Como se mira a una estrella

Estábamos tumbadas sobre la arena mientras un chico nos hablaba del cielo. Habíamos ido a la playa de Genoveses para ver las lágrimas de San Lorenzo.

Me gustaría pediros -nos dijo el muchacho- que señalarais las estrellas de mayor tamaño que podáis ver. Nuestro dedo índice escogió tres o cuatro de entre todas ellas; las más luminosas. Habíamos respondido justo lo que él esperaba oír. -Lo cierto es que una estrella muy pequeña que esté a cuatro años luz de distancia de nuestro planeta, parece mucho más grande y brillante que una que viva a 4.000 años luz de nosotros aunque esta última duplique su tamaño. Al estar más lejos una estrella gigantesca puede parecernos ínfima.

Y viceversa. Es lo que llamamos magnitud aparente.

Siguió hablándonos de astros, satélites, de luces que titilan en la noche. Me costaba ver las formas que nos proponía con su puntero láser: la constelación de Hércules, el cisne, la cometa… Se notaba que llevaba años paseando con la mirada por el cielo y que estaba acostumbrado a reconocer sus símbolos, a viajar entre ellos.

De la misma forma creo que el espectador del arte (y de la vida) tiene que estar dispuesto a emprender un viaje si quiere descubrir la magnitud real y la luz de las cosas.

Algunos intentos de expresiones artísticas nos muestran sin profundidad el amor romántico, la pasión u otras sensaciones apelando sencillamente a lugares comunes que todos los seres humanos solemos transitar a menudo. En otras palabras: si escuchas una canción con rimas al estilo de "tu boca me vuelve loca",

o "corazón he perdido la razón" no encontrarás distancia que recorrer; no se trata de arte veraz.

Son tramas facilonas, historias que podemos consumir y digerir rápidamente y que pueden provocar borracheras de emociones a pesar de su falta de originalidad.

Creo que esto sucede también con algunas personas de fachada y maneras en apariencia deslumbrantes.

En lo que se refiere a pintura hiperrealista a veces la única luz puede ser la de la técnica virtuosa de un retrato minucioso y preciosista. Pero no hay ningún itinerario de viaje, no hay una propuesta creativa que te lleve a una realidad imaginada lejos del lugar en el que estás parado. Son imágenes vacías, sin alma, sin intención: no hay emoción real.

Las obras de arte genuinas -aquellas con luz propia-, plantean una expedición donde la metáfora es el sendero. Y los altos en el camino no vienen señalados en el mapa.

Si estás dispuesto a ir más allá podrás descubrir la crudeza en la pintura inocente de Paula Regó; inquietarte con las atmósferas perversas de Francis Bacon; sentir curiosidad por el gesto excéntrico de Twombly; perderte en la metafísica de Tàpies o emocionarte con las escenas románticas de la ilustradora Ana Juan, por ejemplo.

Los astrólogos llaman magnitud absoluta al brillo real del astro, aquél que no podemos acertar solo mirando al cielo. Y creo que el arte (también la vida) necesita ser contemplado como se mira una estrella: podemos ver su luz desde lejos, considerando la distancia. Pero sólo nos dejaremos tocar por su belleza realmente, en la medida en la que nos acerquemos a su esencia.