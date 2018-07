Dónde nos lleva Trump

Desde la llegada del Presidente Trump a la Casa Blanca, cambios fundamentales están teniendo lugar en lo que concierne la economía mundial y en el marco militar. Hemos asistido a las negociaciones de Singapur que han rebajado la tensión de Guerra Atomica entre Corea del Norte y USA. No subestimemos el peligro real que ha existido, ya que un ataque a Corea del Norte por USA podía arrastrar Rusia y China en la contienda, hoy Corea del Norte y la del Sur se preparan para firmar la Paz y una posible re unificación después de una serie de etapas políticas y económicas. El Presidente Trump, está reorganizando la economía de USA, ya que su país se encuentra al borde del precipicio económico debido a su deuda exterior e interna que se eleva a 20Mil Millares, 206 Millones de $US (1Millar= Mil Millones) es decir un 105% de su PIB. Esta deuda es alimentada por un endeudamiento de 13700Millares de $US de las empresas y de los particulares, lo que crea un gran riesgo para el aparato productivo nacional ya que en la comercialización de sus productos están en competencia con los importados de de China, Japón, Corea del Sur y la UE. El Estado de USA tiene una deuda añadida de 5300 Millares de $US con la FED (que es un grupo de Bancos privados) y la obligación de pago de intereses a los países que detienen "Bonos de Deuda US" y a los particulares en USA que detienen unos 12Mil millares200Millones de$US. El estado US paga los Intereses de los Bonos a 10 años o los de a 90días. Detienen deuda de USA, China (20%), Japón, Irlanda, Brasil, los Paraisos fiscales de las Islas Caiman y Rusia, estos son los principales acreedores de USA. China y Rusia están vendiendo actualmente aproximadamente un 15% de los Bonos de la deuda de USA que detienen, los financieros son prudentes y no se pronuncian si es para sostener sus monedas nacionales, para compensar las perdidas de divisas $US por la bajada de sus exportaciones, o si se trata de una respuesta a las medidas proteccionistas tomadas por el Presidente Trump contra las exportaciones de acero y aluminio. Rusia con estas ventas ha borrado la totalidad de su Deuda exterior. Ahora es posible mejor comprender las razones objetivas que ha tomado el Presidente Trump, en primer lugar disminuir su gasto militar en la OTAN, aumentar los aranceles de los productos de siderurgia de China, y de la UE, también de los productos de aluminio, ya que las industrias de USA pueden abastecer las industrias que consumen estos productos, también está previsto poner aranceles en productos agrícolas. USA en realidad está haciendo un intento desesperado para conservar su potencial industrial, se está encerrando en un proteccionismo que rompe las reglas del libre intercambio comercial. Las respuesta de China y de la UE no han tardado. Posiblemente estamos entrando en una Guerra Económica que utilizará el Comercio y las Finanzas como armas de destrucción. Nuevas Políticas están tomando forma con los acuerdos de China y Marruecos, que está estableciendo relaciones amistosas con Argelia, también un acercamiento entre la UE y China se está produciendo. Muy importante la decisión del FMI de poner fin en el 2020 al $US como moneda de reserva obligatoria para todos los países, si el $US pierde esta exclusiva, cual será el valor de las enormes cantidades de papel moneda que ha vendido USA durante 80 años para que sea el $US única moneda para los intercambios comerciales Internacionales. China ha empezado a imponer en sus intercambios comerciales con países de África un Yuan respaldado por el Oro y no convertible en $US, el Yuan pone en peligro el $US y el Franco CFA, en consecuencia parte de la economía de Francia.