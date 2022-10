Los manipuladores nos han llevado al precipicio

Al analizar las declaraciones de los Políticos de la Comisión de la UE y de diferentes Gobiernos, en particular los de Alemania, Holanda, Inglaterra y de Francia, tengo la impresión de que sin saberlo, juegan a la "Gallinita ciega" al borde de un precipicio. Lo grave es que al precipicio solo caerá la economía de la UE, ellos como siempre encontraran algún buen "enchufe". Estoy perplejo ante el comportamiento desleal de estos Políticos en lo que concierne la defensa de los intereses de sus votantes. Por ello para comprender he buscado documentos, en Geo política y militares, muy ligado a la diplomacia y diferentes acontecimientos mundiales. Gracias a ello he logrado una pista en lo que concierne la orientación neoliberal de los Políticos actuales en Bruselas. En un documento he logrado esta información: "El filósofo judío alemán Leo Strauss enseñó en la Universidad de Chicago. En 1949 formó un grupo de discípulos judíos, elegidos entre sus alumnos. Según él, las democracias habían sido incapaces de proteger a los judíos de la Solución Final nazi. Para evitar que esto no volviera a ocurrir, les aconsejó tomar la Dirección de la Política en Occidente". Por lo tanto, un pequeño grupo estadounidense, formado en torno al pensamiento del filósofo Leo Strauss, ahora controla la Secretaría de Estado y la de Defensa US. Y añade el documento: "Que el documento inicial se basa en una serie de reuniones en las que intervinieron otras tres personas, todas straussianas: Andrew Marshall, el "pensador" del Pentágono (que fue sustituido tres años después de su muerte por Arthur Cebrowski), Albert Wohlstetter, el pensador de la estrategia de disuasión atómica, y su yerno Richard Perle y el futuro director de la Junta de Política de Defensa. La Guía de planificación de defensa fue escrita por un alumno de Wohlstetter, Zalmay Khalilzad (futuro embajador ante la ONU). Después de haber organizado muchas guerras, desde las de Yugoslavia, Iraq y Siria, imaginaron la de Ucrania, con el fin de manipular a la Unión Europea y para privar Alemania de fuentes de energía. Si los líderes europeos no abren los ojos, su alianza con US en la trampa Ucraniana, colapsará la economía de la UE. Es inútil creer que los europeos se salvarán del desastre económico. Los straussianos escribieron, ya en 1992: "Que no dudarían en destruir Alemania y la UE". En 1992, un asesor del Secretario de Defensa, el straussiano Paul Wolfowitz, desarrolló una estrategia para mantener la hegemonía de Estados Unidos sobre todo el resto del mundo, fue el primer documento oficial US que reflejaba el pensamiento de Leo Strauss. Paul Wolfowitz iniciado por el filósofo US, Allan Bloom (amigo del francés Raymond Aron), que conoció brevemente en Chicago al maestro del pensamiento: Strauss. Ahora comprendemos mejor por quien y como es dirigida la política de US y el porqué de sus continuas guerras. Hoy la Guerra de Ucrania es el laboratorio para la guerra que USA fomenta contra China, con el fin de imponerse en una Asia bajo influencia y alianzas con China. Pero Rusia, mantiene su economía a flote y ha fortalecido sus industrias. Rusia se ríe de las sanciones de la UE, que se hunde lentamente en un marasmo económico, con un Euro cada día más débil. Destruyendo el potencial industrial de Alemania como lo previo Leo Strauss, USA hace de la UE su futuro Mercado y USA fortalecerá su industria mermada por sus políticas erróneas. La inflación, el coste de la Deuda (Italia el 150% de su PIB) las discordancias políticas entre países de la UE presagian una implosión de la UE. Mientras tanto Rusia, desafiando militarmente a la OTAN, anexa antiguas provincias, suyas desde el siglo 17 y cedidas a Ucrania soviética en el 1922. Rusia dad la espalda a la UE y se fortalece en Asia y África junto a China. Los Políticos de Bruselas han hecho de la UE una colonia de USA, conduciéndonos a la pobreza. Los ciudadanos de la UE con sus votos asumieron esta realidad histórica.