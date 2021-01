¿Cuál será la nueva estrategia de USA?

Para comprender la situación actual y futura que se perfila en el ámbito de la economía y de la política es necesario mirar un pasado reciente que considero echó las bases para crear las condiciones socio-políticas y geo-políticas que vivimos hoy. En efecto antes del 1991 existían dos bloques bien definidos, el bloque Occidental encabezado por USA y que detenía la fuerza económica en el planeta, el bloque soviético, encabezado por la URSS que, sin fuerza económica, mantenía su influencia gracia a su ideología, propagada por sindicatos y Partidos obreros y por ser una potencia Atómica con una capacidad de destrucción equivalente a la de USA y Occidente. Con la caída del muro de Berlín, el fin del Pacto de Varsovia y de la URSS como sistema socio político, se crea una nueva situación geo-política. Ya el 11 del 09 1990 el presidente George H Busch durante una sesión en el Congreso declaraba «que el objetivo político de la guerra de USA en Irak, era de instaurar un nuevo Orden Mundial sobre las ruinas de la URSS» y el 17 /01/ 1991 empezó desde el Golfo Pérsico, la operación «Tempestad del Desierto». El presidente George H Busch se entretuvo con Michael Gorbachov último presidente de la URSS, un diálogo en el que proponía un Nuevo Orden Mundial gobernado por USA que garantizaba el respeto de los intereses de una URSS muribunda. La Guerra contra Irak era el principio de un plan que moldearía la región de Oriente Medio. La estrategia de USA empezó a aplicarse el 22 /09 / 1980, sosteniendo la reivindicación territorial de Irak sobre el Khuzestán, USA acordaba a Irak ayuda en material bélico e influenció el Kuwait para que financiara la guerra contra Iran, que Irak pensaba sería rápida. USA lograba debilitar al régimen del Ayatola Khomeiny que, en el 1979, ayudado por Francia, instalaba en Irán la Revolución Islámica, enemiga de USA y de las Monarquías del Golfo Pérsico y de la Península arábica. En el 1988 un acuerdo entre Irán e Irak pone fin a la contienda. USA, que sabia que Irak codiciaba el Kuwait, su antigua provincia, arrebatada por Inglaterra, puso en marcha su Plan B, pidió a Kuwait de que exigiera de inmediato a Irak el pago de su deuda. USA prometió a su Sadam Hussein que quedaría neutral mientras no se tocaran a sus intereses sobre el petróleo de Kuwait. En julio del 1990 Sadam invade el Kuwait y USA crea una coalición internacional para invadir un Irak que había caído en la trampa. El 17 de enero 1991, el General US Norman Schwarzkopf, dirigió las operaciones de la coalición. Inmediatamente después de la Guerra del Golfo, Washington envió a sus adversarios y aliados un mensaje inequívoco: "Estados Unidos sigue siendo el único estado con una fuerza de alcance e influencia verdaderamente globales en todas las dimensiones - política, económica y militar -. No hay sustituto para el liderazgo estadounidense " publicado en (United States National Security Strategy, Agosto del1991). Así nació con la Guerra del Golfo la estrategia que guía las sucesivas guerras bajo el mando de Estados Unidos - Yugoslavia 1999, Afganistán 2001, Irak 2003, Libia 2011. Nuevas fuerzas políticas, económicas y militares han surgido, las crisis económicas en USA desde el 1992 la han endeudado, Occidente se ha debilitado y ya no puede pretender dominar las políticas y economías de los países emergentes. Los propios aliados de USA, (UE, Canadá, Australia, Japón, Alemania) toman decisiones políticas y económicas en contradicción con las políticas de USA. El presidenteTrump hizo una política de abandono de sus aliados, hoy existe una incógnita, ¿Cuál será la Política exterior del nuevo presidente de USA? Si tomamos en consideración la fractura social y política en. ¿Cuánto tiempo podrá ejercer su mandato el nuevo presidente?, me interrogo debido a su edad (82 años) y que hereda de una situación politica y social muy compleja y de guerras que USA comenzó hace ya 30 años. ¡ Buena suerte señor Presidente de USA Joe Biden!