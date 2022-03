El mito de la realidad

Felicito a las escuelas de periodistas de televisión por la gran formación que dan a sus alumnos y alumnas, ya que los he visto eminentes científicos explicándonos la pandemia y vacunas, hoy olvidadas, ahora son grandes expertos en lo denominado "Arte militar", primero confunden "Táctica y estrategia" por ello me permito darles algunas pistas. Para ello los invito al estudio de la Batalla de la Berezina, del 26 a 29 del 11 del 1812 y comprendan la táctica de Mikhail Kutuzov y de Tchitchagov para asentar un golpe mortal a la "Grande Armée" de Napoleón. La táctica de hoy para tomar Ucrania difiere de la de Gueorgui Jukov, que para lograr conquistar Berlín antes de la llegada de US y sus Aliados sacrificó 80 mil soldados soviéticos. El Estado mayor ruso, sabe que las ciudades de Kiev, Knotop, Sumy y Chernihiv, han sido muy bien preparadas y equipadas por los instructores de la OTAN para que las brigadas nacionalistas ucranianas puedan mantener una guerrilla urbana, también están diseminados en la periferia de estas ciudades grupos autónomos de la Brigada AZOV, preparados para hacer emboscadas. Estas fuerzas ucranianas disponen de misiles AA y piezas de artillería situadas sobre, o a proximidad de edificios poblados de civiles, la artillería recibe informaciones sobre blancos rusos, desde los aviones AWACS de la OTAN. La artillería ucraniana AA de calibre 57 y 100mm, y los misiles AA de mediano y corto alcance, igual que los misiles portátiles representan un gran peligro para los paracaidistas e infantería móvil rusa, también combatientes individuales ucranianos están armados con misiles Stinger que son temidos por los helicópteros. Ante esta situación el ejercito ruso tiene dos opciones: 1era opción, bombardear estas ciudades y arrasarlas como hizo US con Dresde y Bochum en la 2ª Guerra mundial, 2ª opción cercar las ciudades, bombardear con precisión los puntos militares y obligar a evacuar las poblaciones civiles. La segunda opción fue la estrategia definida antes de la invasión de Ucrania, eliminar la presión sufrida desde hacía 8 años por los territorios separatistas de Lougansk y de Donetsk, bloquear el acceso al mar para impedir la eventual llegada de refuerzos y material, eliminar toda bolsa de resistencia militar y rodear las principales ciudades. Las filas de tanques a 40 Km de Kiev no es por falta de carburante o comida para los militares, están dejando libre paso a los civiles que evacuan Kiev y sobre todo esperan que las tropas del sur tras la caída de Odesa cierren el cerco de Kiev. El pueblo de Ucrania ha sido engañado cuando USA e Inglaterra enviaron sus instructores, les hicieron creer que entrarían en la OTAN y en la UE, instalaron laboratorios de investigación de virus en su territorio e invirtieron importantes sumas. Alemania se oponía a la entrada de Ucrania en la UE ya que era una línea roja para Putin y Alemania junto a la UE reciben de Rusia el 40% de su energía y el 60% de sus intercambios en productos agrícolas, productos industriales y materias primas, más en el 2024, 42 Millones 700 mil hectáreas de tierras fértiles en llanuras de Ucrania iban a ser puestas a disposición de los inversores extranjeros, ¿Para qué? Meter Ucrania en la UE cuando la podían comprar y evitar los problemas con Putin. El pueblo de Ucrania jaleado y aplaudido por Occidente, derrama su sangre en una guerra entre Rusia y USA, que no nos equivoquemos sus economías son Capitalistas, salvo que Rusia ya no acepta que USA se comporte en Gendarme mundial, atacando todo país que rechace su intromisión o que se acerque demasiado a Rusia y China. Las sanciones a los Bancos rusos como el Sberbank y el VTB de poco sirven, al Gazprombank, poco se toca ya que este se ocupa de la financiación de las energías. Rusia anuncia la nacionalización de todas las instalaciones de las empresas que han abandonado el país: Los perdedores en esta historia bañada con sangre son los pueblos de Ucrania y los de la UE ya que sufrirán las consecuencias económicas.