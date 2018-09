El lobo y Sierra Morena

La ganadería extensiva juega un papel primordial en el medio rural, es una herramienta de vertebración territorial por su contribución al desarrollo económico y por favorecer el asentamiento de la población. Cumple también con un destacado rol medioambiental en el mantenimiento de los ecosistemas, participando activamente en la prevención de los incendios forestales y favoreciendo la biodiversidad.

En este sentido, los andaluces somos conscientes del papel económico y social que juega este tipo de ganadería. Por ello, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha iniciativas de diversa índole, como la de incentivar la creación de cooperativas e industrias de transformación y comercialización, aportando ayuda a la sanidad animal o adjudicando montes públicos para ser pastoreados, con el propósito de apoyarla.

En el tema del lobo sabemos, efectivamente, que el medio rural es muy sensible. La presencia de este animal da lugar a posturas dispares. Hay zonas donde el enfrentamiento es constante y la crispación permanente, pero también hay zonas donde la convivencia es una realidad y el lobo es aceptado como un elemento más de la riqueza biológica y patrimonial del territorio. Habría que preguntarse el por qué de esta discrepancia: tal vez la ausencia o presencia de la sensibilización, la formación y el conocimiento, junto a la cordura hacen que la balanza se desplace hacia uno u otro lado. Aunque a nadie se le escapa que, desde hace mucho tiempo, el lobo se ha convertido en un excelente instrumento mediático. Esta utilización para suscitar animadversión política hacia las administraciones es triste y denunciable.

Hoy por hoy, la presencia del lobo en Andalucía no está constatada por ningún ganadero y no se tiene constancia real de daños al ganado. Todos sabemos que el lobo se desplazará desde el centro al sur de España. La pregunta que debemos responder es si estamos preparados para afrontar esta situación. Todas las organizaciones y personas de bien saben que este animal no puede ser eliminado bajo ningún concepto. La normativa actual obliga a su protección. Ahora estamos a tiempo de crear los instrumentos sociales, emocionales y materiales necesarios para favorecer la convivencia o por los menos la coexistencia. Lo contrario sería un suicidio colectivo irracional.

Porque la convivencia entre el lobo y Sierra Morena es posible. De ello estamos firmemente convencidos todos los socios del proyecto europeo Life El lobo en Andalucía: cambiando actitudes, que coordinamos, y en el que llevamos trabajando intensamente desde 2016. Y no estamos solos en este camino ya que, junto a la Consejería, participan como socios del Life entidades de referencia del medio rural como el sector cinegético, con la Federación Andaluza de Caza y la Asociación empresarial de criadores y titulares de cotos de caza de Andalucía (Ateca); el sector ganadero, representado por la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo (Apmm) y la Asociación de Propietarios Rurales, Productores de Caza y Conservadores del Medio Natural del Andalucía (Aproca); y el ecologismo y conservacionismo a través de WWF-España. Que tantas entidades y de tan diversa índole compartamos un proyecto común es toda una declaración de buenas intenciones.

Y es que el Life Lobo Andalucía es un proyecto integrador y generador de oportunidades, que se basa en la comunicación y el intercambio de ideas con los sectores implicados en la conservación de esta especie, al enmarcarse dentro del área de la gobernanza y de la información medioambiental. No tiene como objetivo la reintroducción del lobo, sino, como se afirma en su lema, "cambiar actitudes" y determinar las medidas que hagan posible la convivencia entre el cánido ibérico y las poblaciones locales. Tampoco, como se ha dicho de forma reiterada, se va a reintroducir después si no hay previamente una constancia real de coexistencia sin conflictos.

Los responsables de Lobo Life Andalucía están trabajando también con los socios en la puesta en marcha de acciones tendentes a dar respuesta eficaz a los daños que en un futuro pueda provocar la presencia del lobo a la ganadería extensiva. Soluciones reales y consensuadas como un sistema de indemnizaciones justas y eficaces, la protección del ganado mediante el uso de perros o la construcción de apriscos para el cobijo nocturno. El ganadero puede tener la seguridad del compromiso y el apoyo de esta administración y de los socios del Life.

El Life Lobo es una gran oportunidad de desarrollo social y económico para el territorio. El potencial de este animal como recurso cultural y elemento de dinamización turística para atraer a visitantes y generar prosperidad es enorme. ¿Por qué renunciar a este nuevo motor de desarrollo? Con voluntad y diálogo, en Sierra Morena cabemos todos.