Las nuevas guerras

Cuandose habla de guerra, la imagen que viene al espíritu es la de la violencia de las armas. Hoy asistimos a Guerras económicas influyentes sobre políticas con el objetivo es desestabilizar a Gobiernos y sistemas políticos. No nos confundamos, no se trata de lucha ideológica o religiosa a escala mundial, como sucedía cuando existía el Bloque soviético. Con el señor Trump en USA, se han modificado las reglas establecidas desde el siglo 19 que permitían preservar los intereses de cada potencia y definir los amigos, los enemigos y los neutrales. Hoy, las Guerras económicas son destinadas a dificultar el desarrollo económico del adversario. Las Guerras calientes, están organizadas por las Potencias actuales, que se enfrentan, manipulando países en los cuales desean asentar poder político y económico para apropiarse de sus recursos naturales. Donald Trump, es el Presidente 45 de USA, hombre de negocios con 4 quiebras en su "currículo" de empresario, Trump, consideró insoportable el desequilibrio comercial de USA con China, país que ha invadido USA con mercancías de un valor de 505 Millares de $US(billones) desde Obama a hoy, China solo compró a USA durante este périodo130 Millares $US (billones). Ante esta situación Trump ha enviado a los 4 vientos el Derecho Internacional y todas las reglamentaciones del Comercio Internacional, en este enfoque de Trump se encuentra también la UE, que como de costumbre ha debido plegarse a las exigencias de Trump que ponen fin a los acuerdos ventajosos para los amigos. Trump ignora las reglas del Comercio Internacional (OMC), repudia a los países del G7 y del G20, abandona la UNESCO, reduce la delegación de la UE en New York, Trump trata de imponer a sus aliados las prohibiciones comerciales que decide contra aquellos países contrarios a sus políticas de sometimiento, para Trump no hay amigos, solo USA cuenta. Pero Trump se encuentra confrontado a una China que ya no solo fabrica sartenes, China es hoy una potencia que domina las altas tecnologías, lo ha demostrado con sus envíos de autómatas (Chengs´ 3 y 4) a la Luna, con sus aviones de 5ta generación también con sus trenes de alta velocidad (Fuxing), con Huawei gigante de la electrónica con su CPU, (llamado Kunpeng 920) y Huawei que es líder mundial de la 5G. Para estudiar le física atómica de la materia, China construye el mayor acelerador de partículas del Mundo, de una circunferencia de 100Km, el actual en Suiza, (CERN) construido con las colaboraciones de Francia, Rusia, Inglaterra, España e Italia solo tiene 26 Km, este gigante destinado a la física va atraer en China Miles de investigadores en Física nuclear y electromagnetismos, Matemáticas y otras más materias de tecnologías avanzadas. China se ha expandido económicamente en Europa, Asia, África, Ibero-américa, incluso en USA se ha implantado colaborando directamente con las empresas internacionales, esto hace imposible a Trump de aislar políticamente y económicamente a China ya que unas de sus fuerzas es disponer de Mil 400 Millones de consumidores que son de facto un Mercado jugoso para las empresas con tecnologías avanzadas, China favorece cada vez más a las empresas que desean trabajar en su territorio, abriéndoles su mercado y aquellos en los que ha logrado asentar su economía. Trump después de sus gesticulaciones ha enviado una delegación de expertos a Pekín para tratar de llegar a un acuerdo en lo que concierne los aranceles de las mercancías que exportan, esto sería una tregua para le economía mundial. Ciertos falcones declararon la necesidad de atacar a China, esta ha respondido poniendo en alerta máxima a su ejército, Trump no es un loco, sabe muy bien que la capacidad de respuesta de China es muy importante y que posiblemente daría lugar a la aniquilación de las poblaciones de US y empresas. Las Bombas nucleares evitan las Guerras armadas entre las Potencias, pero no las Guerras comerciales, que nos conducen al desastre economico.