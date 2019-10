El mundo dominado por el sistema USA

Comprendamos porqué la Economía Capitalista domina el planeta. Guste o ¡Nó! Vivimos bajo las relaciones económicas Capitalistas, solo el reparto mejor o peor de la riqueza creada por el trabajo diferencia un país de otro, es la gestión de los impuestos. Mienten los que digan que las relaciones Socialistas en una Economía Capitalista son posibles. Tratemos de conocer a la madre del Liberalismo, puro y duro, de USA, país que 4 grupos principales dominan su Economía, la Bank of América, JP Morgan Chase, Citigroup and Wells Fargo. Que poseen las compañías petroleras: Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP Amoco et Chevron Texaco, se añaden a este grupo la Deutsche Bank, la BNP, Barclays. Estos Bancos son los principales actores de los monopolios en la Economía mundial. Según las empresas 10K, inscritas en el SEC (N d T) "Gendarme" de Wall Street, los 4 principales Bancos detienen la mayoría de prácticamente todas las empresas inscritas en el Gotha de la Fortuna 500. ¿Quién son los accionistas que dominan el top 25? Con el concepto "Seguridad Nacional" se neutraliza la Ley "Freedom of information Act, pese a que gran nombre de accionistas residen en Europa, uno de los Directores de US Trust Corporation, propietaria de la la Banca de América, era Walter Rothschild, otros como Daniel Davison, JP Morgan Chase, Richard Tucker d'Exxon Mobil, Daniel Roberts de Citigroup y Marshall Schwartz de Morgan Stanley, se añade J.W. Mc Calister eminente petrolero relacionado con la casa real Saud de Arabia. Financieros saudís informan, que el 80% del Banco Federal de New York, el más importante en el seno de la Reserva Federal está bajo el control de 4 familias, de New York los Goldman Sachs, Rockefeller, Lehman et Kuhn-Loeb y 4 otras, de Paris los Lazard, de Londres y Paris los Rothschild, los Warburg de Hambourg, de Roma Israël Moses Seifs. Thomas D Schauf confirma las informaciones y añade que 10 Bancos controlan la Totalidad de los 12 Departamentos de la economía de USA, Rothschild de Londres, Rotshschild Bank de Berlín, el Banco Warburg de Hambourg, el Banco Warburg d'Amsterdam, el Lehman Brothers de New York, Lazard Frères de Paris, el Banco Kuhn-Loeb de New York, de Roma el Banco Israel Moses Seif, Goldman Sachs y JP Morgan Chase de New York. El Señor Schauf añade que William Rockefeller, Paul Warburg, Jacob Schiff et James Stillman son los mayores accionistas de la Réserva Fédéral y que los Schiffs están muy unidos a Kuhn-Loeb y los Stillmans de Citigroup, que se unieron al clan Rockefeller a principios del siglo 20. Eustace Mullins investigador financiero, releva las conexiones de la FED con los Bancos de las familias Rothschild, Warburg, Rockefeller y las otras ya citadas. Georges Peadoby hombre de negocios de los Rothschild creaba Broad en el 1838 en Londres, actuaba como Banco Central US. El Banco de la Resenva Federal nació en el 1913 y la Fundación Rockefeller tambiés, la casa Morgan presidía la Financia US desde Wall Street. En el 1952 el investigador de la FED advierte que los Rothschild actúan tras la fachada de Morgan Grenfell en Londres y Morgan & Cie en Paris. Lambert primos de los Rothschild crearon Drexel & Cie Filadelfia. Esta red de los Rothschild ha extendido sus actividades a AT&T, General Motors, General Electric et DuPont, también en las estructuras financieras de diversos países (Singapur, Hong-Kong y otros países anglófonos de África) desde el 1890 prestaban dinero a Egipto, a Brasil a Argentina, en el 1893 Morgan evitó una crisis a USA, abasteciendo la Reserva Federal con 62 Millones de $US oro, prestados por los Rothschild. Cornelius Vanderbilt-Morgan y los banqueros Kuhn, Loeb Edward Harriman monopolizaron el ferrocarril de USA y Morgan aseguró la relación Rockefeller, transportando a bajo coste el Petróleo Standard Oil, mientras que los financieros Lehman, Goldman Sachs et Lazard se unían a los Rockefeller para controlar la Industria de USA. Hoy la lucha entre China y USA es por el reparto de los Mercados.