Las largas siestas del bipartidismo

He aquí el relato de algunas averiguaciones publicadas sobre la gestión de los sucesivos Gobiernos de Andalucía. Gobernar durante treinta y ocho años sin duendecillos curiosos hurgando en los libros, abriendo cajones y denunciando los datos fuera de San Telmo ha sido un episodio que ha llevado a Andalucía a un profundo letargo económico, social y político que todos conocen. Y con toda probabilidad por mera incompetencia, desidia y esa sensación de impunidad ante todo y sobre todos, madre y fermento de todas las corrupciones posibles.

En apenas tres meses del nuevo Gobierno los duendes han comenzado a hurgar en libros y cajones y según datos fiables han encontrado un pequeño arsenal de incoherencias, miserias y un toque de esa soberbia y fatuidad que acompaña a algunos políticos cuando faltan a la verdad. Y cuál era la verdad? Pues que todo este asunto de la violencia de género y la atención a las víctimas de esa violencia han sido muy mal atendidas por la Junta de Andalucía durante muchos años. En cifras, entre 2016 y 2018 los Gobiernos de Susana Díaz no aplicaron el presupuesto destinado a la violencia y el maltrato y al cuidado de su victimas, el 75% de estos fondos presupuestados no fueron gastados. Quedaron intactos en un cajón. Sorprende y sonroja la verborrea que despachan sobre la protección de las mujeres maltratadas de parte del PSOE, singularmente de Carmen Calvo, cordobesa ella, y de Susana Díaz, sevillana ella, Mujeres andaluzas comprometidas teóricamente con las causas sociales que sin razones explicativas han dejado a buena parte de las victimas sin la debida atención. De los 12,6 millones de euros presupuestados, solo se gastaron un total de 3,2 millones, apenas el 25% del total. Esta realidad probada deja en patética situación la foto de la mujer de Pedro Sánchez con Carmen Calvo y otras ministras dando saltitos y coreando consignas en la cabecera de la gran manifestación feminista del 8-M en Madrid. Quedan así retratadas como la nueva versión de la Sección Femenina con pololos y gorrita de paño.

No queda ahí la desidia o incompetencia de la Junta de Andalucía, también se sabe ahora que entre 2013 y 2018 según datos de Hacienda la Junta solo ejecutó el 47% del dinero destinado a inversiones productivas según aparece el capítulo seis y siete del presupuesto. Esto significa que de los 9.930 millones de euros anunciados no llegaron a aplicarse a tales inversiones, por contra parece que fueron inversiones "fantasma". Y cabe preguntar, que clase de fantasmas habitaron San Telmo?. Fantasmas que en el Parlamento, en Canal Sur y donde fuera preciso se esforzaban por aparentar dinamismo , capacidad, iniciativa, determinación, etc. y a la hora de trabajar los asuntos se iban de copas o de putas?, perdón por las casas de lenocinio lugar donde al parecer acabaron algunos dineros públicos. Más aún, se conoce también que de manera sibilina se ocultaron datos de la situación de la Sanidad Pública. Según se ha conocido ahora se "ocultaron" cifras y estadísticas sobre 500.000 enfermos que engrosarían la insoportable lista de espera para las intervenciones quirúrgicas. Con estos datos y otros que se conocían la Sanidad Pública en Andalucía presenta una situación de colapso que un médico de Granada ha venido denunciando con manifestaciones de protesta masivas. Y por si todo esto fuera poco, una asociación de pacientes de Huelva ha descubierto que no se han instalado los veinte equipos para los tratamientos contra el cáncer que la Fundación Amancio Ortega donó a la Sanidad Pública andaluza. Incluso no se sabe dónde han ido a parar lo que confiere carácter realmente siniestro por ser asunto primordial para la salud de los miles y miles de enfermos de cáncer. Podrá decirse que todo este turbio asunto se presta a demagogia, pero de ser todos ciertos, se supone que alguien habrá de responder y dar alguna explicación creíble por ello o callar para siempre. Buen arsenal para el nuevo grupo que gobierna la Junta de Andalucía en las próximas elecciones generales, autonómicas y municipales . La larga siesta de los sucesivos Gobiernos en Andalucía lleva a esta situación propia de regímenes donde nada ni nadie podía controlar ni replicar con eficacia la impunidad de los gobernantes llevados a la más absoluta falta de profesionalidad y capacidad de gestión. Pero allí donde se han sucedido durante largo tiempo las mismas siglas partiditas, en este caso del PP , también se han destapado escándalos asombrosos. Así ocurre que en la Comunidad valenciana donde el predominio de los populares fue aplastante durante años se descubre ahora por boca del abogado Fernando Belthot, presunto testaferro de Eduardo Zaplana, que él gestionó fuera de España 7,9 millones de euros de un montante muy superior para tratar de ocultar en España esta vergonzosa y reiterada corrupción. Suena a la espesa red en Andalucía sobre cursos de formación que beneficiaron al marido de Susana Díaz. Esta encumbrada política del PP dimitió de su cargo y de la militancia en el partido y días más tarde fue "fichada" por Ciudadanos en una apuesta de Albert Rivera para posicionarla como cabeza de la lista en las elecciones autonómicas próximas si bien su candidatura no ha prosperado por un fraude escandaloso en la votación de primarias finalmente descubierto lo que la ha descabalgado de su apresurada fuga. Lo que todo este relato señala es que en todos los partidos hegemónicos se han repartido la corrupción y capacidad de maniobra para sus propios intereses según cuotas de poder y de permanencia en el mismo. Las largas siestas del bipartidismo parece que han acabado por un tiempo y habrá que esperar que sea en beneficio de los ciudadanos y de las arcas públicas. Tras cuarenta años de democracia es urgente limpiar la actividad política de oportunistas, incapaces y corruptos, por nuestra propia dignidad y de las Instituciones públicas.