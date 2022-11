Cómo nació el neoliberalismo en la UE

La ignorancia, no es solo el fruto del desconocimiento, hoy en el siglo 21 es debido a la falta de voluntad de interesarse a lo que ocurre en su entorno. Es cierto que la enseñanza que se imparte en las escuelas y en particular en la primaria es basada en la memorización, lo que no incita al alumno al razonamiento, al análisis y a completar la información recibida con una investigación propia. Políticamente la enseñanza por memorización, dedicada al gran número de niños y niñas, en su mayoría pertenecientes a la población trabajadora, ya que no tienen los hábitos del análisis y razonamiento, esta categoría de la población es manipulable y permeable a las ideologías que transmiten los organismos que dominan el país, cual sea o fuese, ya que estos organismos detienen el control sobre las televisiones y otros medios llamados "redes Sociales". No es casualidad si la grandes Financieras como las del Señor Soros, Bill Gates, Señor Must se han interesado e implicado en estos sectores. La Información y las Financieras dominan los Políticos y por lo tanto las Políticas que se aplican en los países. No creamos que los acontecimientos que vivimos son casualidades o escollos imprevistos, en absoluto, todo son las consecuencias de planes elaborados en los mínimos detalles y que persiguen objetivos cuya finalidad es la concentración del Poder en manos de las Financieras en particular. Las financieras hoy ya optan de forma descarada en poner sus "Hombres de confianza" en el Poder de los países queson determinantes para imponer sus reglas, es así que la Goldman Sachs (USA) puso Mario Draghi, hijo de un Banquero italiano: Carlo Draghi que falleció cuando Mario tenía solo 15 años. Educado por los jesuitas junto a hijos de Ministros de Europa, aprendió en el Instituto de segundaria cómo comportarse y manipular estas futuras elites del Poder, entró en el círculo de gentes que dominarían la UE más tarde, comprendan porqué hoy la UE está dominada por Tecnócratas y no por Políticos que hagan política. Draghi fue apadrinado por Federico Caffé y pilotado para su tesis, por el economista del MIT Franco Modigliani. Draghi recibió educación universitaria de Paul Samuelson, Bob Solow, Franco Modigliani, Peter Diamond y Robert Engle, todos ellos premios Nobel de economía. En su círculo de amigos encontramos: Ben Bernanke, Paul Krugman, Kenneth Rogoff, Olivier Blanchard; estos se convertirán en sumos fieles entregados a la Reserva Federal, el New York Times y haciendo que la austeridad fuese para los trabajadores y las clases medias. Varios se integraron también en el FMI. Ahora vemos, como a medida que comienza a emerger el nuevo mundo de tipos de cambio flotantes, flujos de capital libres y banqueros centrales empoderados, se ha formado un círculo de economistas, amigos que juntos, dieron forma a la era neoliberal que hoy vivimos. Draghi con 40 años logra ser Director del Banco Mundial. En el 02/1992 Draghi, consejero del primer Ministro italiano Giulio Andreotti, le aconseja en Maastricht de firmar el acuerdo de la moneda única: el euro, pese que en su tesis pilotada por Caffé, consideró que esta moneda única iba a perjudicar las economías de Italia y de la UE Helmut Kohl apostó seis botellas de vino alemán a que Gran Bretaña se sumará al proyecto en 1997. "El gobierno siempre hace lo que quiere la City", se jactó. "La City se asegurará de que Gran Bretaña se una a la unión monetaria", pues perdió su apuesta. Draghi participa a gestionar la Deuda de Italia y comenzar a deshacerse de la lira para lograr del BCE algo más de 100

Millares de euros. Con la libre circulación de Capitales las deslocalizaciones de las industrias, se abrieron las puertas en grande a la especulación que a su vez corrompía las esferas políticas. Fue el fin del capitalismo que nació en el siglo 19 y comenzó la era del Neo-Liberalismo, que devora las Burguesías Nacionales, las Clases Medias y empobrece las economías del país y también a las fuerzas productivas.