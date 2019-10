La otra mirada de Inés Arrimadas

La princesa de las Ramblas ha dejado a Cataluña huérfana de su sonrisa de Rita Hayworth; de su voz de melodía mahleriana; de su belleza de musa petrarquista; de su mirada de Penélope homérica; de su elegancia de Elsa Schiaparelli; de su dialéctica de Indira Gandhi; de su gesto de Angelina Jolie; de su leyenda de la Beatriz de Dante; de sus manos níveas de actriz; entre la semiótica y el cine; entre las olas del Atlántico y el infinito azul de Chaouen.

Allí, donde un pincel y un pergamino son recuerdo, al leer un poema de Berlanga en la luz del mediodía, que se hace sol al alba, para seguir siendo faro en el crepúsculo. ¡Suena la guitarra eléctrica de los Rolling Stones! Sin conocer el blues, no existen el rock and roll, ni el rock psicodélico, ni el heavy metal, ni el death metal de Greta Thumberrg. Sin Inés Arrimadas, no existe la política, hecha discurso en la métrica de una Pasionaria de derechas; la cual ve cómo la esperanza y el color naranja y budista de Ciudadanos se difuminan como una tarde de color membrillo en la barra de una taberna solitaria; con un gin tónic entre las manos de un poeta, que caligrafía un verso libre en la primera parte de un trago y en la siguiente calada de un cigarrillo.

De aquellos, que fumábamos con el misterio de Bogart o con el enigma de Robert de Niro: Marlboro, Lucky, sin boquilla, o Camel. Pero, al fin, Arrimadas, la chica de Jerez, con una copa de fino en un velero, entre Cádiz y El Puerto, no es Dolores Ibárruri, ni Mariana Pineda. Ha venido a Madrid como portavoz, para dejar de ser ella misma, al paso de Billy el Niño (¡perdón, Rivera!). Que, si los electores no lo remedian, puede llevar a su partido a la goleada de un clásico, cuando Cristiano estaba en una nube y Messi entraba en la portería contraria, sin saber si el marcador era realidad o ficción. Como las aventuras de Tintín, al pasar las páginas bajo el silencio de la luna.

Debería considerar doña Inés, otrora diosa de España (¡hoy no se sabe bien qué es!), que el Madrid de hoy fue el Madrid de Larra, el Madrid de Camba, el Madrid de Ruano y el Madrid de Umbral; además del Madrid de Azorín y de Baroja; de Valle-Inclán y de Gómez de la Serna. Carrera de san Jerónimo, la fuente de Neptuno, paseo del Prado abajo, hasta llegar al museo, y preguntar si alguna vez estuvo la señora Arrimadas dentro de un cuadro de Rubens y si salió para comunicarle a Albert que ella es la política nacional. Como si acaso hubiera sido ministra de la Segunda República y volviera del exilio en Paris, Londres y Buenos Aires. Una heroína, para la historia, sin que la historia se haya escrito. Un sueño, sin ser soñadora. Una utopía, sin ser utópica. Ignora que el Madrid del periodismo, de la literatura y de la política te convierte en cadáver al primer paso en falso que des.

Sea en la puerta del Sol, con el reloj, asomándose al día, en el Retiro, en el paseo de Atocha, en la Castellana o en la cuesta de Moyano; con un manuscrito y la misma boina de don Pío Baroja, al que el autor de Luces de bohema le decía, cuando se cruzaba con él: «¡Vaya usted a la mierda, hombre; váyase usted a la mierda!».

Doña Inés, con un nombre tan literario ella, debería adivinar que Madrid no es un western, ni una película de Sherlock Holmes; mas sí la plaza Mayor, en las mismas puertas del barrio de la Latina. También tendría que descubrir que los huevos estrellados de casa Lucio son de gallinas camperas, que beben agua de manantial.

En fin, la señora Arrimadas conviene que aprenda a comer cocido madrileño, cuya abuela es la olla podrida, que tanto celebraron Cervantes y Lope; Quevedo y Vélez de Guevara. Pero, antes de nada, con su perfil de dama de Hollywood, tiene que encomendarse a san Isidro y a la virgen de la Paloma. De manera que su partido riverista se quede en naranja y no se convierta en mandarina (o tangerina). Es decir, en una variedad de naranja, que se distingue en ser pequeña, aplastada; de cáscara muy fácil de separar y pulpa muy dulce.