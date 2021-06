Los límites del liberalismo

Nada es eterno, todo se transforma, nada se pierde" Palabras del filósofo Anaxágoras repetidas por Antoine Laurent Lavoisier al comprobar que el peso de dos masas que se unen, dan lugar a una nueva masa cuyo peso es equivalente a la suma de las masas que lo componen, Lavoisier descubrió el oxígeno y sus función en la oxidación de los metales, la respiración y las plantas, también el hidrogeno que llamó así por su composición con agua. Sus trabajos matemáticos, en química y economía son apreciados, igual que sus escritos filosóficos, el 8 /05/ 1794 fue guillotinado. Lavoisier no disponía de las tecnologías para medir la energía gastada para realizar las diferentes experiencias. En realidad esa energía corresponde a la fuerza de trabajo que se invierte para transformar un producto existente en un producto de consumo. Tomemos un ejemplo: el carbón de madera, lo 1ero es cortar el árbol, para ello se emplea energía humana y mecánica, 2do) hacer el horno donde se carbonizará la madera del árbol, se invierte nueva energía física de trabajo, 3°) recuperar esa madera carbonizada y seleccionarla en envases, la suma de esas energías se llama "Trabajo «y la energía gastada en esta transformación del árbol en carbón está perdida y se debe recuperar a través de una alimentación apropiada es decir la "fuerza d trabajo". El árbol no ha desaparecido ha sido transformado, ese árbol ha dejado de existir y otro fruto de sus semillas lo remplazará es el ciclo constante definido por Lavoisier. La recuperación de la "Fuerza de trabajo" se recupera con la comercialización del producto que le permite al trabajador obtener alimentos que le permitan recuperar la energía de su fuerza de trabajo; Adam Smith nacido el 5/06/1723 era un filósofo economista que aun las escuelas de economía liberal, consideran como el precursor y padre de las ciencias económicas liberales, su obra más considerada es "La Riqueza de las Naciones" que dad las bases del "Liberalismo Económico" desarrollado posteriormente por los "Clásicos" que asentaron los principios fundamentales del liberalismo económico. Los economistas « Liberales » lo consideran el padre de la economía política liberal, los economistas Joseph Schumpeter u Mourray Rothbard consideran que la obra de Adam Schmit es incoherente y vacía de perspectivas futuristas. Según Adam, el Mercado se regula de él mismo gracias a la oferta y el consumo se favorece de la competencia, no toma en consideración la productividad, las intervenciones del sector financiero la evolución de las nuevas tecnologías y del consumo. Adam no considera que es el trabajo que produce riqueza, para él es la empresa, pero una empresa sin trabajadores no produce nada, usted me dirá: "Con la inteligencia artificial y la robotización si se puede" "Si estas tecnologías suprimirán un 30 a 40% de los empleos en las empresas, crean nuevos puesto de trabajo de más alto nivel, indispensables". Los políticos deben tomar las medidas apropiadas y aceptar que la economía liberal llega al final de sus límites, en efecto, desde el 1982 asistimos a la que el Estado paga las pérdidas económicas de las Multinacionales y del sector financiero, cuando los Liberales han escrito que el Mercado regula y elimina los sectores no aptos a responder a las exigencias del Mercado. Hoy asistimos a que el Estado, es decir el conjunto de los ciudadanos, pagan las pérdidas de estos sectores, Multinacionales y Financieras, estas guardan los beneficios que realizan, pagan dividendos, se benefician de los bajos salarios, no son obligadas a invertir para evitar el envenenamiento del Medio Ambiente con vertidos tóxicos, es el Estado que costea las inversiones de saneamiento de los ríos. Las nuevas tecnologías van a provocar una extinción de numerosos empleos, las nuevas empresas automatizadas si no hay consumo no tienen razón de existir, la concentración industrial llegará a un máximo, la planificación entre la producción y el consumo se impondrán sin duda alguna