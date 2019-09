La paciencia del dragón

China después de informar a Francia de que debía de terminar con la gestión colonial de la economía que mantiene en África, que impide a estos países el desarrollo, bloqueando los intercambios comerciales directos de estos países con Occidente. Francia el 2 / 10 / 2015, a puerta cerrada convocó los ministros de Financias de 14 países africanos cuya moneda es /o era el Franco CFA, una reunión de gran importancia política ya que ponía en tela de fondo el dominio de Francia en África. El 29 de junio del 2019, en Abuja, Nigeria, después de una serie de reuniones anteriores la CEDEAO anuncia que en el 2020 tendrán una nueva Moneda propia a 15 países entre los cuales 8 tenían el CFA. Es el principio de la emancipación de estos países y un declive económico para Francia. Esta moneda se llamará ECO, en Cabo Verde, Benín, Burkina-Faso, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, República de Guinea (Conakry), Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Níger, Senegal, Nigeria, Sierra Leone y Togo. China ha logrado uno de sus objetivos en África y ha abierto en grande en este Continente las puertas para su Comercio y la "Ruta de la Seda" prevista hasta Marruecos. Parece ser que nuestros Politicos que como la marmota solo duermen o miran sus teléfonos en el Parlamento, no han tomado consciencia de que estamos en una crisis no solamente económica y que va obligar al FMI, al $US y la OMC a refundirse poniéndose en cuestión, lo que provocará la descomposición brutal de las jerarquías que desde 1945 mantenían "statu quo" sobre la Política, el Comercio Mundial y la Economía mundial. La economía Occidental puede caer de forma inesperada, igual que se desmoronó la URSS, el G7 que solo representa un 42% de la economía mundial se ha empleado más a lanzarse reproches que a ser constructivos ante los retos de la economía mundial. Trump acusa China de hacer lo que los "Neo-Liberales" de USA no hicieron nunca, ya que solo estaban preocupados por la ganancia inmediata y no por extender sus Mercados, invirtiendo y desarrollando como ha hecho China que después de África se asienta en América Latina e invierte para crear una "Ruta de la Seda" con un ferrocarril en Brasil, que atravesará este país del Atlántico a la frontera con Perú. Francia ha mostrado que la amenaza de Trump de tasar sus vinos no le impedirá de tener una política exterior conforme a sus intereses, aumentando sus intercambios con Rusia pese a las sanciones, visitando Crimea y proclamando que hay que levantar las sanciones sin sentido a Rusia. Si los Politicos cual sean sus ideologías no velan en apuntalar la economía para resistir a la crisis que de manera solapada se prepara desde USA, todos los ciudadanos en lo que concierne las condiciones de vida y sobre todo en el poder adquisitivo sufriremos las consecuencias. Las Políticas de las cañoneras ya no tienen sentido, el equilibrio de fuerzas, tuvo lugar en Yugoslavia, última contienda de final de "guerra fría" y el 12/ 06/ 1999 la OTAN retrocedió a la entrada de los rusos en Pristina y acepto la presencia rusa en Kosovo-Methovia. Es irreversible, al declive económico sigue el fin de la supremacía militar, el Imperio de Roma, el de Felipe II son ejemplos vivos de ello, Trump con sus políticas ha reducido su margen de maniobra. China es paciente ha esperado 2 Mil años en resurgir como potencia mundial reconocida y se extiende en su competencia económica que en Occidente llamamos "Guerra económica" ya que desde el 1945 no teníamos adversarios económicos, pero que en realidad es una competencia para imponerse en los Mercados, Rusia aliada de China desarrolla sus fuentes de riquezas e industrias pesadas. Mientras en España se gastan millones en comprar jugadores de futbol en vez de hacer inversiones en investigaciones y nuevas tecnologías, rara manera de empresarios para desarrollar las industrias del futuro. Llegará el momento en que los estadios de futbol, como el circo de Roma, serán vestigios de un pasado de imbéciles que hundieron las economías.