ganar un partido jugando bien que jugando mal. En la actualidad parece empezar a instaurarse una micro cultura donde ser alguien que pretende un trabajo bien hecho, un trabajo de calidad en el cual se cuidan los pequeños detalles sea convertirse en alguien cuestionado, discutible y hasta problemático. No deberíamos dejar que esto progrese. Deberíamos recordar tales enseñanzas y convertirlas en una receta, en un método y en un conjunto de actitudes que deberían ser extrapoladas a muchos ámbitos de nuestra vida: la educación, las empresas, las ONGs, las administraciones públicas, la política, etc. Puede que hayamos desterrado de estos ámbitos dichas enseñanzas y en el deporte, como en la vida, aprendimos que sin esas enseñanzas no se consiguen grandes cosas.

Debo añadir que si ser alguien que se esfuerza, que quiere superarse y que ama lo hace, es directamente ser alguien obsesivo; si querer ser un profesional que pretende y exige calidad, y un trabajo bien hecho, es ser alguien discutible y problemático; entonces para mis equipos quiero personas obsesivas, discutibles y problemáticas. Y la metáfora que suelo usar en mis equipos es que miren a los músicos. En la música no existe esa micro cultura, no hay espacio posible para ella. El músico no desafina, busca un sonido particular, exacto, de calidad el cual funciona y deleita. Ningún músico aspira a desafinar, como tampoco pretende alcanzar sonidos inexactos que harían que todo el grupo en conjunto sonase deficientemente. No deberíamos usar este tipo de connotaciones con el fin de justificar porque no se hacen las cosas bien o porque no conseguimos hacerlo. Si se aspira a un trabajo de calidad hay que demostrarlo día tras día, detalle tras detalle, con espíritu de autoexigencia y cariño por el trabajo bien hecho. "Se juega como se entrena" porque como bien es sabido: en los detalles residen las grandes diferencias.