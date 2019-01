El nuevo reparto de poderes

El Centro de Investigación Económica y Empresarial (CEBR), con sede en Londres, informa que China superará a USA, en el conjunto de los componentes de la Economía y para 2032 será la más grande del mundo, informó que la "volatilidad" en la economía de USA, debido a las tensiones comerciales entre USA y Pekín crean incertidumbres. Ya hoy es indiscutible de que China y Rusia son unas potencias económicas y militares, equivalentes a las de USA. Esto no descarta de que USA seguirá siendo una gran potencia militar y económica, pero que ya no puede, ni tiene la ambición de ser la "gendarme" del mundo. Con su retirada de Siria, USA abandona el plan ideado con Francia para crear un estado Kurdo al Noreste de Siria, Estado fantasma, que debía ser titulado por la ONU, dando mandato a Francia y que sería administrado por el antiguo ministro de asuntos extranjeros Bernard Kouchner, fundador de "Medicos sin fronteras". En Afganistán también USA hace una importante retirada de sus fuerzas, dejando a sus aliados de la OTAN en una situación militar difícil. Donald Trump piensa como empresario para dirigir su país, rechaza los planes políticos retorcidos que le han costado miles de millones a USA y que solo han satisfecho intereses particulares de algunas entidades de USA y extranjeras, Donald Trump se deshace de todo lo que considera negativo para la economía de USA, esto va a tener consecuencias para sus aliados tradicionales, incluido para la OTAN. El proyecto del Almirante Arthur Cebrowski y que el Pentágono trataba desde unos 15 años de realizar en Oriente-Medio ese Plan ha muerto en Siria. Donald Trump entierra las herencias de Bush Jr y Obama y se posiciona considerando la realidad económica y militar de su país, Donald Trump se dispone a aceptar el nuevo reparto de influencias en el planeta y a defender los intereses de USA y no financiar guerras transnacionales, solo beneficiosas políticamente a sus aliados, su posición en el G20 celebrado últimamente en Buenos Aires dad Fe. Pero Donald Trump que hizo su campaña denunciando la deuda alcanzada por USA con Obama: 19.000 millares de $US (1millar=Mil millones) se contradice, ya que, con él, la deuda alcanza hoy 21.000 millares de $US, esta deuda pública alcanza el 118% del PIB de USA, y sigue aumentando. Trump para estimular su economía, bajó los impuestos, aumentó los aranceles de productos importados, ha aumentado el gasto Público, haciendo que el déficit de su presupuesto para 2019 haya pasado de 1200Millares en 2018 a 1500Millares en 2019. El New York Times ha manifestado su inquietud y la Reserva federal también aumentando los intereses para frenar las peticiones de créditos de los particulares, pero esto a su vez va a tener una incidencia sobre el consumo a corto plazo que sufrirán las industrias de bienes de consumo y seguidamente se repercutirá sobre el empleo y la recaudación de impuestos. Desde el año2010 el crecimiento de USA ha sido superior de 1 punto al aumento de su deuda, pero hoy el crecimiento de la Deuda supera la creación de riqueza industrial y ha llegado a unos niveles irreversibles cuyas consecuencias ya se manifiestan con la decisión de Trump de poner en paro a unos 800Mil funcionarios federales, esta medida tuvo consecuencias inmediatas en las Bolsas de USA y Tokio, el responsable del Tesoro Steven Menuchin ha anunciado que organizará una reunión con un grupo de trabajo que tratará de la situación en los Mercados financieros, él presidirá la reunión, con la participación de los responsables de la Reserva federal y los responsables del sector de las Bolsas, (Securities and exchange commission, Sec), también con los responsables de los mercados y acotación de las materias primas y con otros reguladores financieros de 5 importantes Bancos. Mientras tanto, China se deshace de Deuda de USA y de sus empresas sobre-endeudadas Las consecuencias para la UE de una nueva crisis en USA son aun difíciles de prever. Bueno, Feliz año nuevo a todos los lectores del Diario.