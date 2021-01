El origen de la guerra fría

La Guerra Fría tiene tres componentes que son factores de contradicciones: La Producción de bienes de consumo con elevada Productividad, 2° la Conquista de Mercados, es decir expansión económica en detrimento de otras potencias Industriales, 3° Las contradicciones ideológicas reforzadas por un potencial militar. A partir del 1893, Alemania, Inglaterra y Francia. Se industrializan; USA lo hace utilizando el Proteccionismo. Alemania desarrolló su productividad y su maquinaria, Inglaterra se apoyaba en una mano de obra abundante y barata. En Francia la agricultura dominaba en su PIB, por ello garantizó mercados a su industria con el colonialismo. Francia e Inglaterra ante los excedentes de las exportaciones de Alemania, tomaron medidas de proteccionismo, fue una de las causas de la guerra 1914/18.

Hoy el conflicto China-Rusia / USA-Occidente sigue el mismo escenario pero con variantes económicas y políticas más complejas. Las políticas y las economías de Francia, Inglaterra y Alemania están sometidas a USA, que envió hasta 1917 petróleo y minerales à Alemania. En la negociación y firma del tratado de Paz con Alemania el 28/06/1919 en Versalles, Thomas W. Wilson negó a Francia que reclamara pago por las destrucciones y los heridos y muertos en el campo de batalla, Clemenceau se impuso .

El 19/ 03/1920 el Senado de USA. Rechaza el acuerdo de Versalles y de entrar en la Sociedad de Naciones (SDN) anterior a la ONU, en agosto del 1921 USA firmaba un tratado de paz separado con, Hungría y Austria y favorecía Alemania financiando su Economía imponiendo a su comercio exterior el $US, en detrimento de Francia e Inglaterra, los préstamos tuvieron por efecto debilitar el Franco. La intervención US (el /7/12/1941) en la 2da guerra mundial contra el fascismo, dejó Europa destruida. US en julio 1944 celebró la conferencia y creó el sistema Monetario y la fiscalidad. pone las Bases del Banco Mundial en la ciudad Bretton Woods, US impone el papel $ en el planeta.

En el Banco Mundial, junto a tres otras financieras de empresas privadas, de servicios a las aseguradoras y seguros contra los riesgos políticos. US obligó a dar fin al colonialismo para recuperar estos mercados. US impuso su sistema de pago en las transacciones bancarias comerciales que más tarde se extendió a los particulares, obligó a que se abriera el mercado cinematográfico en Europa al gigante de Hollywood y con la instalación de bases militares US, los países de Europa perdían parte de su soberanía a cambio del papel $US. US creaba el FMI el 27 /12 /1945, que garantizaba la estabilidad monetaria mundial y la de sus préstamos, evitaba un posible nuevo Krach como en el 1929. Antes del fin de la 2da guerra mundial, US tejía su red financiera que sometería a Europa y otros países. El 4/04/1949,12 Ministros de Asuntos Exteriores firman en Washington el tratado para crear la OTAN, incorpora 5 paises del pacto de Bruselas mas US, Canadá, Dinamarca, la Islandia, Italia, Noruega y Portugal, en el 1952 Turquía y Grecia, en el 1982 España. La URSS al hacer explotar su 1era Bomba Atómica en septiembre del 1949 fue considerada potencialmente enemiga y sobre todo había ayudado a los comunistas chinos a vencer el 21/01/1949 a Tchang-KAî-chek que se refugiaba el 8 /12/1949 en la isla china de Formosa (Taiwán), aliado de USA, Inglaterra.

La colonia de Francia, Indochina, desde 1947 luchaba por su independencia ayudada por China. La URSS ayudó a Corea del Norte en su intento de reunificar el país militarmente en el 1950. Comenzó la llamada « Guerra Fría », en respuesta al acuerdo de Paris (1984), que permitía a la Alemania Federal de rearmarse, la URSS el 14/05/1955, junto a Polonia, Albania, la RDA, Checoslovaquia, Bulgaria, la Rumania y Hungría firman el tratado de cooperación militar y económica. En 1991 es el fin de la URSS y del Tratado de Varsovia, la OTAN continua y se inventa un nuevo enemigo: La Federación Rusa, China, y todo país que no acepte el dominio de USA.