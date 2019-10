Las luchas por el poder iluso

La Agencia Internacional de la Energía, informó que el consumo en el 2005 de Petróleo fue de 82 Millones de barriles/día, este consumo aumentó un 14%, la causa fue un desarrollo en flecha de China. El aumento del precio del Barril afectó poco la economía de la OCDE, ya que el Euro, creado en el 1999, se había revalorizado en 4 años un 34 % frente al Petro-$US. Los países de la OCDE desde el choque petrolero del 1973-1974 y 1979 habían desarrollado el nuclear, las industrias del terciario y reconvertido a la electricidad sus Industrias consumidoras de petróleo, los países de la OCDE redujeron casi de mitad su consumo de petróleo. Esta baja del consumo de la OCDE bajó el precio del barril, causando un serio problema en los países cuyas economías y desarrollo dependía de la venta de su crudo. USA que debe anticipar las tendencias de las economías y políticas de los países, a escala planetaria para definir su política exterior, optó utilizar el Petróleo como arma política. El Pentágono, tiene la misión de analizar y catalogar las tendencias políticas y económicas de los principales países. El Pentágono los posiciona bajo 4 vectores: 1º los posibles enemigo, son aquellos países con un crecimiento económico y tecnológico que puede competir con USA, arrebatándole Mercados, Rusia, China, India y la UE lo son, 2º los países con la ideología, de una Burguesía Nacionalista en vía de desarrollo, son inestable en su alianza con USA, ya que componen según sus intereses de Burguesía nacional, es el caso de Iraq, Siria, Egipto, Pakistán, Argentina, Brasil, 3º los países, en los que USA tiene fuertes intereses, pero cuyos Gobiernos con ideología anti-liberal practican una política que impide a USA de invadir todos los sectores de su economía, es el caso de Venezuela, donde parte de su petróleo está explotado por USA, pero su minería, oro, piedras preciosas, minerales raros han sido concedidos a China y Rusia, igualmente en Bolivia. 4º los países ideológicamente contrarios a USA, no son importantes económicamente en los Mercados internacionales, pero son un peligro ideológico potencial para los aliados de USA, es el caso de Cuba, Corea del Norte y de Irán, estos países son la demostración de que USA no puede dominarlos y someterlos contra su voluntad. El Pentágono que establece el catálogo de prioridades, consideró que China y Rusia por sus características geográficas, el volumen de sus poblaciones y su potencial en materias primas, principalmente Gas y Petróleo, yacimientos casi vírgenes aún, eran los dos países más peligrosos para el futuro de USA. Arabia, Kuwait, Qatar y los Emiratos controlan sus producciones para que sean duraderas son aliadas de USA. Iraq con el 10% de las reservas mundiales conocidas de petróleo, mostraba hostilidad a USA pese a que el Dictador Sadam Hussein, de joven estudiante había trabajado para la CIA, Sadam que había firmado numerosos Contratos con China, se convirtió en el enemigo Nº1 de USA, Sadam fue fácil de destruir ya que URSS aliada de Iraq estaba moribunda. Iraq fue destruida en el 1991 y los Contratos firmados por China eliminados. Quedaba a impedir a China el acceso al Petróleo de Siria y de Libia, dos objetivos no logrados por USA. Mientras tanto Rusia se ha convertido en una nueva potencia y gran productora de Petróleo y Gas y China se abastece con normalidad en Petróleo y Gas, China ha salido reforzada políticamente y económicamente, mientras que USA pierde influencia, fuerza económica y prestigio en la escena internacional. Los Tecnócratas del Pentágono han jugado como niños con la Paz y han conducido el gran país que es USA a un futuro de incertidumbres. Trump, es solo el heredero de la acumulación de errores de los Bush y Obama, trata de re-centrar la política económica en USA, agudizando las contradicciones con sus aliados Políticos y aislando aún más a USA. El Petróleo fue un arma, hoy son las tecnologías y el Potencial económico, China con el PetroYuan, arrebata la exclusividad al Petro $US.