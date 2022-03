Sin pactos no habría democracia

Si la "real politik" ha propiciado el entendimiento; el PP y Vox han llegado a un acuerdo para formar Gobierno y asegurar estabilidad en las Cortes de Castilla León. Mas allá del ruido y la furia hay una regla ineludible; la matemática resultante de la Ley D´Ont es implacable. En una democracia adulta no debiera sorprender que el voto de quien ha apoyado a Vox tenga igual valor de representatividad que el voto de quien ha apoyado al PSOE o a Unidas Podemos. Pero la izquierda española con obsesiva patente y exclusividad se arroga una moral restrictiva y censora para quienes no comparten sus idearios y es por ello que cuestiona que dos partidos dentro de la legalidad democrática capaces de gobernar en Castilla León tengan la osadía de gobernar. La campaña que durante estos años ha tratado de acorralar a Vox tiene sin duda resultados en España e incluso en Europa. Según la extrema izquierda comunista, los golpistas y separatistas de Cataluña, los blanqueadores del terrorismo etarra, y las diversas tribus anti sistema, Vox es la extrema derecha y por ello no puede gobernar en España. El objetivo declarado de esta rotunda afirmación es que el PP, o sea el centro derecha, no pueda Gobernar en España. Porque es sabido que el PP sin el apoyo de otro partido, esta vez a su derecha, no podría gobernar por sí solo en España ni en otras Autonomías donde Vox presta sus votos a cambio de nada. Y esa es la trampa, ya lo avisó en el Congreso de los Diputados el ex Vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias señalando con el dedo los bancos del PP, "ustedes no volverán a gobernar en España". Y en eso están. Semejante actitud es frontalmente contraría a la democracia, significa no reconocer la alternancia de gobierno ni el valor de 3.656.000 votantes (52 diputados) que tiene Vox, ¿extrema derecha? para la izquierda son votos nulos, sin validez democrática. En tanto esa misma izquierda y Pedro Sánchez si reconocen como válidos 2.381.00 votos (26 diputados) de Unidas Podemos, extrema Izquierda comunista. En las cifras se observa la gran diferencia entre Vox y Unidas Podemos; son los españoles que libremente han señalado esa diferencia con una clara preferencia a Vox que la sitúa como tercera fuerza parlamentaria en España. Tal como ocurrió en la II República española el 3 de diciembre de 1.933, las derechas ganaron las elecciones con 40,57% de los votos: 197 diputados. El Frente Popular, conglomerado del PSOE con las izquierdas comunistas y anarquistas, sólo obtuvieron el 21,68% de los votos:100 diputados, es decir, las derechas doblaron en votos y diputados a las izquierdas. No obstante, las izquierdas perdedoras se opusieron por la fuerza que la Confederación de Derechas (CEDA) que ganó la mayoría absoluta no pudiera gobernar en España. Como queda anotado, la historia se repite La derecha española arrastra complejos perjudiciales para la estabilidad democrática. Parece llegada la hora de apartar los complejos en el desván de lo inútil y aceptar que la utilidad política es gobernar. Y esto es lo que va a ocurrir en Castilla León, un gobierno bi partidista que ha llegado a acuerdos programáticos evitando así la repetición de elecciones en esa Autonomía. Conviene recordar al respecto que ocurrió en noviembre de 2010 cuando Pedro Sánchez fracasó en su objetivo de lograr una mayoría parlamentaria y gobernar con los votos del PSOE y el partido centrista, Ciudadanos, le negó un pacto de gobierno PSOE-Cs. En pocas horas Sánchez aceptó de manera entusiasta formar gobierno con partidos de la extrema izquierda comunista y populista. El abrazo fraternal de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias ilustra la fuerza política y sentimental del compromiso de todas las izquierdas para ahormar otro Frente Popular de reminiscencias guerra civilistas. Tras tan sentido abrazo que dio paso al Gobierno Frankenstein (Rubalcaba dixit) y este protocolario y distante apretón de manos entre Fernández Mañueco y García-Gallardo, hay un abismo de empatía y de dimensión política; hay pacto de gobierno sin atisbo de triunfalismo y menos aún de entusiasmo. Por encima de estas rencillas habrá que ver como aguanta en la actual coyuntura económica y con una guerra en las fronteras de Europa, se agravan las muestras constantes de despilfarro, corrupción, desafección a la Constitución, desacato a las Leyes, a los Tribunales de Justicia y la tensión territorial extendida en algunas CCAA a la par que se ensancha la brecha entre los dos bloques ideológicos dispuestos a machacarse sin tregua tratando de bloquear el legítimo uso de los resultados electorales. De lo anterior queda patente la muestra de cinismo proponiendo una "cordón sanitario" que es negar de manera radical la legitimidad democrática de los votos y señala miedo de las izquierdas por el ascenso imparable de Vox según indican las encuestas ante unas posibles elecciones autonómicas o generales. Y es posible que haya algún motivo para ese temor porque si las izquierdas han podido hacer valer una supuesta superioridad legitimista ante la acomplejada derecha rajoyista que marcó al PP, sabe bien que no podrá recluir a Vox en el rincón de los acomplejados ni de los tímidos. Para muchos analistas ahí reside la verdadera preocupación por el acuerdo de gobierno con PP y Vox en Castilla León. Pero habrá de ser el tiempo que muestre hasta donde aciertan las izquierdas censoras como celosas vigilantes de la pureza democrática, y si finalmente llegan los horrores anunciados en Castilla León con la "extrema derecha" en el gobierno de esa Autonomía. Y también habrá que estar muy atento a la actitud de la oposición a ese gobierno tan legítimo como pueda serlo el Gobierno de España. Corresponde a todos, singularmente a las derechas y las izquierdas normalizar las vías donde discurre la democracia española empobrecida por actitudes censoras incapaces de aceptar que la única legitimidad son las urnas. Todo lo demás es pura retórica y demagogia populista. Se abre así una nueva etapa donde la derecha adquiere el compromiso de gobernabilidad abriendo paso a otros partidos, en este caso Vox que podrían repetirse en otras Autonomías donde el PP no lograría mayorías suficientes para gobernar. De este modo el Gobierno de España se abriría a un pacto de gobernabilidad de todas las derechas y el centro capaces de desplazar el gobierno de todas las izquierdas extremas y populistas apoyadas por golpistas , separatistas y etarras sin arrepentimiento. En esta coyuntura y sin demasiada sorpresa para los analistas políticos, el candidato a Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha tardado 34 horas en soltar la primera "gallegada" desmarcándose del acuerdo de gobierno con Vox en Castilla León. Anoten los fieles al PP, esta es apenas una muestra de la ambigüedad que caracteriza el ejercicio del galleguismo profesional como norma política de quien ha venido a unir el partido y a desbancar a Sánchez del Gobierno de España.