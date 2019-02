El ministro de Cultura y la leyenda negra

La potencia intelectual y la influencia de un país se mide por varios parámetros. Uno de ellos es la cultura. La cultura como expresión de capacidades que asientan los fundamentos de una nación, de un país o de un pueblo. La cultura que infunde y expande sentimientos y conocimientos sobre nuestra razón de ser y nuestro lugar en la historia. España, vieja nación, atesora una cultura portentosa que se corresponde con su historia, con sus fracasos y sus éxitos, con sus sufrimientos y su gloria. Por ello deprime que el Ministro de Cultura , filólogo de formación y buen gestor de museos y espacios escénicos, aparente desconocer esta historia suya y nuestra. O peor aún que arremeta contra ella sujeto a una corriente tan sectaria como falsaria que nutre complaciente nuevos capítulos que añadir a la leyenda negra sobre España. Cierta intelectualidad de la izquierda española no parece haber evolucionado desde el siglo XIX y esto resulta un anacronismo impropio cuando la humanidad experimenta con la inteligencia artificial y la robótica una nueva era alejada de añejos clichés. Cuando la ciencia al servicio de la verdad dejó entre el polvo de las estanterías los prejuicios de antaño y se abre al conocimiento desde la luz de la investigación. Esta fecha y esta epopeya de 1.519 de la Monarquía Hispánica se estudia e investiga desde siglos. Conocer mejor los viajes de Magallanes y Elcano y las complejidades del reencuentro que fue la conquista de México es una tarea que obliga singularmente a España. Por ello sorprende que Jose Guirao, ante la proximidad de la fecha , abril de 1.519, declare que el Gobierno de España no prepara ninguna conmemoración de la llegada de Hernán Cortes porque no lo merece, y también por si molestara en México. No es creíble que el Ministro pueda ignorar que en México justamente para estas fechas se preparan congresos, debates, publicaciones y proyectos que abordan sin complejos el Quinto Centenario en el que recibió su mayor impulso el mundo moderno. En opinión de Roberto Junco, investigador arqueológico mexicano, "debemos celebrar el encuentro de dos mundos que se mezclan y dan origen al México actual". Para mayor abundamiento por si Guirao lo pudiera desconocer , historiadores, intelectuales e investigadores del ámbito hispano opinan sobre el acontecimiento. Así Sir Jhon Elliott , Regius Proffesor de Oxford University califica esta gesta como "Hazaña Ibérica" y sostiene que " la única respuesta a la prensa e intelectuales adocenados es presentar en libros, documentos y exposiciones que expliquen la temprana época de las globalización como una hazaña auténticamente ibérica". También Manuel Lucena Giraldo, investigador del CIS, se pregunta ¿porqué no tenemos una relación natural con el pasado? y responde, " por la ignorancia supina y la colonización de las mentes y los espíritus, la vagancia y la falta de respeto a educadores". Pilar Gonzalbo Aizpuru, catedrática nacionalizada mexicana opina que la mirada anacrónica impide conocer la trascendencia de los acontecimientos pasados y no hay nada que lamentar ni a nadie que culpar. José Cañizares Esguerra catedrático de la Universidad de Texas de origen ecuatoriano afirma que " lo que las Españas, incluida Cataluña necesitan ahora no es un vademecum moral sino explicarse la longevidad de la monarquía global que empresarios como Cortés y Magallanes inician y la naturaleza de las instituciones que la hicieron posible". Jose Enrique Ruiz Doménec historiador, sostiene que "hay que recuperar el pasado en forma narrativa y darle sentido a la complejidad del comportamiento humano, ver sus luces y sus sombras y culpa a los nacionalismos del siglo XIX de la mala historia de clara intencionalidad política . Fernando García de Cortázar, historiador, catedrático de historia y autor de numerosas obras afirma que "1.519 es un momento estelar de la historia universal , la aventura de Hernán Cortés y Magallanes cambiaron la historia de Europa y de América . Señala que con Hernán Cortes llegaron a México, la lengua, las ideas de Roma y Grecia, la tradición judeo-cristiana, el renacimiento, la universidad, la imprenta y tantos otros aportes de la cultura española y europea, y que centrarse exclusivamente en episodios violentos de la conquista es sumamente injusto ". Y así una serie de opiniones publicadas de insignes autores e investigadores ; Jesús Torrecilla, Enriqueta Vila, Fernando de la Flor , Antonio Espino y tantos otros en línea muy distinta a la que el Ministro de Cultura ha manifestado y que niega el sentido elemental del Quinto Centenario de Cortes, personaje capaz de dar forma a un país tan maravilloso como México. Un país que tras Cortés no fue español ni indígena sino mestizo, el mayor fenómeno social y cultural de los siglos. Pero habrá que señalar que en estos días se ha premiado con justicia la obra de Enrique Fernández de Córdoba titulada " la Leyenda negra refutada por historiadores hispano-americanos" un compendio de aportaciones al conocimiento de la verdadera historia alejada de rencores y matices ideológicos. Esta nueva publicación refuerza la muy reconocida investigación de la catedrática de historia María Elvira Roca Barea que titula " Imperiofobia y Leyenda Negra" uno de los libros de divulgación histórica más vendidos en los últimos años y que rebate con exhaustiva documentación los mitos que se crearon contra la España Imperial que aún persisten como secuelas de un pensamiento obsoleto anclado en la propaganda de enemigos acérrimos del poderío español, de su capacidad militar y sobre todo del comercio de Indias. Resulta difícil pensar que el Ministro de Cultura desconozca esta avalancha de publicaciones y las investigaciones realizadas por profesionales que ponen luz a unos años impresionantes por la dimensión global de tantos acontecimientos. Tratar de ignorar la conmemoración de este Quinto Centenario que sin lugar a dudas marca definitivamente el devenir de España y con ello poner de relieve las oscuras interpretaciones de la leyenda negra es impropio de alguien con tal alta representación. Aquellos que no se quieren honrar ahora por el Gobierno de España, ni fueron héroes, ni fueron asesinos. Sencillamente fueron españoles de su tiempo, pastores, jornaleros, agricultores, navegantes, comerciantes, carpinteros, arrieros, monjes y soldados que quisieron conocer y aventurase a otro mundo .Aquellos españoles dieron forma a la cultura mestiza que hoy la forman veinte naciones de habla hispana , México entre ellas. Fueron ellos, nuestros antepasados tan apasionados como nosotros y tan dignos como José Guirao , como cualquiera de los lectores, gentes en todo caso extraordinarias que con su coraje, con su sufrimiento y su sangre , incluso con su locura dieron paso a otro mundo y con ello al avance de la humanidad. Respetar lo que fueron sus vidas, sería respetarnos a nosotros mismos.