La opacidad de una junta de gobierno

Como es bien sabido por los almerienses vinculados a nuestra Patrona la venerada Imagen de la Santísima Virgen del Mar, en las postrimerías del año 2019 y a las puertas del V Centenario de la aparición de la Imagen en el paraje de Torre García, el Obispo de nuestra Diócesis decidió intervenir la Muy Antigua, Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de la Santísima Virgen del Mar, dos semanas después de que esta celebrase el proceso electoral para elegir a un nuevo Hermano Mayor, designando una Junta Gestora para dirigir a la Entidad "mientras se aclara la compleja situación en la que se encuentra". Un proceso electoral que había sido convocado y ajustado al determinado en los Estatutos de la entidad. En su Decreto, la Autoridad Eclesiástica daba un plazo de 2 o 3 meses para que la Junta Gestora convocara nuevas elecciones y diera paso al gobierno ordinario de la Entidad, una vez cumplidos los objetivos señalados en el mismo Decreto.

Como también saben muy bien, la Junta Gestora se hizo cargo de la situación en diciembre de 2019 y no fue hasta diciembre de 2021, dos años después, cuando cedió el gobierno de la Entidad a la nueva Junta de Gobierno, tras unas elecciones en la que la única candidatura presentada fue la de la Camarera Mayor de la Junta de Gobierno responsable del supuesto desgobierno que originó el Decreto, y también miembro de la Comisión Gestora.

Estamos en agosto de 2022, es decir, a algo más de dos años y medio del Decreto de la Autoridad Eclesiástica, y en este tiempo ninguna explicación de la "situación confusa" en la que se encontraba la Entidad para tenerla que intervenir. Si recurrimos a declaraciones en medios de comunicación de personas integradas en la Comisión Gestora, el mandato recibido era muy preciso: realizar un censo real de hermanos al corriente de pago, un inventario exacto del patrimonio y documentación de la Hermandad y poner al día las cuentas. Si estas tres medidas fueron las que provocaron la intervención, ya me dirán ustedes para que están los propios órganos de Gobierno de la Entidad, empezando por la Asamblea General. Y conviene recordar que antes del proceso electoral de 2019 se convocó la Asamblea General Ordinaria de ese año, a la que no recuerdo que asistieran los hermanos impulsores de la intervención del Obispado, y en dicha Asamblea General hubo algunos asistentes que preguntaron por las medidas a adoptar con los hermanos que no pagaban la cuota anual, con una respuesta acertada o no del entonces Hermano Mayor. En dicha Asamblea General se hicieron públicas las cuentas, sin objeción alguna de los asistentes, ni preguntas respecto al patrimonio.

El que suscribe, preside una Asociación que cuenta con algo más de 500 socios, y el problema de impagos de las cuotas es habitual. Pero este impago de la cuota impide que un socio pueda participar en los procesos electorales, igual como pasa en la Hermandad de la Stma. Virgen del Mar, y ello no es motivo para intervención alguna.

También se acusaba de que el funcionamiento general de la Hermandad era obsoleto, poco adaptado al siglo XXI, faltando vida a la Hermandad y haciendo falta, por tanto, un golpe de timón. ¿Eso era motivo suficiente para una intervención al margen de los órganos de dirección de la Hermandad, "puenteando" a los cientos de hermanos y al margen de ellos?

Pero sin entrar en juicios de valor y de una manera "aséptica", sigo sin entender por qué no se aplicaron desde el principio los procesos establecidos en los propios Estatutos de la Hermandad para resolver unos motivos que todavía, a día de hoy, nadie ha explicado. Y siendo la Asamblea General el órgano superior de la Hermandad, a la que corresponde deliberar y decidir sobre las directrices y actuación de esta Entidad, no entiendo cómo en dos años y medio no ha sido convocada, y no me vale la excusa de la pandemia puesto que prácticamente desde el final del confinamiento se vienen celebrando actos en el Santuario de la Patrona.

Antes una comisión gestora y ahora una Junta de Gobierno, gestionando el patrimonio y las cuentas de la Hermandad (que es una Entidad Jurídica) sin dar explicaciones, con total falta de transparencia. Desconozco si detrás de esta falta de transparencia sólo hay unos intereses espurios para tapar una intervención que nunca debió producirse. Mucho está tardando la Junta de Gobierno en convocar la Asamblea General y dar cuenta de estos casi tres años tristes y opacos en la vida de la Hermandad.