La justicia, el último bastión

Ciudadanos, podéis dormir tranquilos, nuestro amado Vicepresidente Segundo del Gobierno, D. Pablo Iglesias, con toda probabilidad no será investigado (imputado) por el Tribunal Supremo. Esta es la predicción de la Bruja Adelina con quien tengo suscrito un abono mensual para adivinaciones y prodigios, aunque sus posibilidades de acierto son escasas. Y es que resulta prodigioso llamarse Pablo Iglesias en este siglo convulso arrastrando consigo toda la convulsión del siglo XIX y XX. Está por ver si sirven a la Justicia y al Estado de Derecho los 63 folios del Juez Instructor de la Audiencia Nacional donde solicita al Tribunal Supremo instruya una causa penal que señala al Vicepresidente del Gobierno. El sin embargo parece tranquilo y afirma rotundo en el Senado," resulta absolutamente imposible e inconcebible que vaya a ser imputado" "todo el mundo sabe que el Tribunal Supremo archivará este causa ". Se ignoran las fuentes que informan a Iglesias con tal precisión, ya le gustaría a miles de ciudadanos del común conocer la decisión de un Tribunal antes que comience el procedimiento. Y en esa disposición de buen ánimo y despreocupación ante su futuro judicial es de suponer que organice una fiesta progre para celebrar su blindaje como aforado en calidad de diputado y miembro del Gobierno. ¡! Albricias ¡! resulta que ese privilegio medieval sirve para algo, se dirá frotándose las manos. Correo inmediato a Echenique, "Camarada Secretario General, revisa con rapidez nuestra propuesta de eliminar el aforamiento para los miembros del gobierno, diputados y senadores . Desde ahora Podemos, IU y sus adheridos lo mantendremos y defenderemos de por vida, a mi me ha venido de perlas, hay que pensar a futuro". Cierto que esta circunstancia no permite la imputación directa de Pablo Iglesias ni de ningún aforado. Benditos reyes medievales y sus nobles que supieron fortalecer su poder absoluto con el aforamiento. Ahora se habrán de manifestar los diputados de Podemos, PSOE, ERC, BILDU en comandita si votan negativamente el suplicatorio o permiten que el Tribunal Supremo pueda investigar y si procede sentar en el banquillo al camarada Iglesias dando oportunidad que pueda probar su inocencia. En caso contrario arrastraría la duda sobre presuntos delitos por vida. Por tales delitos señalados por el instructor cualquier ciudadano del común estaría ya oliendo a banquillo. Pero estos que gobiernan venían a acabar con la casta, y ahora se protegen en la condición de casta. Bendita casta que puede dormir sin sobresaltos y además cobrar por ello.Faltaba sin embargo un detalle final; Pedro Sánchez respalda a su Vicepresidente y confía en el Tribunal Supremo. Ese es el detalle, "confiar". Todo parece encaminado y bien guiado. Así defiende un auténtico demócrata la separación de poderes y así lo acreditó con el nombramiento de la que fuera su Ministra de Justicia como Fiscal General del Estado. Qué ingenuos y atrasados estos del PP que pretenden que el Presidente cese a su Vicepresidente por el polvillo que le salpica del caso Dina. Esas exigencias de limpieza y honorabilidad eran válidas antes de la moción de censura que aupó al poder a Sánchez & Iglesias corporativamente ligados a la cosa. Ahora no, ahora se ejerce con plenitud un poder que no tiene referencias ni límites. Y en esto confían ambos Sánchez e Iglesias quien deja el aviso; a mí no me toca nadie. Una cosa es la presunción de inocencia que ampara a cualquier encausado y otra bien distinta es esta arrogancia determinativa sobre la decisión de un Tribunal que aún no ha comenzado a actuar. Faltaría más, eso no puede ocurrirle a todo un Vicepresidente que además es marxista y declarado enemigo del Estado de Derecho. Sorprende a los analistas esa "confianza" de Sánchez en la inocencia de Pablo Iglesias, ¿podría tener cierta relación con el Fiscal que habría de informar al Tribunal sobre la admisión de este procedimiento?. ¡! Oh, hados providenciales ¡! ¿Aquel mismo Navajas que ante las cámaras de televisión asestó un navajazo trapero al prestigio de dos fiscales compañeros suyos en el Tribunal Supremo?. Y se preguntarán atentos, ¿será este mismo Fiscal igualmente riguroso como cuando escribió su famoso Informe Navajas para que el Tribunal supremo archivara todas las querellas contra el Gobierno del que forma parte Pablo Iglesias por su gestión de la pandemia?. El Gobierno Frankenstein , la Fiscal General del Estado, el Fiscal Navajas, y el dedo incorrupto de Baltasar Garzón. La Ceja Jurídica se ve muy activa comentan con guasa los que saben. Y estremece la noticia relacionada;" El Juez Instructor del Caso Dina denuncia ante la Policía amenazas de muerte para él y su familia en las redes sociales". Volvemos a Sicilia de donde nunca hemos salido. ¿Estará relacionado este "aviso" con su exposición razonada ante el Tribunal Supremo para que investigue a Pablo Iglesias ?. ¿Son las redes sociales tablón de anuncios de alguna facción política en peligro?. Muchas e inquietantes preguntas. Si acaso habría que mirar en la cama por si aparece alguna cabeza de caballo degollado emulando una escena que todos recordarán, lo que nos lleva a la ficción porque es imposible imaginar que esto ocurra en una democracia europea del siglo XXI. Visto lo visto esto de ser comunista, agitador profesional, enemigo del jefe del Estado y las Instituciones democráticas, amigo de los separatistas golpistas y compi de los legatarios del terrorismo parece interesante para cualquier joven en busca de futuro. Está claro que da más réditos que trabajar en algo productivo y si alguien lo duda que se dé un paseíto por la zona residencial de Galapagar o que siga con atención esta causa penal hasta el final. Si no es así es que tenemos el cerebro comprimido por la pandemia y nos lleva a la confusión y el absurdo. Pedro Sánchez apoyará sin fisuras a Pablo Iglesias en donde fuera preciso para que continúe como Vicepresidente Segundo del Gobierno. Iglesias se adelanta y afirma que no va a dimitir bajo ninguna hipótesis como dicta el manual del perfecto comunista. Nada de esto ha sorprendido a la Bruja Adelina que observa atentamente su bola de cristal; "será que Pedro Sánchez ha trasmutado en Pedro Sánchez y ahora debe suponer a Iglesias totalmente ajeno cualquier causa penal, aquel mismo Iglesias que hace menos de un año le impedía dormir y no tranquilizaría a los españoles su presencia en el Gobierno, ahora según la bola mágica, Sánchez ve a Iglesias cubierto de un manto virginal. Y ya se sabe, bajo un manto virginal ni se puede pecar ni se puede cometer delito alguno". El asunto es crucial para esta debilitada democracia. El Juez de la Audiencia Nacional ha cumplido con su competencia conforme a Derecho. El Tribunal Supremo, otra vez más tiene la última palabra. Toca citar a García Lorca;" Están los viejos cuchillos, tiritando bajo el polvo".