Las luchas por el poder iluso

La crisis actual no la origina las mismas causas que la del 2008, crisis que provocó el sistema financiero US al vender hipotecas y préstamos, a bajo coste a los Bancos europeos que creían hacer el negocio del siglo. Hoy se agudizan progresivamente las consecuencias de las medidas que tomaron en su día los diferentes Gobiernos para salvar sus respectivos sistemas financieros. El constante descenso del poder adquisitivo, sin la contrapartida de bloquear los precios de los productos del consumo y en particular de los alquileres, ya que hoy ante la precariedad laboral se opta más por alquilar que por endeudarse en comprar, se ha roto los equilibrios de la economía: Trabajo-Salario-Consumo-Desarrollo-Inversiones. Hoy el Trabajo está sometido a la precariedad o la incertitud del mañana, lo que provoca un descenso de la productividad, los Salarios son insuficientes para cubrir correctamente las necesidades de las personas, no permitiendo el ahorro y la inversión para acceso a la propiedad, lo que favorecería la construcción, que era y sería la mayor industria nacional, en consecuencia el Consumo ha bajado sensiblemente lo que ha provocado parar prácticamente las inversiones necesarias en las industrias, para modernizar, aumentar la productividad y preparar el futuro. Los bajos salarios no pueden indefinidamente compensar las carencias de la herramienta de trabajo. Todos somos testigos del cierre gota a gota de comercios, pequeñas y medianas empresas, el paro obrero aumenta, el sector de la agricultura nacional, sufre la competencia brutal de los agricultores españoles establecidos en Marruecos, las sanciones contra Rusia perjudican a toda la Agricultura y pronto se añadirán las consecuencias del BREXIT, el envejecimiento de la población y el éxodo rural la hace depender cada vez más de la mano de obra extranjera a la que se le ofrecen chabolas, bajos salarios y agresividad verbal de ciertos Politicos que posiblemente aspiran a ser ellos los que irán a recoger los tomates y otras hortalizas, yo no lo creo, pero algunos con su voto parece que sí. La Agricultura nacional se tiene que modernizar, y empezar ofreciendo buenas condiciones de vivienda a sus trabajadores. Lo de Cataluña va irremediablemente acelerar la crisis agazapada que amenaza el conjunto de la Economía. Las medidas de Trump penalizan el sector agrícola, pero aún más a los productos manufacturados de Alemania que es el motor económico de la UE, el índice PMI es categórico, publicado cada trimestre dad a conocer el movimiento de exportaciones e importaciones de las industrias del país, índice que se toma en consideración en el PIB, ya en el 3º trimestre del 2018 el PIB bajó un 0,2%, aunque parezca poco, significa la perdida de exportaciones a lo que se añade el informe de la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis) manifestando un descenso del consumo de los alemanes. El BCE, niega esta realidad que desde 2018 se ha agravado, pero ha vendido en el 2019 una parte importante de la Deuda US que detenía para impedir la revalorización del $US frente al Euro. Ya es irreversible, el futuro del desarrollo y de la Economía se encuentra situado de Rusia al Mar de China, India, Malasia y Japón que si lo han comprendido, Japón, pese a sus acuerdos militares y bases US en su suelo, va a participar al desarrollo en Siberia y Antártico ruso, también de sectores de China. Rusia tiene todo el Protagonismo hoy en Medio-Oriente en lo que se refiere al conflicto Sirio-Kurdo con Ankara, USA y la UE en particular Francia y Gran Bretaña han abdicado, abandonando sus influencias históricas en esta región. Estamos gobernados por Políticos ineptos, más preocupados por la foto que por las realidades económicas, nos conducen lentamente a una crisis complementaria a la del 2008, la Deuda soberana de los países de la UE ha alcanzado un nivel inquietante. Mientras que el Mundo avanza la UE con sus gesticulaciones de fuerza se aparenta más al Bufón del Rey US, que a una Potencia respetable.