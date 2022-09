Al límite de la ruptura económica

Hemos llegado al punto crítico, es decir en el momento en el cual ya no será posible recuperar la economía. En la economía liberal que vivimos, las producciones de una empresa deben responder a las necesidades del mercado, pero varias condiciones se imponen a sus productos para que estos sean consumidos: 1) su producción debe tener un cierto volumen para asegurar la continuidad del abastecimiento, 2) El producto debe ser aceptado por el consumidor. 3) Su Precio. Los productos se clasifican en: de primera necesidad, de ocio, los superfluos para dar imagen y los de lujo. Hoy 03/ 09 / 2022, el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, está haciendo sonar la alarma ya que las empresas locales han "detenido por completo la producción" debido a los precios exorbitantes del gas y la electricidad. "Las empresas están realmente angustiadas y añadió "El hecho de que todavía tengamos gas y electricidad no significa que no tengamos un gran problema de precios". En efecto las pymes, pequeñas y medianas empresas, producen a nivel local para el mercado de consumo de primera necesidad y deben ser competitivas para ofrecer precio atractivo consecuente al producto. En Alemania, las subidas de la energía son tan importantes que toda la industria alemana está en vías de pararse, lo que inquieta con razón al ministro de Economía alemán, que está dando la voz de alarma, pero en un vacío ya que la UE está gobernada por la Comisión Europea, llena de residuos de políticos no elegidos a los cuales se les debe encontrar un "role" conforme a las directivas del "Amigo Sam", la muñequita Úrsula y el cabeza pensante Josep están empecinados con las sanciones de los visados que van a perjudicar al turismo en Italia, Grecia y España y además el amigo Josep se ha convertido en un gran guerrero, el nuevo "Duque de Alba", ya que en una reunión de ministros de Defensa de la UE, dijo: "Los países de la Unión Europea discutieron la posibilidad de una misión de entrenamiento para las fuerzas ucranianas ya antes de la guerra: ahora es el momento de actuar". Con el envío de armas y el entrenamiento de fuerzas desde Kiev, la UE se convertiría en un país beligerante contra Rusia junto a la OTAN. Mientras tanto nos hundimos en la crisis, la inflación en los países Bálticos ya alcanza el 20% y en el resto de la UE, tras breve pausa vuelve a progresar. La energía es el motor de la economía y sin el Gas y Petróleo barato de Rusia las industrias de la UE están penalizadas frente a la competencia China y otras potencias emergentes. Francia que debía suministrar electricidad a la UE, cierra 30 centrales nucleares de las 58 que tiene, el año pasado, Francia fue el primer exportador de energía eléctrica, hoy la está comprando, reveló la revista económica Capital en agosto y explica: "La producción baja de energía, es debido a los problemas encontrados por EDF en su parque nuclear"; "La compañía cerró 12 de los 56 reactores por problemas de corrosión y otros 18 por operaciones de mantenimiento programadas". Dos de los 58 reactores nucleares fueron cerrados bajo Emmanuel Macron. Francia ya ni siquiera cubre sus necesidades. Rusia vendía su gas a 15 euros por megavatio/hora hoy está a más de 300. La causa no es que Rusia ya no nos suministre gas, sino que la Bolsa de Ámsterdam, es la que decide del precio del gas en Europa, esta Bolsa pertenece a una empresa financiera estadounidense que determina el precio sobre la base de mecanismos especulativos y políticos. La propia ENI (Compañía Nacional de Hidrocarburos de Italia), mientras compra gas ruso a precios bajos, lo revende a precios altos según las cotizaciones de Ámsterdam. Una verdadera estafa a expensas de los ciudadanos italianos y de la UE, encubierta por el gobierno de Draghi. Si la primera economía de la UE que es Alemania cae por culpa de políticos corruptos aliados a los especuladores, tendremos una crisis que superará la del 1929. Vamos hacia un otoño social en la UE muy caliente.