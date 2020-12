¿Cuál será el mañana?

La situación económica mundial está en una fase muy grave debido a los niveles de endeudamiento alcanzado por los países y en particular por las empresas y los consumidores. No podemos solo culpabilizar al Covid-19 de ser la causa de este endeudamiento desenfrenado del conjunto de los países occidentales con economía Liberal. En efecto desde hace unos 20 años las tecnologías han cambiado totalmente el panorama de producción que ha perdurado del siglo 19 a mediado del siglo 20, la energía eléctrica ha permitido el desarrollo de la electrónica y hoy la inteligencia artificial. Estas nuevas tecnologías han necesitado grandes inversiones de capitales que solo pueden asumir multinacionales privilegiadas en el ámbito fiscal, también el Estado ha debido hacer grandes inversiones a fondos perdidos para realizar las nuevas infraestructuras indispensables a estas nuevas tecnologías. Desde el 1980, los políticos, se han comportado como tecnócratas vaciando las arcas del Estado y dejando libre curso a la especulación y corrupción, sometidos a los "Lobbies" asépticos de ideologías, fanáticos de los movimientos bursátiles de las empresas que representan, han devorado las finanzas nacionales remodelando las economías nacionales. Hoy hemos llegado al fin del consumismo debido a la pérdida de poder adquisitivo, mientras que las industrias habían alcanzado una productividad máxima, provocando deflación por falta de consumo, por ello alabado sea el Cov-19 que ha dado lugar al cierre indemnizado por el Estado de las fábricas, ahora pueden agotar sus mercancías almacenadas. Apruebo de que no se abandone a las fábricas, ¿Pero hasta cuándo va el Estado poder hacerlo? La deuda de los países de economía liberal, ha alcanzado unos niveles que la hace irrecuperable (233 400Millares de Euros, cada Millar=Mil Millones) datos que los reúne el Institute of International Finance (IIF) de más de 400 Bancos distribuidos en los países de libre economía. La Deuda alcanza la suma del 432% del Total de los PIB de los países más desarrollados. En USA la deuda Pública y privada aumentará de 80 Mil Millares la que ya detienen. Vamos hacia una nueva concentración de los medios de producción y de la distribución, el pequeño comercio tiene los días contados. Las nuevas tecnologías en las industrias y en los servicios van a requerir menos personal que las actuales y con formaciones más especializadas, la precariedad en el empleo va a ser una constante. Políticos cínicos dan permisos de construcción para grandes empresas distribuidoras y pretenden conservar el pequeño comercio, lágrimas de cocodrilo para conservar su clientela electoral. Son miles de empleos que se pierden con el cierre de los pequeños comercios, comparativamente a los creados por las grandes distribuidoras ¿Que va ocurrir con los comerciantes con 50 años de edad, que han perdido el Capital que representaba en una época su fondo de comercio y que no han cotizado suficientemente para lograr una jubilación digna?. Las Multinacionales del Comercio imponen sus precios de compra a los agricultores y los encarecen substancialmente a los consumidores, El pequeño campesino será historia, ahogado lentamente por las Multinacionales de la distribución, los políticos hablan de una España vacía, olvidan que son ellos los responsables, con la supresión de Servicios administrativos en los pueblos han precipitado el éxodo rural, la falta de ayudas parentales han disminuido la natalidad y es causa de envejecimiento. Debemos agradecer que la inmigración llegada, haga funcionar parte de nuestra economía, trabajos duros,

precarios, mal pagados. Debemos rechazar y no dejarnos distraer por las cortinas de humo, de aquellos que con el racismo nos quieren oponer, son políticos racistas que solo buscan el sillón y rebajar nuestras ventajas sociales. Son los ciudadanos que deben saber que Sociedad quiere para el Mañana. El Turismo y el ocio no pueden ser la respuesta constructiva a la situación económica que nos construyen.