La luz seguirá cara

Hoy varios factores intervienen sobre diferentes sectores de la economía de Occidente y la suma de ellos están provocarán a medio plazo el estancamiento. Es realidad que el paro motivado por la "pandemia" ha permitido a las industrias agotar sus mercancías, almacenadas debido a la gran bajada del consumo antes de la "pandemia", hoy esas industrias deben reponer sus producciones y de nuevo almacenar, pero se confrontan a varios problemas: Primero sus trabajadores, cuyos salarios han sido soportados por las finanzas públicas, hoy muchos de ellos ya no están dispuestos a volver a trabajar en las condiciones anteriores a la pandemia-precariedad y bajos salarios, muchos de ellos han aprovechado ese tiempo de paro para acceder con formaciones a otros empleos mejor retribuidos y con mejores condiciones de trabajo, también, muchos trabajadores inmigrados, habiendo adquirido ahorros y formaciones en Occidente han regresado a sus respectivos países donde logran mejores condiciones de vida, en USA 11 millones de latinos, con formaciones han regresado a sus países y son remplazados por otros sin formación alguna. Segundo, las minas de materias primas, las menos rentables o productivas, pararon su actividad y aún no la han recuperado lo que hace que la demanda hoy es superior a la oferta y más cuando esta está en manos de multinacionales que controlan el mercado y lo abastecen manteniendo los precios de las materias primas a un nivel elevado. Tercero, los políticos de Bruselas, que hoy proclaman que los países de la UE ya no tienen soberanía propia si quieren beneficiarse de las emisiones de créditos del BCE, estos políticos han provocado una hecatombe con sus decisiones de pasar al "todo eléctrico" sin haber planificado los equilibrios entre la producción de la energía eléctrica y el consumo, han cerrado las centrales funcionando con carbón, en vez de financiar la investigación para neutralizar el CO2 y otros gases, también están cerrando las centrales nucleares en Alemania y Francia. Cuarto, la producción de electricidad con las eólicas o energía solar, necesitan una fuerte inversión financiera que hoy costean los usuario con sus pagos del recibo, pero los beneficios serán para las Eléctricas. Las eólicas como la solar tienen una duración de vida de unos 25 años y sus producciones en electricidad no compensan el cierre que se hace de centrales de carbón que tratan de adaptarse al combustible gas. Para compensar y cubrir las nuevas necesidades en electricidad de la UE se necesitan nuevas centrales eléctricas a Gas y se estima que sus consumos en 5 años sería de 70 Millares de metros cúbicos y su precio en la bolsa de valores oscilará alrededor de los 2 Mil $US los mil metros cúbicos. Ante esta situación de espiral especulativa sobre el gas, los gobiernos de Polonia, de la Republica Checa y el Gobierno de España han pedido que la Comisión de la UE dominada por el PP europeo intervenga y tome medidas contra la especulación salvaje sobre el Gas y el CO2, la Presidencia no ha tomado ninguna decisión concreta. Difícil lo tendrá el Gobierno de España para lograr que la UE abarate el coste eléctrico ya que la oposición a este Gobierno defiende las medidas de Bruselas, mientras tanto, importantes empresas anuncian periodos de cierres lo que fragiliza el futuro económico y baja las previsiones de recuperación del PIB. No nos olvidemos que China sigue avanzando, ya que no sufre de la especulación, su Gobierno, elimina los especuladores con acuerdos bilaterales firmados con los países productores, controla así los precios de las materias primas destinados a sus industrias, China va a beneficiarse de los precios elevados que la energía eléctrica impone a las Industrias de la UE y China será más competitiva pese que el aumento reciente de un 15% de los salarios de los trabajadores chinos hallan encarecido sus productos. Los políticos de Bruselas deben escoger: Defender los ciudadanos y empresas de la UE o cefender a los cspeculadores.