Es necesario cambiar de rumbo

No nos equivoquemos, las manifestaciones en Chequia, Austria, Berlín y Paris, no son a favor de Putine, son contra las sanciones a Rusia, de Bruselas, mejor dicho, de la Comisión de Bruselas. También Bulgaria y Hungría manifiestan su oposición a estas medidas contra Rusia, en ningún caso defienden a Rusia, estos ciudadanos y Gobiernos de la UE, defienden sus intereses, ya que ven la inflación en aumento y que las medidas restrictivas para abastecer de electricidad a sus empresas, hacen que estas ya solo trabajan unos días por semana debido al coste de las energías. Lo más grave es el cierre de gran número de pequeñas y medianas empresas, la mayoría de ellas ligadas a los Servicios, lo que desorganiza el sector de la distribución. Se añade que Rusia no niega enviar su Gas a la UE por otros conductos, pero la UE bajo pretexto de defender sus valores no lo acepta, olvida que los valores, las banderas o los grandes discursos no darán de comer a los pueblos de la UE, pero si los va a conducir lentamente hacia posiciones radicales, sean izquierdistas o nazis. El organismo alemán, de sondeos y estudios de las tendencias de las opiniones DeutschlandTrend, indica que el 33% de los alemanes están en contra de las sanciones ya que estas conducen la economía a la ruina y en Austria igualmente 52% de la población según INSAestan contra las sanciones, al punto que el canciller prosanciones Karl Nehammer se plantea demitir. El Departamento Opiniones Públicas de Bruselas, advierte que está en aumento la población de la UE, que rechaza la participación económica en la guerra de Ucrania y las sanciones que hunden las industrias de la UE. Es necesario saber que el Gas de USA cuesta a la UE 4 veces más caro que el de Rusia, se añade el coste del transporte y el volumen limitado que cada navío puede transportar y que las entregas a la UE están limitadas por la capacidad de extracción en los países productores y de la flota de transporte de gas GPL disponible. Turquía en colaboración con Rusia ha comenzado a instalar en su territorio europeo, una estación de carga GPL para navíos y carga de gaseoducto terrestre para Europa. China que se prepara a acoger las empresas que se van de la UE, para tener la energía suficiente va a triplicar el volumen de sus compras de gas a Rusia, también en lo que concierne la compra de petróleo. Un oleoducto de grandes dimensiones está en construcción para abastecer los países de Asia sin acceso al mar. Mientras tanto la UE quiere imponer a Rusia un Precio de 40$US el barril de petróleo. Ya sabe, cuando compre un litro de leche y el comerciante le diga "Son 90 céntimos" usted le dice "Solo le doy 40" ¿A ver qué pasa? La UE se va a quedar sin el Petróleo ruso en un momento en él que la OPEP y asociados disminuyen su producción de 2 millones de barriles por día, bueno los políticos de la UE, compraran a China e India el Diesel, gasolina, keroseno y otros derivados procedentes del petróleo ruso que estos dos países han refinado, claro el coste será el que será, pero nuestros inteligentes políticos dirán" Estamos arruinando a Rusia, no compramos tampoco su Petróleo". Mientras tanto, Monica Malik, economista jefe del Abu Dhabi Commercial Bank, dijo el lunes, sobre seguridad energética, reunión organizada por el Instituto de Finanzas Internacionales en Washington, informó que los Estados del Golfo, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, no podrán aumentar su producción para reemplazar el petróleo ruso en Europa. Helima Croft, directora general de RBC Capital Markets LLC, advirtió: "Creo que nos enfrentamos a la peor crisis energética en décadas". La Sra. Croft teme una reacción populista en Europa, ya que las sanciones a Rusia han provocado una crisis del costo de vida. Mientras tanto el Gobierno alemán se ha reservado 96 Mil millones de € de los 200 mil previstos a repartir entre los 27 países de la UE. Alemania pone en práctica la política de "¡Sálvese quien pueda!"