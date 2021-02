El panorama político

Ni su cara, ni su discurso, o su vestimenta dan el perfil moral del político y me refiero a que las apariencias suelen engañar a las "buenas gentes". Por mi experiencia y trabajo, siempre he buscado a saber lo que trata de esconder el discurso y la aparente condescendencia del que exponía una posición sobre un problema social o político. Mi confianza va hacia investigadores analistas imparciales, críticos, que analizan las decisiones políticas y anticipan sus consecuencias. Del discurso de políticos, debemos separar la "paja del grano" para ver con claridad que ocurre. Hoy nos montan un teatro con las vacunas de Pfizer, y no nos hablan de los efectos segundarios que están provocando. ¡Si! a las vacunas confirmadas fiables. No a las dudosas. Nos debemos interrogar si ciertos Políticos están al servicio de los intereses generales del pueblo que deben representar o si solo son el brazo visible de intereses de grupos económicos que representan. La mentira o la deformación de la verdad se han convertido en plato de cada día. Hay políticos convertidos en una casta que se reparte el Poder y levantan muros para protegerlo: ¿son la nueva nobleza? y se otorgan privilegios. Algunos de ustedes dirán que soy excesivo en mi critica, ¡No! Soy crítico porque pienso, por favor observen, como los políticos de hoy se enzarzan en peleas sobre temas que no solucionan ningún problema del pueblo trabajador, ¿Que se hace contra los desahucios que irán en aumento? ¿Qué hacen para re industrializar el país? ¿Qué han hecho para modificar el acceso a la Judicatura e impedir que esta sea de Padre a Hijo, una casta? ¿Qué planes para relanzar la economía están haciendo? Algunos de los periodistas de la Televisión, se emplean a moldear el pensamiento de los ciudadanos en único, es de risa escuchar sus debates estériles, pero divierten la galería e impiden pensar positivamente. Se está construyendo una Sociedad absurda que niega el razonamiento y la lógica. Esta observación es para todos los políticos de la UE, hemos visto en Holanda un Gobierno dimitir por no haber respetado durante meses las leyes referentes a derechos de Inmigrados, en Francia no saben qué hacer ante la situación económica que va a crear una explosión social generalizada Tengo la impresión de que todos los "tontos listillos" de la UE, que no son aptos para estar en el sector productivo se han metido a políticos, ya que no se requiere ningún diploma, algunos los tienen de verdad, otros de "mentirijilla", pero no pasa nada, para eso están los amigos. Y una vez dicho esto ¿Que podemos hacer?, yo no dispongo de magia, pero razono, como ciudadano me gustaría para votar, las listas abiertas para que yo pueda eliminar de ellas los nombres de políticos que considere que son de moralidad dudosa, también que los políticos sean responsables de las promesas que hagan para lograr los votos, se evitarían muchas mentiras y también ver que se pelean más para que el país avance y no para coger el Poder, pero creo que soy un soñador. Hoy aplaudimos a Joe BIden, mañana quizás lloremos la salida de Trump, pese que fuese un mentiroso (pero todos los presidentes lo fueron). Biden fue un ferviente partidario de la invasión de Irak y está rodeado de los precedentes bélicos presidentes como Obama y Clinton y no olvidemos que ha sido propulsado al Poder por el Big Data de los Cinco poderes ocultos que dirigen a USA y parte del Mundo. Trump se retiraba de Irak, Afganistán, Biden está ya reforzando los efectivos en estos países y enviando navíos a Mar de China ahora que Taiwán lanza la provocación de declararse unilateralmente independiente de China, a lo que esta ha reaccionado reforzando su presencia militar, Ese camino lleva USA a una grave confrontación con China. "Dios nos pille confesados" Biden tiene pocos años de vida que perder, el resto del Mundo ¡sí! Hoy es mejor ser un buen futbolista con poca instrucción, que estudiar para científico y ser un "sin empleo" luego. Es la Sociedad que estamos construyendo.