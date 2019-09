Y en eso llegó (Er)rejón

La derecha fragmentada, con don Santi, don Pablo y don Albert jugando al parchís; y la izquierda dividida, con don Pedro, don Pablo y don Íñigo, discípulo de Carmena, que olió la sangre de su íntimo enemigo y decidió ir de Madrid hacia el norte y hacia el sur para saludar al PSOE y a Rivera, si hiciere falta, el 10-N. Cuando se abran los colegios electorales, los españoles no vamos a saber a quién votar con tanto plato a la carta, en estos tiempos en los que la recesión vuelve y los sueldos comienzan a temblar de frío antes de que llegue el invierno. Mientras, el otoño se hace poesía en la luz del primer recuerdo de una película de Elizabeth Taylor y Richard Burton; Paul Newman mirando, de reojo, el infinito, cuando el viento silba y el silencio calla. Sánchez, dado por muerto, volvió a la vida tantas veces como Clint Eastwood en La muerte tenía un precio; aunque las balas eran de juguete y a nadie asustaban, salvo a Sergio Leone, por si acaso el guion (¡sin tilde, según la nueva ortografía!) se caía de bruces en el cortijo del Fraile y aparecía Gary Cooper; el cual estaba en los cielos, viendo el tráiler en los brazos de Grace Kelly; que en nada se parecía a Ava Gardner, con su biografía en tecnicolor.

El 10-N, antes de que el gallo de Martín Ferrand cante, don Íñigo (Er)rejón habrá negado tres veces a Iglesias, que veía venir el alud, sabedor de que, en España, la venganza no es la de don Mendo, sino la de un plato que se sirve frío. El líder de Unidas Podemos se preguntará por qué ha aparecido en el plató el bisnieto de Carmena, con su cara aniñada, sus gafas de fotógrafo de paisajes y sus guitarras de rock and roll en una discoteca de hippies y de música indie; con el blues y el jazz en estado zen y la exalcaldesa leyendo entre líneas las vanguardias y el surrealismo, por la puerta de Alcalá. Ya pasaron los tiempos de las sonrisas, que escondían el disimulo y los puñales no brillaban como en el Romancero gitano de Lorca. «Cuando las estrellas clavan/ rejones al agua gris, cuando los erales sueñan/ verónicas de alhelí, / voces de muerte sonaron /cerca del Guadalquivir». Entre la tacita de plata y Sevilla; entre la playa de la Caleta y Triana; entre Rota y Sanlúcar, Teresa Rodríguez le declara la guerra a don Pablo; vestida de carnaval en el barrio de la Viña, con la letra de Antonio Burgos y la voz de Carlos Cano: «La Habana es Cádiz con más negritos; Cádiz es La Habana con más salero». Y en eso apareció Fidel (¡perdón, (Er)rejón!). Se acabó la diversión, llegó el comandante y mando a parar.

El Resucitado se frota las manos como un vate, vestido con un traje de azul oscuro y camisa blanca en el escaparate de Iván el Terrible; asesorado por la reina de Cabra, doña Carmen Calvo, y el torero Ábalos; el cual, sin capote y sin muleta, ve los toros desde la barrera, para que después digan que no es un buen aficionado; a pesar de que Morante, con su puro y las patillas como Curro Jiménez, se haga la fotografía con el presidente de Vox, en el patio de caballos, antes de hacer el paseíllo; Ferrera y el Juli, al quite. Los estrategas del sanchismo piensan en llegar al nirvana como si fueran discípulos de Buda; aun cuando no les guste el color naranja de Ciudadanos. Las encuestas están hechas para no creerlas. Pero, pronto, llegará Tezanos, otra vez, con su calva a lo Di Stéfano, para anunciar que Iglesias retrocede, Rivera naufraga y suben Sánchez y Casado. ¿El motivo? No todo se puede atribuir a (Er)rejón, con las gafas entre el índice y el pulgar, como si fuera un actor de Hitchcock en el suspense de un reloj, cuando agonizan los segundos de una escena. El hombre del chalé sigue sin saber si le han clavado un puñal o un (Er)rejón. El cine, la literatura y la política, otra vez. ¿Y si Casado, después de dejarse la barba, se hace hípster y Sánchez, youtuber? ¿Y si

Iglesias se hace alero y (Er)rejón, pívot, para aprovechar los rebotes? ¿Márquetin o política? ¿Socialdemocracia o izquierda? ¿Prime time o trending topic? Entre seis anda el juego.