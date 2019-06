L OS periódicos, son el producto de una industria, y de miles de empleados. En España se editan unos 137 diarios sean regionales, locales y son 4 los nacionales importantes, más los dedicados al deporte. Se editan unos 4 Millones de diarios que informan a unos 12 Millones de lectores cada día. Si leemos prensa extranjera, vemos poca diferencia con las informaciones de los grandes editores Nacionales, se silencian informaciones de geopolítica, de Economía y las guerras de la OTAN son humanitarias y solo provocan daños colaterales, se manipula la realidad. Círculos de intereses financieros influyen en la Opinión, defienden Politicos incluso de affaires puestas en evidencia por la justicia, se hacen eco de falsas irregularidades de otros Políticas. Dejo al lector la reflexión, solo recuerdo las informaciones absurdas y contradictorias que pregonaron cierta prensa sobre el atentado en Madrid, del 11 de marzo 2004, incluso ciertos medios pilotados por Politicos, pusieron en duda la investigación de profesionales que solo se atienen a pruebas concretas. A diferencia de la prensa Local, la prensa Nacional difunde noticias contradictorias, basada a veces en hechos deformados que desvían la opinión pública de problemas que los atañen. Hemos vivido una campaña electoral basada en el Problema catalán, los catalanes eran los enemigos de España para unos Politicos, y amigos para otros que fueron catalogados y mostrados con el dedo. He oído en los bares necedades, tratando a Catalunya de enemiga de España que se debía ocupar militarmente, propósitos que me enojan, en Democracia no caben esos razonamientos tan primarios y simplistas. La manipulación sobre Catalunya ha tocado el nervio visceral del Patriotismo que se expresa con gritos contra un supuesto enemigo, impidiendo ver tus propios problemas, qué significado tiene el patriotismo de banderitas, cuando más de 3 millones de españoles están sin trabajo, más de 8 millones en el umbral de la pobreza, cuando la Seguridad Social arrastra una deuda con Hacienda de 17Mil Millones y que va a necesitar 100 Mil Millones para hacer frente a los gastos de pagos a pensionistas y Salud Pública durante los 5 próximos años. El Patriotismo barato ha hablado y una extrema derecha olvidada ha resurgido de sus cenizas como la esfinge, yo no culpo a estos Politicos de extrema derecha, culpo a los Politicos de una pretendida izquierda que, con sus contradicciones orgánicas y disputas estériles para lograr un Poder efémero en sus organizaciones, han roto la ilusión que habían despertado en los ciudadanos. Unos Politicos de Derecha, que con su comitiva de corruptos y el tardío reconocimiento de los hechos, ha perdido gran parte de su credibilidad, hoy las derechas tradicionales no aceptan el surgimiento de un nuevo Partido radicalizado. Curiosamente estos Partidos de Derechas y Centro quieren dar la imagen de que aceptan los votos de los radicales para alcanzar sus objetivos, pero no tomaran compromisos con ellos, nos toman por tontos o son ellos. Yo no critico que los Partidos hagan alianzas, sea para acceder a las responsabilidades de gobernación, o sea para imponer una mayoría en votaciones de leyes o decretos, todos los Partidos sean o no de nuestro agrado ideológico, son legales y conformes a la Constitución, entonces que hagan pactos o acuerdos entre ellos es respetable y de su incumbencia, lo que no es admisible es que hagan declaraciones retorcidas para darse una buena imagen ante todos los ciudadanos cuales fuesen sus ideologías, por favor sean consecuentes con las decisiones de alianzas que han realizado y esperemos que no lo hayan hecho por los sillones. Pero si para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos y sobre todo aprendan de la Historia, ni las mentiras ni las manipulaciones han dado alguna vez soluciones a los problemas sufridos por los ciudadanos cuales sean sus ideologías. Politicos ahora os toca trabajar para los españoles, decir claramente vuestros programas o proyectos.