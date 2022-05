Todo se juega en ucrania

Los Hoy se puede afirmar que Ucrania es el teatro donde se está "jugando" la 3ra Guerra mundial de forma aun delimitada a ese país. El ejército de Ucrania no es más que la punta de lanza de Occidente (OTAN +UE, Reino Unido, Australia y Canadá) contra Rusia que ha lanzado esta operación militar en primer lugar para asentar su seguridad ya que la OTAN pretendía instalarse a 5mn de Moscú. Esta Guerra tiene varios contenidos, en primer lugar, es el choque entre dos conceptos económicos diferentes, el Ruso/ Chino e Iraní que optan por diferentes espacios económicos a nivel mundial, es decir una regionalización económica (multipolaridad) y el concepto Unipolar de Occidente que centraliza toda la Economía mundial entre las manos de USA y el $US. Para Occidente se trata de defender un Orden Mundial establecido desde 1945 y que desde el 2014 se desmorona.

No nos equivoquemos, Si Rusia junto a sus aliados económicos se impone militarmente, carta que Rusia no se puede permitir de perder, se impondrá en el mundo la regionalización de la economía mundial es decir multipolar. USA seguirá siendo una potencia económica y su $ una moneda aceptada en los intercambios comerciales y USA se adaptará a la nueva situación creando su espacio económico sea definido junto a Canadá, Reino Unido, Australia y Japón, la gran perdedora será la UE.

La UE para USA, no tiene una posición estratégica en la economía mundial, ya que esta se desplaza hacia Asia y el Pacifico y se añade que la UE ya no tiene imperio colonial, hoy África y América latina, están bajo la influencia de China y Rusia, además la UE es totalmente dependiente de las materias primas que recibía de Rusia, salvo que las quiera pagar de un 30 a 40% más caras para recibirlas de USA o de sus Multinacionales en América latina.

Las 5 mil sanciones económicas impuestas a Rusia, no le afectaran al punto de ponerla de rodillas ante Occidente, Rusia no es Iraq ni Cuba, su territorio es casi tres veces más grande que el de los USA y posee en su subsuelo unas reservas muy importantes en minerales diversos más uranio, carbón, Oro, platino, Diamantes, Petróleo y Gas, en lo que concierne su agricultura es autosuficiente, siendo la primera productora mundial en cereales y sus diferentes climas le permiten lograr frutas y legumbres en cantidad suficiente.

Si Rusia se abastecía en la UE era por los costes de transporte y para garantizar en periodo hibernal en Europa el consumo de sus poblaciones europeas, las frutas y legumbres que por su clima no puede producir, las recibe de Turquía, Marruecos, y otros países de África y América que no han aceptado las sanciones.

La Industria rusa es suficiente y en continuo desarrollo y en lo que necesite en complemento, su aliada China se lo entregará. Shell, hoy vende petróleo ruso a la UE mezclado en un 60% con petróleo de Arabia, lo que le evita las sanciones de USA, lo paga en rublos a Rusia lo vende más caro en $US a la UE, lo que encarece los precios de los productos industriales de la UE y aumenta la inflación, dando lugar a potenciar las industrias de China, India y USA: es por ello que el Alto Representante de la UE, el Sr. Borrell declaró, "que Ucrania solo puede resolverse por medios militares", en realidad manifiesta que Occidente necesita ser maximalista, antes de que la inflación arruine la economía de la UE. Olvida que Rusia puede parar totalmente de abastecer la UE en Gas provocando el colapso de las industrias alemanas e italianas en particular. Sr Borrell olvida que Rusia tiene la ventaja de sus fuerzas nucleares altamente equipadas y si la arrinconamos entraríamos en una ceguera suicida, provocando su uso.

«Let's not push Russia to despair» . Estoy de acuerdo con Erich Vad, ex general de la Bundeswehr que publica: "Salgamos de la lógica de la escalada y empecemos las negociaciones». Las televisiones con sus manipulaciones tienen una gran responsabilidad de esta histeria guerrera.