2018 no se llevó la deuda

Mis datos provienen, del FMI, del Banco Saxo, de la CIA World. Solo trato de analizar y comprender los gráficos y curvas, para dar opinión sobre el futuro inmediato del país. El PIB es la referencia que permite medir la riqueza de un país, se apoya en su Industria, turismo, agricultura, servicios y comercio exterior y su posible recaudación de Impuestos, lo que permitirá al Gobierno establecer el Presupuesto. Cuando se conocen los datos de la Deuda Interior, la Deuda Exterior y PIB, es posible ver si las promesas de los Politicos son realizables o son una estafa, por suerte la mentira no mata. Las políticas están supeditadas a la realidad económica en la que se encuentra el país y a la voluntad de favorecer tal o tal capa Social. Es importante conocer la Deuda interna, causada por los Créditos a particulares, industrias, comercios, agricultores y PYMES y se añade la Deuda Publica debida al gasto de las Administraciones, cuando estas sobrepasan los presupuestos previstos para ellas, lo que aumenta el déficit en el Presupuesto del Estado. Componen la Deuda Exterior, los préstamos al Gobierno por las Financieras extranjeras, para cubrir el déficit Publico y también los de las Comunidades que han sido deficitarias debido a obras faraónicas ligadas a la corrupción, y además, la deuda provocada por el rescate de las Cajas de ahorros y Bancos. Solo dispongo de los PIB del 2017, de la zona UE, China, USA y Japón, en $US. El PIB de USA=19 Millares 391 Mil Millones (1Millar=Mil Millones) y su Deuda externa aun creciente es de 21 Millares 910 Mil Millones, el PIB de China es de 12 Millares 15 Mil Millones $US y su Deuda externa es de 1Millar 649Mil Millones, el PIB de Japón es de 4Millares 873 Mil Millones y su Deuda exterior es de 3Millares 340Mil Millones. El PIB del conjunto de los países de la UE es de 17Millares 309Mil Millones. Por países de la UE: Alemania: PIB 3Millares 685Mil Millones y su Deuda exterior es de 5 Millares 326Mil Millones, Francia PIB 2Millares 854Mil Millones y su Deuda exterior es de 5 Millares 360Mil Millones, Italia su PIB es de 1Millar 938 Mil Millones y su Deuda exterior es de 2Millares 445Mil Millones, España su PIB 1 Millar 314 Mil Millones y su Deuda exterior es es de 2Millares 94Mil Millones, Grecia su PIB 201Mil Millones y su Deuda exterior 507 Mil Millones, Bélgica su PIB 495 Millones y su Deuda exterior 1Millar 281Mil Millones, Portugal su PIB 218 Mil Millones y su Deuda exterior de 449 Mil Millones. Estos países darán la referencia de la UE para que tengamos una idea de lo que suponen las Deudas para las economías de los países. No olvidemos que a las Deudas exteriores debemos añadir la Deuda interna para tener una visión más exacta de la realidad, pero tomando en consideración que la Deuda Publica está cubierta en parte por compra de deuda por los ciudadanos del país y otra parte por compra de deuda por las financieras extranjeras y esta parte está ya contabilizada en la Deuda exterior, en consecuencia, solo se tendría que añadir las Deudas de los particulares, Pymes, agricultores y comerciantes, esta deuda se estima a un 65% del PIB en España. Podemos definir la Deuda Total de España (Externa + Interna) la Deuda exterior de 2 Millares 94Mil Millones a la que añadimos la Deuda Interna de particulares, Pymes, comerciantes y agricultores alcanzamos una Deuda Total que se aproxima a 2 Millares 804Mil Millones, cuando el PIB español es solo de 1Millar 314Mil Millones. Alemania, Francia e Italia tienen una Deuda Interna más importante aún. La Deuda mundial anunciada por el FMI es de 184 Mil. Millares de $US, es decir 225% del PIB mundial, cada ser humano del planeta, debe unos 87Mil $US. La Deuda Total de USA es de unos 60 Millares, le sería muy difícil honorar su Deuda Externa de 21 Millares 910Mil Millones. Se añade que según el FMI el crecimiento económico de Occidente será de unos 3,5% en 2019 La solución sería la anulación de la Deuda a escala Mundial. Soñar es aún gratuito, ¿Quién paga más?