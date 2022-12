La lucha por la dignidad humana

El escritor Ildefonso Falcones, después de ofrecernos obras de gran impacto en lectores de todo el mundo como "La catedral del mar", "La mano de Fatima" o "El pintor de almas", vuelve a la cita con sus fieles lectores con un tema de enorme trascendencia humana y social como es el caso de la esclavitud en las colonias españolas, concretamente en la Cuba de mediados del siglo XIX. La trama se inicia cuando setecientas jóvenes y niñas afrontan una "terrible travesía hacinadas en la bodega de un barco rápido, un clíper, que en menos de tres meses acabó por desembarcarlas en la isla caribeña" (p.11). El panorama que les espera a estas desvalidas mujeres y niñas después de ser secuestradas en su tierra natal en África, es desolador: trabajarán como esclavas en los campos de caña de azúcar y serán utilizadas de forma denigrante para concebir y parir hijos, como si fueran ganado, de forma cruel y despiadada. Kaweka, la protagonista, es una de ellas, y será a través de su mirada cómo asistiremos a la barbarie de la esclavitud en la hacienda del siniestro marqués de Santadoma.

Paralelamente la acción de la novela se sitúa en el Madrid de la época actual con la otra protagonista de esta novela, Lita, con antepasados en la Cuba colonial, hija de Concepción, una mujer que ha estado toda su vida al servicio de los marqueses de Santadoma, al igual que sucediera con sus parientes no tan lejanos. Ambas tramas se interrelacionan de forma que el autor, Ildefonso Falcones, logra no solamente plasmar de forma real, cruda e impactante la realidad de la esclavitud en la Cuba colonial sino que, con el desarrollo de dos tiempos y de dos realidades paralelas, logra conectar acontecimientos de un pasado no tan lejano, de forma que la conciencia del lector se agita al percatarse de una atrocidad cometida por nuestra cultura y que necesita ser conocida. Tras la lectura de la novela, el análisis de los acontecimientos de esos oscuros años aparece como una tarea imprescindible. Baste un dato histórico como punto de partida para la reflexión: España fue el último país europeo en abolir la esclavitud.

La religión tuvo una gran importancia para los esclavos, como sutil forma de agarrarse a su pasado y a sus raíces. Cada deidad de las religiones de los negros africanos fue asociándose a aquéllas que les eran impuestas por los blancos esclavizadores. Así nace la santería, "una religión que mezcla lo blanco y lo negro" (p.175), con danzas y " rituales afrocubanos en honor a la diosa Yemayá" (p. 175). La protagonista, Kaweca, tiene un especial trato con esa diosa Yemayá quien veremos que es veleidosa y cambiante, y que nos muestra la complejidad de la religión Yoruba.

"Esclava de la libertad" es una obra que ahonda no sólo en la libertad como derecho consustancial al ser humano, sino también en la riqueza de la diversidad cultural y en la justicia histórica.

Escrita con ritmo trepidante, el autor logra construir un relato impactante, duro, y en muchas ocasiones desgarrador, que atrapará al lector desde la primera página. Nos encontramos ante una obra maestra que reafirma a Ildefonso Falcones como uno de los grandes novelistas de la literatura contemporánea universal.

En definitiva, una magistral y deslumbrante novela sobre dos mujeres valientes que lucharán por salvar su destino y combatirán el racismo, la esclavitud y las injusticias. Dos mujeres llenas de coraje y heroicidad, dos mujeres "esclavas de su ansia de libertad" y en lucha, sobre todo, por algo tan elemental como la dignidad humana.