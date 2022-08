La nueva situación mundial que se perfila

Para comprender lo que hoy está en juego y ocurriendo, no hay que hacer como el imbécil, que mira el dedo que apunta algo en el cielo. Las televisiones nos enfocan sobre el dedo para que no veamos lo que este muestra: Ucrania es el dedo. Es necesario referirse al análisis Geopolítico, tal como lo definió Halford Mackinder hace unos 120 años y tener un espíritu cartesiano. Ucrania, para Occidente debía ser el "Test" para comprobar la capacidad de reacción política y militar de Rusia, evitando el conflicto directo, Occidente/Rusia y posiblemente poner en marcha el plan urdido en US de descuartizar la Federación Rusa en 5 países. Ante las sanciones de la UE y USA, la economía rusa se ha adaptado, su moneda se ha fortalecido, sus reservas en monedas extranjeras han aumentado y sus exportaciones de petróleo y gas continúan progresando, salvo las que recibe la UE. En lo que concierne la operación militar, Rusia avanza lentamente, sin aumentar sus efectivos, dad la impresión de que se presta al juego de que la guerra dure hasta final de año, lo que tendría graves consecuencias económicas para Occidente. Mientras tanto la política y la economía de la UE, dominada desde el 1945 y por los Anglo-sajones, se hunde lentamente en las arenas movedizas de Ucrania. Los acuerdos de Bretton Woods en 1944, entre Inglaterra e USA, impusieron al mundo con el fin de la 2da Guerra Mundial el $US para todo el comercio internacional y en particular para el petróleo y consolidan el uso del $US, creando el Banco Mundial y el FM I. Con la creación de la OTAN el 4/ 04 / 1949, USA completa su dominación económica con la militar y aísla la URSS de Occidente y Occidente da la URSS. USA, para recuperar Mercados obliga a Francia a decolonial-izar, la debilitan ya que se resistía al dominio Anglo-sajón. Desde 1947, Occidente no ha parado de hacer guerras, para repelar la ideología del Comunismo, como en Corea, Vietnam, Afganistán, o para impedir los intentos de países de salir del dominio del $US, Iraq, Libia. También USA, que dice defender las "Libertades" se acomoda de Dictaduras (España, Portugal y otras) y organizó golpes de Estado en países donde fuerzas hostiles a Occidente toman el Poder Político, (Chile, Nicaragua, Grecia, Indonesia y otros países). USA y la UE, utilizan las sanciones económicas arbitrariamente. Estas Políticas de USA son por temor a lo ocurrido en el país tras finalizar la 1èra guerra Mundial, su industria de Guerra se paralizó y creó una recesión brutal. USA, está condenada a alimentar sin cese su industria bélica y para no perder su hegemonía no puede participar al desarrollo económico mundial que considera contraproducente para sus intereses. Hoy trata de dominar la salud mundial y la alimentación, lucha para imponer sus semillas modificadas. Occidente, dominado por USA, no tiene conciencia de que solo representa el 14% de la población mundial y que en particular la UE no tiene los recursos naturales indispensables para las tecnologías de hoy y además está minada por sus luchas internas de sus países por lograr el liderazgo, es el caso de Alemania y Francia que le niega el paso del Gas de Argelia via España para Alemania. Los pueblos del planeta, ven a Occidente como una amenaza, no sus elites corruptas. Mientras tanto, los países económicamente débiles ayer, hoy son las Potencias emergentes que se imponen, China, India, Brasil, Rusia, Irán y estas ya no aceptan el dominio impuesto por USA en el 1945. Con los BRICS, las nuevas monedas, los múltiples acuerdos económicos bilaterales, las Rutas de la Seda, las nuevas Potencias se imponen a Occidente, solo hay una solución: participar con ellos, para definir la nueva estructura Socio-económica que se está imponiendo y utilizar positivamente para la Humanidad el potencial de conocimientos que detiene Occidente. Ucrania es solo el Ruedo donde se enfrenta una Rusia muy respaldada a un Occidente que se desmorona y que solo puede clamar: «Ave USA, morituri te salutant».